BelgiŽ heeft zich als achtste Europese land achter het EuroHPC-initiatief geschaard. Daarmee helpt het land mee aan Europese projecten voor high performance computing, zoals een supercomputer met exascalerekenkracht.

België voegt zich met de toetreding bij Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Italië, Spanje en Portugal, die op 23 maart het initiatief bekendmaakten. Volgens de landen loopt Europa achter op hpc-gebied, maar kan de EU een leidende rol krijgen door krachten te bundelen.

Het doel van EuroHPC is om tegen 2020 minstens twee supercomputers gereed te hebben in aanloop naar een exascalecluster. Tegen 2023 moet vervolgens daadwerkelijk een supercomputer klaar zijn die exascalerekenkracht biedt. Dit soort systemen bieden piekprestaties van een exaflops, 1018 flops, oftewel een miljard miljard floating operations per second.

Dat cluster moet gebaseerd worden op 'Europese technologie', zoals zuinige processors, infrastructuur, softwaretools en applicaties. Momenteel is de technologie in de EU verouderd; Europese supercomputers zijn verantwoordelijk voor slechts vijf procent van de hpc-resources wereldwijd, maar het verbruik van Europese supercomputers heeft een aandeel van dertig procent. Of de achterstand in te halen is, is nog maar de vraag; ook China, Japan en de VS zetten sterk in op de ontwikkeling van exascalecomputers.