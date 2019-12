Als er een laptop is die de gemoederen kan laten oplopen, dan is het wel de MacBook Pro van Apple en in 2016 was er reden genoeg voor discussie, want Apple had het ontwerp van zijn duurste laptop behoorlijk aangepast. De bovenste toetsenrij werd vervangen door een aanraakgevoelig oled-scherm, de touch bar, en bijna alle aansluitingen werden vervangen door usb-c-poorten. Het toetsenbord werd vernieuwd en de touchpad werd vergroot. Niet iedereen was even blij met die wijzigingen en vooral het nieuwe toetsenbord kwam Apple op behoorlijk veel kritiek te staan, niet in de laatste plaats omdat het toetsmechanisme gevoelig was voor stof en vuil, waardoor toetsen konden blijven hangen.

Een deel van die wijzigingen is teruggedraaid - en een deel niet. Het nieuwe 16"-model dat de fabrikant onlangs aankondigde, heeft een nieuw toetsenbord, met andere indeling en zoals de naam al aangeeft een groter 16"-scherm.

Om te beginnen is de behuizing 'vernieuwd', die moest immers ruimte bieden aan het 16"-scherm. Je moet wel goed kijken om de verschillen te zien. De koelsleuven aan de zijkanten zijn iets langer en het gedeelte van de behuizing naast het toetsenbord is iets breder, maar verder lijkt de behuizing sprekend op dat van het 15,4"-model. Dat is we geen probleem, want die behuizing voelt stevig aan en is netjes afgewerkt. Het scharnier zorgt ervoor dat je het scherm met een vinger kunt openen, maar wiebelt toch niet en het dichtklappen gaat mooi gedempt.

Het formaat neemt iets toe, van 34,9x24,1cm van de vorige MacBook Pro naar 35,8x24,6cm van de 16"-versie. De schermranden zijn ook iets dunner geworden. De schermranden van de vorige MacBook Pro waren 3,34x1,76cm, maar dat heeft Apple teruggebracht naar 3,05x1,76cm. Het scherm is dus meer gegroeid dan de behuizing.

Die behuizing herbergt ook de aansluitingen en op dat punt is er ook niets veranderd. Er zitten nog steeds links en rechts vier usb-c-aansluitingen, die per paar een eigen thunderbolt-controller hebben. Je kunt alle poorten gebruiken om de laptop mee op te laden en natuurlijk om usb-apparaten met een maximale overdrachtssnelheid van 10Gbit/s aan te sluiten. Aan de rechterkant is een koptelefoon-aansluiting aanwezig en daarmee heb je het wat aansluitingen betreft wel gehad. Fullsize usb- of hdmi-aansluitingen zijn er niet en je mist ook een sd-kaartlezer. Verloopkabels van usb-c naar usb-a of hdmi zul je apart moeten aanschaffen, want die zitten niet in de doos. Het is dus nog steeds een laptop waarvoor veel gebruikers dongles nodig hebben.

Toetsenbord en touchpad

Het 2016-model van de MacBook Pro introduceerde Apples 'butterfly'-toetsenbord. Die vlinder verwijst naar de vorm van de nylon beugeltjes die de keycap omhoog houden en die een stuk minder hoog zijn dan de gebruikelijke 'scissor'-switches. De switch zelf is ook een stuk minder hoog en dat zorgt ervoor dat het 2016-toetsenbord weinig ruimte in beslag neemt en de hele laptop dus dunner kon worden. Het betekent ook dat de toetsen erg weinig travel hebben en de toetsen wat ons betreft niet prettig tikken. Er zijn echter genoeg mensen die de vlinderknoppen wel fijn vinden werken.

Of je het wel of niet lekker vindt typen, het nieuwe toetsenbordmechanisme bleek problemen met zich mee te brengen en dat ging zo ver dat gebruikers de fabrikant aanklaagden, omdat er gemakkelijk vuil tussen de toets en de behuizing kwam, waardoor de toetsen vast bleven zitten. In een latere versie van het toetsenbord voegde Apple een extra plastic laagje toe om het tegen vuil te beschermen. Dat zorgde er bovendien voor dat het toetsenbord stiller tikte dan de eerste generaties.

Het extra laagje loste de problemen niet op en Apple bood in 2019 zijn excuses aan voor de toetsenbordproblemen. Apple zette een reparatieprogramma op, waar alle MacBooks met butterfly-toetsenbord van 2015 tot 2019 onder vallen. Toen de fabrikant in een halfjaar geleden een MacBook Pro met 15,4"-scherm uitbracht, zat die vanaf de release in het reparatieprogramma. Dat is netjes, maar ook raar.

Tijd voor iets nieuws dus, of eigenlijk iets ouds, want met de 16" MacBook Pro komt het toetsenbord met scissor-switches weer terug. Apple noemt het, net als bij de desktop, een magic keyboard. Dat is een mooie naam voor een doodgewoon laptoptoetsenbord.

Om te beginnen heeft Apple de layout iets veranderd en is de escape-toets niet meer in de touch bar verwerkt, maar dat is nu weer een aparte toets geworden. Dat zal veel programmeurs die een fysieke escape-toets misten, aanspreken. Daarnaast zijn de pijltjestoetsen naar links en rechts op basis van feedback van gebruikers weer half-hoog, zodat ook die makkelijker blind te vinden zijn. Tot slot is de aan-/uitknop, met ingebouwde vingerafdrukscanner los getrokken van de touch bar. Dat zijn stuk voor stuk fijne verbeteringen.

De toetsen zelf zijn voorzien van een subtiel kuiltje, waardoor je vingers blind het toetsenbord kunnen navigeren. De aanslag voelt vergelijkbaar met de MacBooks die Apple van 2013 tot 2015 maakte, dus de generatie voor het butterfly-toetsenbord. Je voelt de toets duidelijk naar beneden gaan en de feedback is vrij duidelijk.

Het is een groot verschil met het butterfly-toetsenbord, maar verwacht niet dat dat betekent dat de ervaring 'magisch' is. Apple heeft de MacBook namelijk niet dikker gemaakt en dus blijft het een dun toetsenbord met beperkte travel, zoals je dat in dunne ultrabooks ook tegenkomt. Uit onze metingen van de laatste vier toetsenbordtypes die Apple in zijn MacBooks gebruikte blijkt dat ook; het 2015-model had nog iets meer travel, terwijl de eerste generatie unibody-macbooks een totale travel van 1,4 millimeter had. Ter vergelijking; een Lenovo ThinkPad E490 heeft een totale toetsentravel van 2 millimeter. Dat de travel beperkt is neemt niet weg dat het toetsenbord wat ons betreft een vooruitgang is ten opzichte van zijn voorganger en dankzij de oude vertrouwede switches is het toetsenbord waarschijnlijk minder vatbaar voor problemen. Een verbetering op meerder fronten dus.

Zo veel als er valt te zeggen over het nieuwe toetsenbord, zo weinig valt er te zeggen over de touchpad. Apple gebruikt nog steeds bijzonder grote touchpads en dat maakt het werken ermee heel fijn. Bovendien pikt het besturingssysteem alle veeggebaren die je erop maakt uitstekend op. Tijdens het typen leun je wel op de touchpad, maar door de prima polsdetectie worden die aanrakingen niet als een klik geregistreerd.