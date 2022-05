Samsung geeft The Wall-microledschermen grotere modules met kleinere pixels

Samsung introduceert nieuwe versies van zijn The Wall-microledschermen. Dat zijn modulaire schermen op basis van microleds, voornamelijk gericht op zakelijk gebruik. Bij de nieuwe generatie kan een 4k-scherm opgebouwd worden uit vier modules.

Samsung gebruikt leds met een pixelpitch van 0,63mm of 0,94mm voor de nieuwe IWB-generatie van de The Wall-schermen. Bij de varianten van vorig jaar was 0,84mm de kleinst mogelijke pixelpitch. De kleinere leds maken een 4k-scherm met een diagonaal van 110" mogelijk, of een 8k-scherm met een diagonaal van 220".

De modules waar de schermen uit worden opgebouwd, zijn bij de IWB-modellen een stuk groter. Volgens Samsung kan een 4k-scherm opgebouwd worden uit vier 'cabinets'. Dat wil zeggen dat iedere module een resolutie van 1920x1080 pixels heeft. Voor een 8k-scherm zijn dan 16 van deze modules nodig. Bij de vorige generatie hadden de modules maximaal 960x540 pixels. Daarbij waren dus 16 modules nodig om tot een 4k-scherm te komen en 64 modules om een 8k-scherm te maken.

Doordat de nieuwe schermen uit minder modules bestaan, zijn ze eenvoudiger te installeren en is de constructie steviger. Net als bij de microledpanelen van vorig jaar is er ondersteuning voor 120Hz-weergave en hdr. Samsung noemt een maximale helderheid van 2000cd/m². Dat is hoger dan de vorige generatie, die ging tot 1600cd/m².

The Wall All-in-One

Samsung introduceert ook de The Wall All-in-One-serie. Die schermen bestaan ook uit losse modules, maar worden gemonteerd geleverd op een frame en hebben een ingebouwde S-box voor het afspelen van media. Volgens de fabrikant zijn deze modellen net zo eenvoudig te gebruiken als consumenten-tv's. Van deze IAB-modellen verschijnen een 4k-variant met 146"-diagonaal en 2k-varianten van 146" en 110".

Prijzen van de microledschermen noemt Samsung niet. De schermtechniek is erg duur vanwege het gebruik van individuele leds voor iedere subpixel. Een 4k-scherm heeft daardoor bijna 25 miljoen afzonderlijke leds, met voor iedere pixel een rode, groene en blauwe led. Daardoor is het ook moeilijk om kleine schermformaten te maken.

Samsung praat ook al jaren over de komst van microled-tv's die uit één groot paneel bestaan. In 2021 werd een 110"-model in Zuid-Korea beperkt uitgebracht voor omgerekend 129.000 euro. Begin dit jaar introduceerde Samsung nieuwe modellen, waaronder een kleinere 89"-versie. De productie daarvan zou echter zijn uitgesteld tot het derde kwartaal. Van de nieuwe microled-tv's zijn ook geen prijzen bekend.