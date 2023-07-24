Twitter gaat naam wijzigen naar X en gaat logo veranderen

Twitter verandert zijn naam definitief naar X. De website X.com verwijst al door naar het sociale netwerk en het logo van de app gaat veranderen, zeggen eigenaar Elon Musk en ceo Linda Yaccarino. Wat de naamswijziging concreet betekent, blijft onduidelijk.

Linda Yaccarino, die sinds vorige maand ceo van het bedrijf is, zegt in een tweet dat 'X er is'. Eigenaar Elon Musk heeft zijn Twitter-avatar gewijzigd in een nieuw logo en dat logo staat inmiddels ook op het hoofdkwartier geprojecteerd. Musk zei eerder al dat de Twitter-merknaam en het logo met het Twitter-vogeltje op termijn gaan verdwijnen. Het logo wordt dan vervangen door een nieuw logo met een X erop.

Wat de naamswijziging in de praktijk zal betekenen, is nog niet bekend. Ceo Yaccarino schrijft in een serie tweets iets over 'transformatie', 'ongelimiteerde interactiviteit rondom audio, video, berichten en betalingen', 'een marktplaats voor ideeën' en 'potentieel vervullen', maar concrete voorbeelden van hoe het platform in de toekomst verandert, ontbreken. Musk heeft in het verleden gezegd dat Twitter een 'everythingapp' zou moeten worden, met beschrijvingen die de app doen laten lijken op een versie van WeChat.

De naamswijziging komt niet helemaal onverwacht. Musk bracht Twitter in april al onder bij X Corp, een holding waar ook het onlangs opgerichte X AI onder valt. Ook Yaccarino zegt dat AI in X zal worden geïntegreerd, maar weer zonder iets concreets te noemen.