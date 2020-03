Analist Kuo: MacBook met ARM-cpu van Apple komt eind 2020 of begin 2021 uit

Apple brengt volgens analist Ming-Chi Kuo eind dit jaar of begin volgend jaar zijn eerste MacBook met zelf ontworpen ARM-processor uit. Het is nog niet duidelijk om welk model of modellen het gaat. Halverwege 2021 zou een nieuw MacBook-ontwerp volgen.

Kuo stelt dat Apple in het vierde kwartaal van dit jaar of het eerste kwartaal van volgend jaar zijn eerste laptop met eigen processor uitbrengt. Apple gebruikt al zelf ontworpen ARM-socs in zijn iPhones en iPads en al jarenlang gaat het gerucht dat MacBooks zullen volgen. Het rapport dat door MacRumors is ingezien, maakt niet duidelijk om welk model het gaat.

In de tweede helft van volgend jaar komt Apple volgens Kuo met MacBooks met een volledig nieuw ontwerp. Ook hier is het niet duidelijk of het om een Pro- of Air-uitvoering gaat. De MacBook Pro kreeg in oktober 2016 voor het laatst grote aanpassingen en bij de MacBook Air was dat in oktober 2018.

Vorige maand gaf Kuo ook al details over de komst van Macs met ARM-hardware. Toen werd gesteld dat het zou gaan om een chip die op 5nm wordt geproduceerd door tsmc. Dergelijke socs komen dit jaar vermoedelijk ook in iPhones en iPads.

De analist doet ook uitspraken over laptops die op korte termijn aangekondigd zouden worden. Volgens Kuo verschijnen er in het tweede kwartaal van dit jaar meer MacBooks met het verbeterde toetsenbord dat Apple al in de 16"-versie van de MacBook Pro stopt. Het zou gaan om nieuwe Pro- en Air-modellen. Mogelijk gaat het om de 14"-versie van de MacBook Pro die eerder ook al werd genoemd.