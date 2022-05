LG brengt update voor 4k120 met Dolby Vision uit voor CX- en GX-oled-tv's

LG heeft op zijn ondersteuningspagina's firmware-versie 4.30.10 geplaatst om handmatig te downloaden. Met deze nieuwe firmware is de combinatie van 4k, 120 beelden per seconden en Dolby Vision ook beschikbaar voor gamers met een CX-, GX- of WX-oled-tv.

De firmware is onder meer te downloaden op de Nederlandse ondersteuningspagina van de CX-oled-tv, al bestaat de kans dat gebruikers de firmware ook al als automatische update hebben binnengehaald. Tegen het einde van deze maand zou de update overal binnen moeten zijn. De firmware is nu ook handmatig beschikbaar voor de GX- en WX-oled-tv's, en in de zomer waren de nieuwste C1- en G1-oled-tv's al aan de beurt.

De CX en GX zijn hun voorgangers en kwamen vorig jaar uit. Deze twee modellen van vorig jaar hebben een soc aan boord die grotendeels vergelijkbaar is met die van de C1 en G1, waardoor het uitbrengen van deze update voor de CX en GX verwacht en eerder al aangekondigd werd.

Het is nog onduidelijk of bijvoorbeeld oled-tv's uit 2019, zoals de C9, ook de optie krijgen om 4k120 met Dolby Vision te gebruiken. Dit model bevat andere hardware, in de vorm van een soc die ook in de oled-tv-modellen van 2018 zat en daardoor enkel met HDMI 2.0 overweg kan. Voor de 2019-modellen werd een aparte HDMI-chip toegevoegd om toch een bandbreedte van 48Gbit/s mogelijk te maken. De CX, GX, C1 en G1 gaan overigens allemaal tot 40Gbit/s, wat voldoende is voor de HDMI 2.1-capaciteiten.