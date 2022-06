Razer gaat bug fiksen die gebruiker admin-rechten geeft op Windows via installer

Hardwaremaker Razer gaat een bug fiksen, waarmee gebruikers admin-rechten kunnen krijgen op Windows 10 of Windows 11 door hardware van Razer aan te sluiten en vanuit de installer door te klikken naar een PowerShell. Een beveiligingsonderzoeker ontdekte dat.

De fix zou 'zo snel mogelijk' moeten komen, meldt beveiligingsonderzoeker John Hat. Hij ontdekte de bug en toen hij geen reactie kreeg, postte hij zijn bevindingen afgelopen weekend openbaar op Twitter en in een video. Nu er aandacht voor is gekomen, gaat Razer alsnog iets met zijn melding doen.

Hat heeft in een video getoond hoe de exploit werkt. Het inpluggen van een muis of toetsenbord van Razer onder Windows 10 of 11 leidt ertoe dat Windows automatisch vanaf Windows Update een driver installeert voor die hardware en vervolgens een installer start voor Razer-software. Die geeft de optie om in een zelfgekozen map de software te installeren. Vervolgens is het mogelijk om vanuit die map PowerShell te openen, waarbij PowerShell de rechten meekrijgt van de map vanwaaruit die is geopend.

Vanuit daar is het mogelijk om van alles te doen met die admin-rechten. De exploit vereist fysieke toegang tot een computer en de mogelijkheid om hardware van Razer in te pluggen of dat te emuleren. Daardoor is de schaal waarop dit misbruikt kan worden beperkt.