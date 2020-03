'Accu en trackpad MacBook Air zijn makkelijker te vervangen dan bij voorganger'

De accu en het trackpad van de nieuwe MacBook Air van Apple zijn makkelijker te vervangen dan bij zijn voorganger uit 2018. Dat meldt iFixit op basis van een eigen teardown. De kabels die de accu en het trackpad verbinden zitten niet langer onder het pcb, maar er bovenop.

Daardoor is het mogelijk om de accu en het trackpad direct te vervangen als de achterkant van MacBook Air eraf is, meldt iFixit. Bij de vorige versie moesten gebruikers of reparateurs het hele pcb loshalen om bij die kabels te kunnen, maar dat is nu niet langer nodig. Ook goed voor de repareerbaarheid is dat de speakers nu vastgeschroefd zitten, naast dat er een beetje lijm onder zit. Die lijm is makkelijk verwijderbaar.

Wel merkt iFixit op dat het toetsenbord nog steeds niet makkelijk los vervangbaar is, ondanks dat het gaat om een traditioneel scissor-toetsenbord in plaats van het Butterfly-toetsenbord van de vorige versie. Dat toetsenbord leverde gebruikers veel problemen op, iets waarvoor Apple excuses aanbood. Ook zitten geheugen en opslag vastgesoldeerd op het pcb en die zijn dus niet makkelijk te vervangen of te upgraden.

Apple kondigde de nieuwe MacBook Air vorige week aan. Nieuw zijn onder meer Intel Core-processors van de tiende generatie, een ssd met dubbel zoveel opslag als de vorige versie en het inbouwen van een systeem met drie microfoons voor betere audio-opnames.

MacBook Air 2020-teardown. Bron: iFixit