TikTok geeft toe dat het onschuldige woorden blokkeerde in Duitsland

ByteDance, het Chinese moederbedrijf van video-app TikTok, heeft toegegeven dat het in Duitsland onschuldige woorden blokkeerde. Dat gebeurde per ongeluk, betoogt het bedrijf. Het woordfilter zou te strak afgesteld zijn geweest.

ARD-tv-programma Tagesschau ontdekte de woorden bij het plaatsen van reacties op TikTok. Daarbij ging het om woorden als 'gay', 'heteroseksueel', 'homofoob' en 'porno', zo is te zien in de lijst. Ook de naam van Peng Shuai komt voor. Shuai is een Chinese professionele tennisster die een Chinese politicus beschuldigde van seksueel misbruik en vervolgens enige tijd verdween.

Volgens TikTok was het woordfilter te strak afgesteld. Zo zou de naam van de tennisster geblokkeerd zijn omdat daarin de lettercombinatie 'hua' zit, wat een Oostenrijks scheldwoord zou zijn om een vrouw als prostituee aan te duiden. Het is onduidelijk waarom het filter geen verschil zag tussen een los woord en een aaneengeschreven naam.

De blokkade van de termen is opgeheven. Die blokkade zat alleen op de reacties. Een woordfilter moet het plaatsen van reacties met ongewenste termen daarmee onmogelijk maken. Dat is een geautomatiseerd systeem en heeft geen menselijke moderatie. Het is onbekend of er in Nederland en België ook onschuldige woorden en termen op de lijst staan.