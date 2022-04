Financial Times: VS onderzoekt TikTok na gebrek aan controle op kindermisbruik

Twee organen van de Amerikaanse overheid zouden een onderzoek gestart zijn naar kindermisbruik op TikTok. Het Chinese sociale medium zou te weinig doen tegen grooming en er zou actief een privacyexploit voor kindermisbruik gebruikt kunnen worden.

Het Department of Justice en het Department of Homeland Security zouden volgens betrokkenen onderzoek doen naar vermeend kindermisbruik op TikTok, zo meldt Financial Times. Vooralsnog heeft geen van de partijen bevestigd dat er een onderzoek loopt, wat volgens de krant gebruikelijk is.

Het Department of Homeland Security zou onderzoek doen naar hoe TikTok en moederbedrijf ByteDance content met kindermisbruik behandelen. Er zijn meer dan 10.000 moderators in dienst van TikTok, maar er zou te veel content geüpload worden om alles effectief te kunnen controleren op eventuele ongewenste inhoud. Het platform heeft op het moment van schrijven ruim een miljard gebruikers wereldwijd.

Een expert van het overheidsorgaan op het gebied van kindermisbruik stelt tegenover Financial Times dat TikTok het 'geprefereerde platform' is voor 'seksuele roofdieren' die slachtoffers zoeken. Ook grooming, het opbouwen van een relatie met een kind met misbruik als uiteindelijk doel, zou te gemakkelijk gaan via het sociale medium. "We willen dat [bedrijven] proactief handelen bij het voorkomen van uitbuiting en misbruik van kinderen op sociale media. Ik kan niet zeggen dat dit [in het geval van TikTok] gebeurt."

Het Department of Justice onderzoekt volgens de online krant of en hoe een specifieke privacyfunctie van TikTok misbruikt zou kunnen worden voor het delen van illegale content. De Only Me-functie zou volgens de onderzoekers onder malafide gebruikers gebruikt worden om kindermisbruikaccounts te delen. Er zouden zelfs codewoorden onder video's en in accountinformatie gezet worden om de aanwezigheid van dergelijk materiaal te signaleren.

Naar eigen zeggen treedt TikTok hard op tegen ongewenste content; 96 procent van alle ongewenste video's zou verwijderd worden nog voordat een gebruiker dit kan zien. Verreweg het grootste deel van de verwijderde filmpjes zou rokende of alcohol drinkende minderjarigen tonen. Het is niet duidelijk hoeveel gevallen van al dan niet seksueel getint kindermisbruik op het platform voorkomen.