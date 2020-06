Radeon Pro 5600M heeft 8GB hbm2 en meerprijs van 1000 euro in MacBook Pro 16"

Apple is begonnen met het leveren van de AMD Radeon Pro 5600M-videokaart in zijn MacBook Pro 16. De gpu heeft een meerprijs van 1000 euro ten opzichte van een 5300M, of 875 euro ten opzichte van een 5500M. De gpu heeft hbm2 in plaats van gddr6-geheugen.

Radeon Pro 5600M

AMD's Radeon Pro 5600M is een nieuwe videokaart die nog niet eerder in een laptop is verschenen. Het is de eerste Navi-gpu voor laptops die gecombineerd wordt met hbm2. De andere Navi-videokaarten in MacBooks hebben gddr6-geheugen. Door de 2048bits-geheugeninterface heeft hbm2 een veel hogere geheugenbandbreedte van 394GB/s. De Radeon Pro 5500M en Pro 5300M halen 192GB/s. Naast sneller geheugen heeft de 5600M meer compute units, maar de kloksnelheid is lager, vermoedelijk om het verbruik binnen de perken te houden.

De Radeon Pro 5600M kan sinds maandag geselecteerd worden bij aanschaf van een MacBook Pro 16. Kopers betalen minimaal 3699 euro voor een laptop met de nieuwe videokaart. Het basismodel van de 16"-versie van de MacBook Pro kost 2699 euro en de meerprijs voor de nieuwe gpu is 1000 euro. Bij het model van 3199 euro, dat standaard geleverd wordt met de Radeon Pro 5500M, is de meerprijs voor de nieuwe gpu 875 euro.

Radeon Pro 5600M Radeon Pro 5500M Radeon Pro 5300M Compute units 40 24 20 Streamprocessors 2560 1536 1280 Rekenkracht (fp32) Tot 5,3tflops Tot 4,0tflops Tot 3,2tflops Geheugen Maximaal 8GB hdmb2 Maximaal 8GB gddr6 Maximaal 4GB gddr6 Geheugenbandbreedte 394GB/s 192GB/s 192GB/s Boostclock 1035MHz 1300MHz* 1250MHz* Tdp / tgp 50W tgp 50W tgp 50W tgp

* Peak Engine Clock, vermoedelijk geeft AMD daarmee de boostsnelheid aan