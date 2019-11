Apple presenteert MacBook Pro met vernieuwd toetsenbord en 16"-scherm

Apple heeft nieuwe versies gepresenteerd van zijn MacBook Pro-laptops. Deze 16"-laptop gaat de vorig jaar uitgekomen 15"-versies vervangen. De nieuwe macBook Pro heeft een groter scherm, een vernieuwd toetsenbord, nieuwe cpu's en betere speakers.

Apple voorziet de nieuwe MacBook Pro van een Retina-scherm met een resolutie van 3072x1920 pixels met een pixeldichtheid van 226ppi. Het scherm haalt een piekhelderheid van 500cd/m², al wordt hdr niet ondersteund. Verder ondersteunt het scherm van de nieuwe laptop een niet nader benoemd percentage van de dci-p3-kleurruimte en de maximale verversingssnelheid bedraagt 60Hz. Het formaat van de nieuwe MacBook Pro komt bijna overeen met dat van de editie van vorig jaar. Die versie had een schermdiagonaal van 15", wat gelet op het iets grotere scherm betekent dat Apple de schermranden bij de nieuwe versie heeft verkleind.

Het bedrijf verwijst naar het toetsenborden met de term Magic Keyboard, een verwijzing naar het bestaande draadloze Magic Keyboard die bij de iMac Pro wordt verkocht. Bij het gelijknamige toetsenbord van de nieuwe MacBook Pro is er sprake van een aangepast ontwerp van het schaarmechanisme met toetsen die een travel van 1mm hebben. Apple-laptops van de afgelopen jaren hebben veel problemen met het Butterfly-toetsenbord dat de fabrikant zelf ontwikkelde. Het bedrijf is daarom bij de nieuwe MacBook Pro teruggevallen op scissor-schakelaars in combinatie met een rubberen dome. Verder is het toetsenbord verlicht en zijn de Touch Bar, Touch ID en een Force Touch-trackpad aanwezig. De Touch Bar is wel kleiner en daardoor is er ruimte voor een losse Esc-toets en Touch ID-vingerafdrukscanner.

De fabrikant zegt dat het ontwerp van de nieuwe laptop is aangepast om de warmteafvoer te verbeteren. Zo zouden er grotere ventilatoren met blades met vernieuwd ontwerp inzitten, heeft de koeling meer koelvinnen en zitten er grotere gaten in de behuizing om de warme lucht beter uit het apparaat te blazen. Daarnaast is de heatsink volgens Apple 35 procent groter dan bij de vorige editie van de laptop. Dit alles zou moeten resulteren in een verbetering van 28 procent ten aanzien van de airflow en zou er ruimte zijn voor de levering van 12 watt extra maximaal constant vermogen.

Apple geeft het instapmodel een Intel Core i7-hexacore van de negende generatie met een kloksnelheid van 2,6GHz, terwijl het topmodel een op 2,3GHz draaiende Intel i9-cpu krijgt die over acht cores beschikt. De i7 heeft een turbo tot 4,5GHz en de i9 gaat tot 4,8GHz. Overigens kan ook een MacBook Pro worden geconfigureerd met een i9-octacore op 2,4GHz met een turbo boost van 5,0GHz.

Op het vlak van de grafische prestaties hebben beide modellen wederom een AMD-gpu. De Radeo Pro 5300M met 4GB is beschikbaar voor de minst dure variant van de 16"-MacBook Pro, terwijl de duurdere variant voorzien wordt van een Radeon Pro 5500M met 4 of 8GB. In beide gevallen gaat het om gddr6-geheugen. Overigens beschikken beide modellen via de cpu ook over de Intel UHD Graphics 630-gpu en de goedkopere versie is eventueel ook met de AMD Radeon Pro 5500M uit te rusten.

Beide modellen hebben 16GB ddr4-geheugen aan boord met een snelheid van 2666MHz, wat uit te breiden is tot 64GB. De goedkopere versie krijgt een ssd met een capaciteit van 512GB, terwijl de duurdere versie over een een 1TB-ssd beschikt. Er is ondersteuning voor in totaal 8TB opslagruimte.

De nieuwe MacBook Pro heeft een ontwerp met zes speakers en beschikt over vier thunderbolt 3-aansluitingen een 100Wh-accu. Door dit laatste moet een scenario van 11 uur lang films kijken of draadloos internetten tot de mogelijkheden behoren. De MacBook Pro meet 1,62x35,79x24,59cm en weegt 2kg. De goedkoopste versie kost 2699 euro en de duurdere versie heeft een prijskaartje van 3199 euro. Beide versies komen vanaf 25 november beschikbaar.