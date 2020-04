Frans bedrijf gaat met Europese steun Arm-processor voor supercomputers maken

SiPearl, een Frans bedrijf dat aan een cpu werkt voor een Europese exascalecomputer, heeft een licentieovereenkomst gesloten met Arm. SiPearl gaat een processor ontwerpen op basis van Arm's Zeus-cores. Dat is de codenaam van de opvolger van Arm's Neoverse N1-cores.

SiPearl meldt in een persbericht dat het een grote licentieovereenkomst heeft gesloten met Arm. Volgens die overeenkomst mag SiPearl het ontwerp van Arm's nieuwe Zeus-core gebruiken voor zijn processor. Zeus is de opvolger van Ares, dat is op zijn beurt de codenaam van de Arm Neoverse N1-cores, die momenteel gebruikt worden door onder andere Amazon in de Graviton2-processor.

Volgens AnandTech is de Zeus-core het 'broertje' van de Cortex-A77-core, die Arm vorig jaar aankondigde. Qualcomm gebruikt het ontwerp van de A77-cores in zijn Snapdragon 865-soc voor mobiele apparaten.

SiPearl verwacht in 2022 zijn eerste processor voor supercomputers te introduceren. Het Franse bedrijf doet dat in samenwerking met en met financiële steun van het European Processor Initiative. Dat Europese initiatief voor het ontwerpen van eigen processors voor exascalesupercomputers bestaat uit 27 partners van 10 Europese landen.

Op een roadmap van het consortium staat dat het plan is om in 2021 een experimenteel platform op te zetten, dat vervolgens vanaf 2022 moet resulteren in een exascalesupercomputer. Op de roadmap staat de aanduiding N6 bij de Zeus-core, volgens AnandTech wordt daarmee aangegeven dat de cpu op TSMC's 6nm-procedé wordt gemaakt. SiPearl staat voor Silicon Pearl en is in 2019 opgericht.