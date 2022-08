VK wil zelfrijdende auto's vanaf 2025 toestaan, houdt fabrikant aansprakelijk

De Britse overheid heeft details van een nieuwe wet onthuld waardoor autonome voertuigen vanaf 2025 toegestaan zijn op de openbare weg in het Verenigd Koninkrijk. In het geval van een ongeluk wordt de fabrikant van de auto wel aansprakelijk gesteld, niet de eventuele 'bestuurder'.

De plannen van het Verenigd Koninkrijk zijn bedoeld om enerzijds 'volledig te profiteren van de opkomende markt van zelfrijdende voertuigen', maar zijn ook gericht op een veilige toepassing van de technologie. Mede daarom wordt er omgerekend ruim 117 miljoen geïnvesteerd in de sector. Op het moment van schrijven is grofweg een derde van dat bedrag al toegezegd voor onderzoek naar hoe zelfrijdende auto's presteren, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden of in combinatie met voetgangers, andere voertuigen en fietsers.

Verder zegt de Britse overheid nadrukkelijk dat fabrikanten aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken. "De wetgeving borduurt voort op bestaande wetten en stelt dat fabrikanten verantwoordelijk zijn voor de acties van zelfrijdende voertuigen. Met andere woorden, een menselijke bestuurder is niet aansprakelijk voor incidenten tijdens het rijden zolang het voertuig autonoom opereerde."

Vooralsnog zijn zelfrijdende voertuigen niet toegestaan in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het ministerie van Transport zouden bepaalde autonome voertuigen zoals bussen en vrachtwagens al vanaf 2024 op snelwegen te vinden kunnen zijn.