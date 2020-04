Arm biedt start-ups kosteloos toegang tot chipontwerpen

Arm biedt start-ups die tot vijf miljoen dollar aan investeringen hebben opgehaald kosteloos toegang tot veel van zijn chipontwerpen, zoals Cortex A-processorkernen en Mali-gpu's. Ongeveer veertig bedrijven hebben zich daar al voor aangemeld.

Het gaat om start-ups op chipgebied, meldt Arm. Veel daarvan richten zich op auto's of internet-of-things, aldus het bedrijf. Zij kunnen gebruik maken van de chipontwerpen om eigen processors te ontwerpen. Het gaat om Cortex A-processorkenen, Cortex M, Cortex R, diverse Mali-gpu's en isp's.

Bedrijven komen in aanmerking voor de kosteloze toegang als ze maximaal vijf miljoen dollar in financiering hebben gekregen. De toegang is bedoeld voor start-ups in een vroege fase. Vermoedelijk wil Arm op die manier start-ups aan zich binden, waardoor ze ARM-architectuur blijven gebruiken als zij groter worden en vervolgens betalende klant worden. Het Britse bedrijf kan voor start-ups een alternatief vormen voor een architectuur als risc-v, die vrij van royalty's te gebruiken is.