Gerucht: Elon Musks xAI werkt aan supercomputer voor volgende Grok-AI-model

Het bedrijf xAI van Elon Musk zou werken aan een supercomputer voor de volgende versie van zijn AI-model Grok. Dat schrijft The Information op basis van een presentatie van Elon Musk voor investeerders.

Musk liet tijdens de investeerderspresentatie weten dat het de bedoeling is dat de supercomputer rond de herfst van 2025 klaar is, schrijft The Information. Hij beweert naar verluidt dat er hiervoor tienduizenden Nvidia H100-gpu's gebruikt worden en dat de clusters van deze chips vier keer groter zijn dan de grootste gpu-clusters die er momenteel gebruikt worden. Musk doelt daarmee mogelijk op de clusters van Meta. Dat bedrijf liet eerder dit jaar weten dat het werkt aan twee gpu-clusters met elk 24.000 chips, bedoeld voor het trainen van zijn Llama 3-modellen.

Musk liet eerder al weten dat er voor een derde versie van Grok meer dan 100.000 H100-gpu's nodig zijn. Grok 2 gebruikt momenteel zo'n 20.000 van deze chips. Volgens de ceo kost het miljarden dollars om deze supercomputer te bouwen. The Information beweert dat xAI hiervoor mogelijk samen gaat werken met Oracle. De site schreef afgelopen week al dat het AI-bedrijf de cloudservers van Oracle wil gebruiken. XAI staat naar verluidt op het punt om een meerjarige overeenkomst met het softwarebedrijf te sluiten.

Eerder deze maand schreef de Financial Times op basis van ingewijden dat xAI momenteel naar schatting 18 miljard dollar waard is en dat het bedrijf tijdens een nieuwe investeringsronde zes miljard heeft opgehaald. Inclusief die investeringen zou xAI dus op 24 miljard dollar gewaardeerd worden. Volgens de site wil het bedrijf hiermee een nieuwe versie van het Grok-model ontwikkelen, om zo de strijd aan te gaan met marktleiders als OpenAI en Google.