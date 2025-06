VK neemt wet aan waarmee zelfrijdende voertuigen vanaf 2026 zijn toegestaan

Het Verenigd Koninkrijk heeft een wet aangenomen waardoor zelfrijdende voertuigen vanaf 2026 toegestaan zijn op de openbare weg. Er moet nog wel een bestuurder in de auto zitten, maar die is niet langer verantwoordelijk voor het gedrag van het voertuig in de autonome modus.

De Britse koning heeft deze week zijn handtekening onder de Automated Vehicles Bill gezet, waarmee deze wet officieel is ingegaan. Hiermee mogen er op zijn vroegst in 2026 volledig zelfrijdende voertuigen de openbare weg op, mits deze 'even veilig zijn als of veiliger zijn dan voorzichtige en competente menselijke bestuurders'.

Hiervoor wil de overheid een 'goedkeuringssysteem' oprichten, waarvoor er een 'onafhankelijke incidentonderzoeksfunctie' ontworpen wordt. "Bedrijven moeten aan voortdurende verplichtingen voldoen om ervoor te zorgen dat hun voertuigen veilig zijn." Voor iedere zelfrijdende auto die door de Britse overheid wordt goedgekeurd, moet er ook een partij zijn die de verantwoordelijkheid op zich neemt bij eventuele ongelukken in de autonome modus. Dat kan de fabrikant van het voertuig zijn, maar bijvoorbeeld ook de maker van de software of de verzekeringsmaatschappij.

De details van de wet werden in 2022 al onthuld. Toen was het nog de bedoeling dat autonome auto's vanaf 2025 werden toegestaan. Wel worden er ondertussen al testen uitgevoerd met zelfrijdende voertuigen. Volgens de overheid hebben die proeven uitgewezen dat 'zelfrijdende voertuigen de levens van miljoenen Britten kunnen verbeteren'. Autonome voertuigen kunnen de toegankelijkheid van transport verhogen, aangezien ook mensen die niet in staat zijn om auto's te besturen hierdoor deze voertuigen kunnen gebruiken, aldus de Britse overheid.

De Britse transportminister Mark Harper noemt de goedkeuring van de wet een 'grote boost voor zowel de veiligheid als onze economie'. De VK verwacht dat de industrie van autonome voertuigen tegen 2035 tot 42 miljard pond, of 48 miljard euro, waard kan zijn en 38.000 banen kan opleveren.