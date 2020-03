Apple maakt MacBook Air met verbeterd toetsenbord voor 1199 euro beschikbaar

Apple heeft een nieuwe versie van zijn MacBook Air aangekondigd. Apple stapt af van zijn problematische Butterfly-toetsenbord bij de Air en gebruikt het toetsenbord met schaarmechanisme dat het ook bij de MacBook Pro van 16 inch gebruikt.

Een van de belangrijkste wijzigingen bij de nieuwe MacBook Air is de aanwezigheid van het Magic Keyboard in plaats van het dunne Butterfly-toetsenbord. Apple gebruikte het Magic Keyboard als eerste bij de 16"-MacBook Pro vorig jaar. Het traditionele scissor-mechanisme moet een einde maken aan de problemen die gebruikers ervoeren met het Butterfly-toetsenbord. De toetsen hebben een travel van 1mm en de pijltjestoetsen zijn in een omgekeerde T-opstelling gezet.

Apple bouwt verder krachtiger cpu's in de Air in. Het gaat om Intel-processors van de tiende generatie. Het basismodel bevat een Core i3-dualcore met kloksnelheid van 1,1GHz, turbo naar 3,2GHz en 4MB L3-cache. Dit model is te upgraden naar een Core i5 van 1,1GHz met boost tot 3,5GHz en 6MB L3-cache. Daarnaast is er een MacBook Air met die Core i5 als standaard en upgrademogelijkheid van een Core i7-quadcore van 1,2GHz met boost naar 3,8GHz en 8MB L3-cache. De gpu is de Iris Plus Graphics van Intel, waar de vorige Air-generatie het met UHD Graphics 617 moest doen. Daarnaast is er 8GB lpddr4x 3733MHz aanwezig. Bij het vorige model ging het om 8GB 2133MHz lpddr3-geheugen.

Nieuw is verder dat het basismodel 256GB ssd-opslag heeft, dubbel de hoeveelheid van de vorige generatie. Daarnaast is een variant met 512GB beschikbaar, met uitbreidingsmogelijkheden naar 1TB of 2TB. De MacBook Air heeft drie microfoons, voor betere registratie van stemmen tijdens videobellen.

De startprijs van de MacBook Air met Core i3 en 256GB opslag is 1199 euro. De vanafprijs van de variant met Core i5 en 512GB is 1499 euro.