'Samsung stelt productie van microled-tv van 89" uit tot derde kwartaal'

Samsung heeft besloten de productietijdlijn voor de 89"-versie van zijn microled-tv's op te schuiven naar het derde kwartaal van dit jaar. Dat meldt althans de Zuid-Koreaanse website The Elec op basis van bronnen.

Naast het opschuiven van de productie van de 89"-versie zou Samsung nog een besluit moeten nemen over de productiestart van de 101"-versie. Daarnaast begint Samsung ergens in het tweede kwartaal van dit jaar met de productie van een 99"-versie, meldt the Elec. Die versie had vorig jaar al uit moeten komen, maar dat werd toen uitgesteld.

In januari van dit jaar kondigde Samsung aan dat het dit jaar drie microled-tv's ging uitbrengen met schermdiagonalen van 110", 101" en 89". De productie had in mei moeten beginnen. Het gaat om televisies die via de aanwezige HDMI-aansluitingen in staat zijn om een 4k-resolutie te combineren met 120 beelden per seconde.

De productie van microled-tv's blijft een uitdaging en er zijn verschillende productiemethoden. De nieuwere versies van onder meer 89" en 101" gebruiken low-temperature polycrystalline silicon thin-film transistors. Dat maakt 4k-resolutie mogelijk bij relatief kleine schermdiagonalen. De 99"- en 101"-versies zijn daarentegen gebaseerd op pcb's. The Elec schrijft dat het 89"-model ook flink kleinere ledchips gebruikt van 34x85 micrometer, terwijl dat voor de 99"- en 110"-versies chips zijn met afmetingen van 75 en 125 micrometer.

De bij de microledschermtechniek gebruikte anorganische leds hebben een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van oleds. Ze zijn bijvoorbeeld heel efficiënt, halen een hoge maximale helderheid, gaan erg lang mee en kunnen zeer pure kleuren genereren. Microled-tv's hebben net als oled-tv's geen backlight nodig, omdat de pixels hun eigen licht genereren. Andere overeenkomsten zijn een zeer hoog contrast en een perfecte zwartweergave. Microleds zouden in vergelijking met oled-tv's minder last hebben van inbranden en geen last hebben van een ongelijkmatige slijtage van verschillende gekleurde leds.