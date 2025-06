Youtubers upgraden vastgesoldeerde ssd van M1 Mac mini

Youtuber Luke Miani heeft met behulp van collega dosdude1 de vastgesoldeerde ssd van een Mac mini met M1-soc kunnen upgraden naar een ssd van 2TB. Dosdude 1 moest hiervoor de nandchips losmaken van het moederbord en nieuwe chips zonder firmware installeren.

In de video zien we hoe youtuber Luke Miani op bezoek gaat bij collega dosdude1 met de vraag of die de 256GB-ssd in de Mac mini met M1-chip kan vervangen. De man bevestigde dat dit kan en ging aan het werk. De Mac mini werd eerst gedemonteerd zodat de heren toegang kregen tot het moederbord. Hierbij was het belangrijk dat alle componenten zoals het koelingselement en de ingebouwde speaker verwijderd werden. Volgens de youtubers worden alle onderdelen op het moederbord het beste verwijderd, dit om kans op schade te vermijden.

Dosdude1 begon vervolgens aan de volgende stap in het proces: het losmaken van de nandchips die als ssd fungeren in de M1 Mac mini. Dit was volgens de heren een zeer lastig proces omdat de chips aan het moederbord 'vastgelijmd' zitten met underfill; een soort vulling die gebruikt wordt om de lege ruimte tussen chips en het moederbord op te vullen. In de video is te zien hoe dosdude1 deze vulling zacht kon maken door een hittepistool te gebruiken. Hij moest daarbij wel rekening houden met de temperatuur die af en toe meer dan 370 graden Celsius kon bedragen. De man kon de chips uiteindelijk losmaken via een speciale tool, daarna maakte hij de onderdelen op het moederbord opnieuw schoon en verwijderde hij de resterende underfill-vulling.

De twee heren probeerden vervolgens eerst twee nandchips te installeren die met voorgeïnstalleerde firmware kwamen, maar dat gaf een foutmelding tijdens het herstelproces van macOS. Enkele weken later deden ze een nieuwe poging, maar deze keer gebruikten ze nandchips zonder firmware. Hiermee kregen ze de Mac mini wel opnieuw aan de praat. De nandchips werden na het herstelproces ook herkend in macOS.