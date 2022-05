Razer kondigt casefans, aio-waterkoelers en ATX-voedingen aan

Razer wil meer componenten gaan verkopen en heeft daarom een lijn aan casefans, aio-waterkoelers, pwm-fancontrollers en ATX-voedingen aangekondigd. Alle onderdelen, met uitzondering van de fancontroller, bevatten rgb-verlichting.

De Razer Kunai-casefans hebben vloeistoflagers en zijn beschikbaar in formaten van 120mm en 140mm. De 120mm-fan kan van 500 tot 2000rpm aan en de 140mm-variant heeft een maximaal toerental van 1600rpm. De wieken en behuizing van de fan zijn in het zwart uitgevoerd, met een cirkelvormige rgb-omlijsting om de ventilator. Bij de kleine versie gaat het om achttien rgb-leds, de grote variant heeft er vier meer. De Razer Kunai Chroma kost 50 euro voor de kleine versie en 55 euro voor de grote variant.

Razers Hanbo Chroma-aio-waterkoeler komt eveneens in twee varianten met vloeistoflagers. De 240-mm-variant heeft twee fans, de 360mm-fans krijgt een extra ventilator. De aio-waterkoeler lijkt Kunai-fans te krijgen. Het waterblok krijgt een Razer-logo met rgb-verlichting en een cirkelvormige omlijsting, net als de fans. Razer heeft voor de Hanbo samengewerkt met Asetek; Razer zegt in de toekomst vaker met dit bedrijf samen te willen werken aan aio-koelers. Voor dit product is nog geen prijs bekend.

De casefans en aio-waterkoeler kunnen gekoppeld worden aan Razers PWM PC Fan Controller, die plek heeft voor maximaal acht fans. Deze werkt met Razer Synapse om de snelheden van de ventilatoren en de kleuren van de verlichting aan te passen. De fancontroller kan de ventilatoren ook uitschakelen als de temperaturen laag genoeg zijn. Dit model kost 55 euro.

Het laatste product is de Razer Katana, een volledig modulaire voeding die minimaal 80 Plus Platinum-gecertificeerd is. Deze ATX-voeding komt beschikbaar in meerdere varianten. De 750 tot 1200W-uitvoeringen hebben deze Platinum-certificering, terwijl het 1600W-model een 80 Plus Titanium-certificering krijgt. De ventilator van de voeding kan worden uitgeschakeld zolang de temperatuur laag genoeg is. Ook de voeding heeft rgb-verlichting om de ventilator heen, die compatibel is met de Razer Chroma-software.

Razer zegt later deze maand een deel van de componenten in de Verenigde Staten te willen leveren; de rest van de wereld volgt later dit jaar. De Katana-voeding komt begin volgend jaar. De fabrikant wil in de 'nabije toekomst' meer componenten verkopen.