Samsung bouwt nieuwe r&d-locatie voor bijna 15 miljard euro

Samsung investeert 20 biljoen Koreaanse won, omgerekend bijna 14,9 miljard euro, in een nieuwe onderzoekslocatie voor onderzoek naar en de ontwikkeling van halfgeleiders. De investering vindt plaats gedurende een periode van zo'n zes jaar.

De nieuwe r&d-locatie maakt onderdeel uit van de Giheung-campus, gelegen in de Zuid-Koreaanse provincie Gyeonggi, waar ook de hoofdstad Seoul ligt. De locatie moet vanaf 2025 in gebruik genomen worden en wordt ruim 100.000 vierkante meter groot.

"Ons nieuwe r&d-complex moet een hub voor innovatie worden waar talenten van over heel de wereld samenkomen om te groeien", aldus topman Kye Hyun Kyung in een persbericht. De locatie moet Samsung naar eigen zeggen helpen om door te groeien in de halfgeleiderindustrie.

De Giheung-campus dient al zo'n veertig jaar als een van de belangrijkste locaties voor Samsung. Op dezelfde plek werd bijvoorbeeld in 1992 voor het eerst dram van 64Mb gemaakt. "Als we toen geen gewaagde investeringen in r&d hadden gedaan, had Samsung vandaag de dag geen onderdeel van de halfgeleiderindustrie uitgemaakt."

Naast Kye waren er veel andere hooggeplaatste Samsung-topmannen aanwezig bij de ceremonie op de locatie. Het meest opvallende was de aanwezigheid van de voor omkoping veroordeelde ex-Samsung-president Lee Jae-yong. Lee kreeg eerder deze maand gratie nadat hij was veroordeeld voor het omkopen van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Ondertussen is hij vice-chairman bij Samsung Electronics.