TikTok brengt platform voor muziekdistributie uit

Videoplatform TikTok heeft een dienst voor muziekdistributie uitgebracht. Door muziek te verspreiden via SoundOn kunnen artiesten eigen muziek gelijk gebruiken binnen TikTok en helpt moederbedrijf ByteDance de muziek te promoten op het platform.

Het platform heet SoundOn en staat live in Indonesië, Brazilië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zegt TikTok. SoundOn gaat de concurrentie aan met onder meer DistroKid en TuneCore, tekent TechCrunch aan. De muziek komt niet alleen op TikTok en in de apps van moederbedrijf ByteDance, maar ook op onder meer Spotify, Apple Music, Deezer en andere streamingdiensten voor muziek.

Artiesten krijgen op streamingdiensten van derden het eerste jaar 100 procent van de inkomsten en in de jaren erna 90 procent. Op eigen ByteDance-platformen gaat het voor onbepaalde tijd om een uitbetaling van 100 procent. ByteDance heeft naast TikTok in sommige landen een muziekstreamingdienst onder de naam Rosso.

Bovendien belooft TikTok artiesten te helpen met de promotie van hun muziek, onder meer op het eigen videoplatform. Op TikTok verschijnen veel video's met muziek daaronder. Het medium heeft in de afgelopen jaren veel liedjes in de spotlight gezet, die daarna uitgroeiden tot hits. Of en wanneer SoundOn uitkomt in de Benelux, is onbekend.