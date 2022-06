Bloomberg: Apple presenteert Mac mini met meer poorten dit najaar

Apple zou dit najaar een nieuwe versie van de Mac mini willen presenteren met meer aansluitingen, een M1X-soc en een nieuw ontwerp. Dat zegt Bloomberg-auteur Mark Gurman. Vorig jaar kwam er al een Mac mini uit met M1-soc.

De nieuwe Mac mini zou dienen als vervanging voor het huidige Intel-model, dat nog steeds te koop is, schrijft Bloomberg volgens MacRumors. Gurman schreef over de Mac mini in zijn nieuwsbrief, die alleen in een verkorte versie online verschijnt. In die verkorte versie staat de informatie over de Mac mini niet.

De nieuwe Mac mini zou onder andere meer poorten hebben en een nieuw ontwerp. Telecomjournalist Jon Prosser zei enkele maanden geleden dat het gaat om vier USB-C-poorten, twee USB-A-aansluitingen, HDMI en ethernet. Dat blijkt uit de renders die hij publiceerde. Hij nam aan dat Apple het apparaat zou presenteren in juni op de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC, maar dat is niet gebeurd.

De bovenkant van de Mac mini zou bovendien gemaakt zijn van plexiglas in plaats van aluminium. Apple heeft momenteel allebei de versies van de Mac mini nog in de verkoop. De goedkopere variant heeft een M1-soc van Apple zelf, terwijl de duurdere beschikt over een Intel Core i5 of Core i7 van de achtste generatie, Coffee Lake.