Apple stopt met verkoop 15"-versie MacBook pro

Apple is gestopt met de verkoop van zijn 15"-versie van de MacBook Pro. Dat blijkt op de site van de fabrikant. De huidige versie was pas sinds een half jaar verkrijgbaar. Apple heeft achttien jaar lang laptops verkocht met 15"-lcd.

Apple begon met de verkoop van laptops met een 15"-scherm bij de Powerbook G4 uit 2001. De G3 had een scherm van maximaal 14,1", maar voor de G4 maakte Apple een 15"-laptop. Vervolgens is dat schermformaat in het assortiment gebleven tot aan woensdag, toen de fabrikant de 16"-MacBook Pro presenteerde.

De fabrikant heeft nu een line-up met een MacBook Pro in twee varianten, de 13" en 16". De 2019-versie van de 15,4"-versie van de MacBook Pro was in de verkoop sinds eind mei. Daarbij ging het om een specbump van een oudere versie van de laptop.