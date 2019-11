Gerucht: Facebook wilde TikTok-voorganger Musical.ly overnemen

Facebook-directeur Mark Zuckerberg heeft in 2016 gesprekken gevoerd met de oprichter van de app Musical.ly voor een overname. Het Chinese Bytedance nam Musical.ly over en doopte het om tot TikTok, waarna het een nog groter succes werd.

Facebook blies de gesprekken af vanwege zorgen over de groei die stokte en het Chinese eigendom van de app, meldt Bloomberg. Ook Buzzfeed berichtte over de overnamegesprekken. De gesprekken vonden plaats in de eerste helft van 2016. De app was toen al populair onder tieners, vooral in de VS en China.

Nadat de overname afketste, kocht het Chinese Bytedance de app Musical.ly. Vervolgens doopte het de app om tot TikTok, een merk dat Bytedance al had. Inmiddels is TikTok het snelst groeiende sociale netwerk van het moment, met honderden miljoenen dagelijkse gebruikers. TikTok doet door de Chinese eigenaar veel stof opwaaien. Het bedrijf verweerde zich tegen kritiek dat de Chinese overheid invloed zou hebben op moderatie. Desondanks gaat de VS de overname onderzoeken.