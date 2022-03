LG kondigt 325"-televisie met 8k-resolutie aan voor 1,7 miljoen dollar

LG heeft een line-up met direct view led-televisies aangekondigd, die beschikbaar komen in varianten met verschillende schermgroottes en resoluties. Het hoogst gepositioneerde 325"-model krijgt een 8k-resolutie en kost 1,7 miljoen dollar.

Volgens CNET komen de dvled-televisies van LG beschikbaar in varianten met schermformaten van 108" tot 325", die beschikbaar komen in verschillende resoluties van '2k' tot 8k. De televisies hebben geen lcd-laag, maar gebruiken in plaats daarvan individuele leds als pixels. Dat is vergelijkbaar met enkele grote televisies van andere fabrikanten, zoals de Samsung The Wall- en Sony Crystal-schermen.

Een aantal van LG's dvled-modellen maken daarnaast gebruik van microleds, met een pixel pitch van 0,9mm. De Zuid-Koreaanse fabrikant introduceert ook dvled-televisies met een pixel pitch van 1,2mm en 1,5mm, hoewel de leds van die modellen te groot zijn om als microleds te worden aangeduid, schrijft CNET.

De dvled-televisies zouden bedoeld zijn als een alternatief voor high-end projectors, die ook schermgroottes van meer dan 100" kunnen halen. Daarbij halen de dvled-tv's een hogere piekhelderheid van 1200cd/m². De televisies hebben een relatieve schermverhouding van 16:9, hoewel LG ook 'dubbele' varianten verkoopt met een beeldverhouding van 32:9.