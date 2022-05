De oledtelevisies uit de C-serie van LG zijn al jaren bovenaan te vinden in het lijstje van meest bekeken tv's in onze Pricewatch. Dat is niet gek, want deze modellen bieden over het algemeen een zeer goede beeldkwaliteit, bieden een prima geluidskwaliteit en hebben een strak design. Daarbij is de prijs redelijk, en zijn er regelmatig cashbackacties en andere aanbiedingen. We vinden het dus niet verwonderlijk dat LG's C-serie in onze prijsvergelijker zo'n beetje de populairste reeks tv's van de afgelopen jaren is.

Sinds 2016 hebben de oledmodellen van LG het laatste cijfer van het jaartal in de productnaam, maar omdat C0 niet heel positief klinkt, heette het model van vorig jaar CX. Dit jaar speelt dit probleem niet en dus is LG met de C1 teruggegaan naar de oude naamgeving. Omdat we weleens wilden weten of er verschillen zijn in beeldkwaliteit tussen de diverse maten, hebben we het dit keer anders aangepakt. Naast een reviewsample van LG hebben we nog twee maten kunnen lenen van Amacom en bekijken we de drie meest verkochte beeldmaten: 48, 55 en 65 inch.

Deze hebben een beelddiagonaal van respectievelijk 122, 140 en 165 centimeter, en kostten op het moment van schrijven zo'n 1100, 1300 en 1800 euro. De nieuwe C1 ziet er, aan de voorkant, exact hetzelfde uit als de CX van vorig jaar, die op zijn beurt weer sterk leek op het model van het jaar daarvoor. Om de C1 toch van de oude modellen te kunnen onderscheiden, heeft LG kleur aan de achterkant veranderd van zwart in wit.

De C1 heeft weer een α9-beeldverwerkingsprocessor en die is volgens LG dit jaar bij de vierde generatie aangeland. Het besturingssysteem, LG's eigen webOS, is bijgewerkt naar versie 6.0, en voorzien van een nieuw homescreen en nieuwe instellingenmenu's. Ook heeft de Magic Remote, LG's afstandsbediening met bewegingsdetectie, een nieuw ontwerp gekregen. Behalve in de door ons geteste maten is de C1 ook te krijgen in een beelddiagonaal van 77 inch of zelfs, en deze maat is nieuw dit jaar, 83 inch.