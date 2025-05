Elon Musk toont AI-bedrijf X AI, nog zonder concrete toepassingen

Elon Musk heeft zijn AI-bedrijf gepresenteerd. X AI heeft inmiddels een website en socialemediakanalen, maar wat het bedrijf gaat doen of aan welke producten het werkt, is nog niet bekend.

Elon Musk heeft de website van het bedrijf online gezet. Dat bedrijf heet X AI, maar heeft volgens Musk niks te maken met X Corp, het bedrijf van Elon Musk waar Twitter inmiddels ook onder valt. X AI zegt 'nauw samen te werken met X, Tesla en andere bedrijven', maar zonder daar details over te geven.

Musk wil zich al jaren meer richten op kunstmatige intelligentie. Hij was een van de eerste investeerders en bestuursleden van GPT-maker OpenAI, maar is daar al een tijd niet meer bij betrokken. Musk zegt de laatste maanden meer met AI te willen doen, maar was tot nu toe vaag over wat dat precies betekende.

Het is nog niet bekend wat X AI precies gaat doen of welke producten het eventueel gaat bouwen. Op de website staat alleen dat X AI 'de ware aard van het universum wil leren kennen', maar aanstaande vrijdag houdt Elon Musk een Twitter Space-gesprek waarin hij meer informatie wil geven. In april van dit jaar liet Musk al weten een eigen chatbot te willen bouwen en gingen er al geruchten dat Twitter werkt aan een eigen large language model waarvoor duizenden gpu's werden ingekocht. Bij het bedrijf werken daarnaast personen die eerder hebben gewerkt bij de kunstmatige-intelligentieafdelingen van verschillende techbedrijven, waaronder Google en Microsoft.