Gerucht: Apple werkt aan Mac mini met M2 en M2 Pro-soc

Apple wil binnen afzienbare tijd een M2- en M2 Pro-soc aankondigen, zo meldt 9to5Mac. Die socs debuteren in nieuwe Mac mini's. Ze zijn een refresh van de M1 uit 2020 en gebaseerd op de A15 Bionic-soc uit de iPhone 13-telefoons.

Apple Mac mini

Apple zou het aantal cpu- of gpu-kernen in de M2-socs opvoeren ten opzichte van de M1-varianten, zo meldt 9to5Mac. Bovendien is de soc gebaseerd op nieuwere architectuur, want de M1 is gebaseerd op een A13-soc. Apple presenteerde beide socs in 2020. De combinatie van beide factoren zou moeten leiden tot een verbetering in de prestaties.

De Mac mini's met de M2 en M2 Pro heten J473 en J474, zo meldt de site. De ontwikkeling van beide producten zou bijna klaar zijn, waarna de producten later dit jaar zouden kunnen verschijnen. Een eerste mogelijkheid voor een presentatie zou de ontwikkelaarsconferentie WWDC zijn. Daar laat Apple af en toe nieuwe hardware zien. De conferentie vindt doorgaans plaats in juni.

De site weet niks over een eventuele M2 Max en M2 Ultra. Van de M1 verschenen wel Max- en Ultra-versies. Die laatste kondigde Apple deze week aan. De M1 Ultra is een combinatie van twee M1 Max-socs die verbonden zijn met een propriëtaire interconnect die Apple UltraFusion noemt en een doorvoersnelheid heeft van 2,5TB/s.