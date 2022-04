LG brengt update voor 4k120 met Dolby Vision naar meer 2021- en 2020-oled-tv's

LG beperkt zich niet alleen tot de C1- en G1-oled-tv's van dit jaar voor het mogelijk maken van 4k en 120Hz in combinatie met Dolby Vision. De fabrikant zegt dat deze oplossing via firmware-updates ook naar andere oled-modellen van dit en vorig jaar komt.

Onder meer techredacteur John Archer bericht hierover op Forbes. Hij heeft van LG echter niet vernomen om welke specifieke modellen het precies gaat. Volgens hem kan LG de specifieke modellen nog niet bevestigen. LG heeft hier eveneens over gecommuniceerd tegenover de website FlatpanelsHD, waarbij het bedrijf heeft aangegeven hopelijk binnen een maand dergelijke firmware in bèta beschikbaar te maken voor sommige andere 2021-modellen. Het gaat dus om andere 2021-modellen dan de C1 en de G1, maar het is nog onbekend om welke modellen het precies gaat en of de firmware ooit naar alle 2021-modellen komt.

LG is daarnaast bezig om de combinatie van 4k120 en Dolby Vision mogelijk te maken voor bezitters van oled-tv's uit 2020. In eerste instantie was het onduidelijk of deze televisies ook in aanmerking zouden komen voor een oplossing voor dit issue. LG zegt nu dat de Dolby Vision-firmware-update naar meerdere 2020-modellen komt, beginnend met de CX en GX. Dat zijn de voorgangers van respectievelijk de C1 en de G1. De fabrikant spreekt de verwachting uit dat deze update voor de 2020-modellen in bèta beschikbaar zal zijn voordat de eerste Dolby Vision-games daadwerkelijk uitkomen.

De Dolby Vision-oplossing kwam eerder al beschikbaar op de website van LG in bepaalde landen en deze zal breder beschikbaar komen in update 03.15.27, die vanaf woensdag geleidelijk aan beschikbaar zal komen. Die update zal voor de C1 en G1 dus Dolby Vision met 120Hz en 4k mogelijk maken, aangevuld met een aantal andere verbeteringen en aanpassingen, zoals nieuwe kleuropties voor het Game Optimizer-menu en een nieuw Game Dashboard-menu. Ook hoeven C1 en G1-bezitters niet meer te kiezen tussen AMD FreeSync en Dolby Vision; gebruikers hoeven dan niet meer handmatig tussen de standaarden te wisselen en kunnen met 03.15.27 beiden tegelijk gebruiken.

LG zegt dat het kijkt naar de mogelijkheid om Dolby Vision, 4k en 120Hz mogelijk te maken voor bezitters van tv's uit 2019, zoals de C9. Voorlopig zal het echter nog een vraagteken blijven of deze ondersteuning ook naar deze televisies van twee jaar oud komt. Een aantal 2020-modellen krijgen dus eveneens de update voor Dolby Vision in combinatie met 4k en 120Hz, maar de meeste of alle features uit update 03.15.27 zullen niet beschikbaar komen voor de modellen van vorig jaar, zoals de punten ten aanzien van de Game Optimizer en het Game Dashboard.

Het is nog onduidelijk wanneer Dolby Vision precies beschikbaar komt. Bepaalde bètatesters van de Xbox Series X-consoles kunnen al een tijd gebruikmaken van deze hdr-standaard met dynamische metadata. Voor hen wordt alle hdr-content geforceerd weergegeven in Dolby Vision, terwijl dat normaal gesproken in HDR10 zou zijn. Dat geldt niet alleen voor games die HDR10 ondersteunen, maar ook voor games die van hdr worden voorzien via de Auto HDR-functie. Deze ondersteuning van Dolby Vision werkt overigens nog niet probleemloos, al is dit dus nog niet beschikbaar buiten de testgroep. Er zijn ook nog geen games die Dolby Vision ondersteunen.

Dit speelt alleen bij de Xbox Series-consoles, omdat Sony vooralsnog geen Dolby Vision ondersteunt bij de PS5 en ook nog geen plannen daartoe heeft bekendgemaakt. Het issue speelt alleen bij televisies met HDMI 2.1, omdat het specifiek gaat om de combinatie 4k, 120Hz en Dolby Vision. Het gebruik van deze hdr-standaard ging probleemloos bij 4k en 60Hz, wat binnen de bandbreedte van HDMI 2.0 blijft. Alleen bij een verhoging naar 120Hz geeft de Xbox-checklist een foutmelding. Dit probleem speelt overigens ook bij HDMI 2.1-televisies van andere fabrikanten, zoals Panasonic en Sony. In tegenstelling tot LG lijken Panasonic en Sony vooralsnog niet bereid of in staat dit op te lossen voor hun televisies.