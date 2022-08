'Samsung verlaagt smartphoneproductie in Vietnamese fabriek'

Samsung heeft de productie in zijn smartphonefabriek in Vietnam verlaagd. Dat vertellen medewerkers aan Reuters. De techgigant meldde dit kwartaal al dat de vraag naar smartphones is gedaald door economische onzekerheden.

Fabrieksmedewerkers vertellen aan Reuters dat de productie in Samsungs Vietnamese fabriek is teruggeschaald en dat ze daardoor minder werk hebben. Een medewerker vertelt dat ze momenteel nog maar drie of vier dagen per week in de fabriek werken. Sommige productielijnen worden van een zesdaagse werkweek aangepast naar een vierdaagse werkweek. Ook overuren zouden niet meer nodig zijn.

De fabriek in het Vietnamese provincie Thái Nguyên is goed voor ruim een derde van Samsungs smartphoneproductie. De techgigant leverde vorig jaar ongeveer 270 miljoen smartphones en de fabriek in Vietnam produceert volgens het bedrijf jaarlijks ongeveer 100 miljoen toestellen. Het is niet direct duidelijk of Samsung de productie overhevelt naar andere productielocaties; Samsung maakt ook telefoons in Zuid-Korea en India.

Tegelijkertijd vertellen meerdere fabrieksmedewerkers die al ruim vijf jaar bij Samsung werken aan Reuters dat ze nog nooit een dusdanig grote verlaging van de productie hebben gezien. "Natuurlijk is er elk jaar een rustig seizoen, vaak rond juni en juli, maar dat betekent geen overwerk, niet dit soort werkdagverkortingen", zei 28-jarige fabriekswerker Pham Thi Thuong. Ze zei daarbij dat managers de werknemers vertelden dat de onverkochte voorraden hoog zijn en dat er niet veel nieuwe bestellingen binnenkomen. Dat komt overeen met eerdere berichten.

Samsung vertelt aan Reuters dat het 'niet heeft gesproken' over een verlaging van zijn jaarlijkse productiedoelen in Vietnam. Bij de recente presentatie van zijn kwartaalcijfers gaf Samsung wel aan dat het bedrijf een daling in de vraag naar telefoons ziet, mede door economische zorgen. Het bedrijf verwacht voor de rest van het jaar geen grote toename in omzet uit smartphones. Samsung komt binnenkort met nieuwe foldables.