Twitter gaat naam wijzigen naar X en gaat logo veranderen

Twitter verandert zijn naam definitief naar X. De website X.com verwijst al door naar het sociale netwerk en het logo van de app gaat veranderen, zeggen eigenaar Elon Musk en ceo Linda Yaccarino. Wat de naamswijziging concreet betekent, blijft onduidelijk.

Twitter XLinda Yaccarino, die sinds vorige maand ceo van het bedrijf is, zegt in een tweet dat 'X er is'. Eigenaar Elon Musk heeft zijn Twitter-avatar gewijzigd in een nieuw logo en dat logo staat inmiddels ook op het hoofdkwartier geprojecteerd. Musk zei eerder al dat de Twitter-merknaam en het logo met het Twitter-vogeltje op termijn gaan verdwijnen. Het logo wordt dan vervangen door een nieuw logo met een X erop.

Wat de naamswijziging in de praktijk zal betekenen, is nog niet bekend. Ceo Yaccarino schrijft in een serie tweets iets over 'transformatie', 'ongelimiteerde interactiviteit rondom audio, video, berichten en betalingen', 'een marktplaats voor ideeën' en 'potentieel vervullen', maar concrete voorbeelden van hoe het platform in de toekomst verandert, ontbreken. Musk heeft in het verleden gezegd dat Twitter een 'everythingapp' zou moeten worden, met beschrijvingen die de app doen laten lijken op een versie van WeChat.

De naamswijziging komt niet helemaal onverwacht. Musk bracht Twitter in april al onder bij X Corp, een holding waar ook het onlangs opgerichte X AI onder valt. Ook Yaccarino zegt dat AI in X zal worden geïntegreerd, maar weer zonder iets concreets te noemen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 24-07-2023 09:56
517 • submitter: DevWouter

24-07-2023 • 09:56

517

Submitter: DevWouter

Lees meer

Linda Yaccarino stopt als ceo van X
Linda Yaccarino stopt als ceo van X Nieuws van 9 juli 2025
X laat gebruikers antwoorden van niet-geverifieerde accounts blokkeren
X laat gebruikers antwoorden van niet-geverifieerde accounts blokkeren Nieuws van 10 oktober 2023
Foto's en URL's in oude tweets zijn niet meer zichtbaar op X door glitch
Foto's en URL's in oude tweets zijn niet meer zichtbaar op X door glitch Nieuws van 21 augustus 2023
Ceo X: gebruikers kunnen binnenkort videobellen met elkaar
Ceo X: gebruikers kunnen binnenkort videobellen met elkaar Nieuws van 13 augustus 2023
X komt met instelling voor adverteerders om controversiële content te filteren
X komt met instelling voor adverteerders om controversiële content te filteren Nieuws van 9 augustus 2023
Apple laat rebrand Twitter-app naar X toe in de App Store
Apple laat rebrand Twitter-app naar X toe in de App Store Nieuws van 31 juli 2023
Microsoft Edge beschouwt faviconwijziging Twitter als potentieel gevaarlijk
Microsoft Edge beschouwt faviconwijziging Twitter als potentieel gevaarlijk Nieuws van 30 juli 2023
Twitter heeft @X-account overgenomen zonder vorige eigenaar te betalen
Twitter heeft @X-account overgenomen zonder vorige eigenaar te betalen Nieuws van 26 juli 2023
Reuters: Microsoft en Meta hebben rechten op 'X', nieuwe naam Twitter
Reuters: Microsoft en Meta hebben rechten op 'X', nieuwe naam Twitter Nieuws van 25 juli 2023
Elon Musk toont AI-bedrijf X AI, nog zonder concrete toepassingen
Elon Musk toont AI-bedrijf X AI, nog zonder concrete toepassingen Nieuws van 13 juli 2023
Twitter wil geverifieerde gebruikers gaan betalen voor advertenties in reacties
Twitter wil geverifieerde gebruikers gaan betalen voor advertenties in reacties Nieuws van 10 juni 2023
Elon Musk zet vraagtekens bij koerswijziging OpenAI
Elon Musk zet vraagtekens bij koerswijziging OpenAI Nieuws van 17 mei 2023
Meer producten en artikelen
Websites en community's Twitter

Reacties (431)

-Moderatie-faq
431
408
218
19
0
99
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
m4ikel 24 juli 2023 10:54
Dit wordt de grootste kapitaalvernietiging in de aardse geschiedenis. Ik snap Musk niet, als je zo graag een spin-off maakt van Twitter, doe het dan gewoon goed en start een nieuwe app op de core van Twitter, neem de gebruikers daarin mee (mag in de EU niet, maar als het zo'n geweldige app is + marketing budget unlimited) dan komen de gebruikers vanzelf. Mocht het dan volledig floppen, dan heb je in ieder geval nog je 'core' onderneming. Zie b.v. Threads. zelfde strategie als bovenstaande, weinig risico voor beleggers en prima om aan te tonen dat je niet stil zit.

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 22 juli 2024 19:14]

Verwijderd @m4ikel24 juli 2023 11:33
ik vermoed maar zo dat Twitter niet verdwijnt maar een sub-tabje wordt binnen de X-app.
Twitter blijft dus eigenlijk gewoon maar wordt onderdeel van de grotere Everything-app.

Ik wacht op de dag dat veel mensen die nu uit boosheid richting Musk weggaan met hangende pootjes terugkomen als de Everything-app toch wel ideaal blijkt.

Grootste probleem voor Musk zal binnen de EU zijn denk ik qua regelgeving mbt monopolies en bundelingen van zaken.
kabelmannetje @Verwijderd24 juli 2023 12:22
Musk kan al niet eens een simpele berichtenservice goed in de lucht houden. Verliezen, dramatische reclame-inkomsten, weglopende gebruikers en investeerders, dreigende EU-rechtszaken, racisme, giftige cultuur en wat al niet. En zijn reactie daarop laat zien dat het deze wereldvreemde snuiter niet doordringt dat dit een zinkend schip is.

En dan moeten alle komende diensten een succes worden? Dat lijkt mij vrij kansloos.
Bjorn89 @kabelmannetje25 juli 2023 13:22
Die giftige culture was er al voor Musk er was 😉
kabelmannetje @Bjorn8925 juli 2023 15:17
Het is je vast niet ontgaan dat deze giftige cultuur onder Musk geëxplodeerd is.
Bjorn89 @kabelmannetje27 juli 2023 08:07
Niet echt, eerst bleef ik weg vanwege de losgeslagen movements uit America(BLM, de LGBTQH+) en het feit als dat je die constant over je heen krijgt als je een feit geeft. Netzoals ik Facebook niet genruik omdat het vol rellende moeders zitten die liever in magic dan wetenschap geloven).

Nu blijf ik weg omdat je o.a moet betalen, het is jammer dat platforms die in het begin echt top waren minder onzin censuur hadden zoals (Reddit, YouTube, Twitch o.a.). In mijn optiek is het internet op sommige vlakken hard achteruit gegaan met overmoderatie, inperken van vrijheid,mannen haat, steeds meer racisme jegens "blanken"...en zo kan ik wel doorgaan. Ik denk dat ik liever een Lurker ben dan eindeloze discusses hierover hebben. (Kort samen gevat, is natuurlijker genuanceerder).

Vraag me af hoelang Rumble en Locals het gaan volhouden

[Reactie gewijzigd door Bjorn89 op 22 juli 2024 19:14]

kabelmannetje @Bjorn8927 juli 2023 11:55
Als er volgens jou geen giftige cultuur onstaan is sinds Musk, kan je mij vertellen waarom massaal adverteerders (en de redenen die ze geven) weglopen?
SCIxX @kabelmannetje24 juli 2023 23:07
Wat zitten er op Tweakers toch altijd veel CEOs die beter weten hoe deze rol te vervullen dan een van de meest succesvolle CEOs aller tijden. Tweakers mag zich rijk rekenen!
Countess @SCIxX25 juli 2023 00:12
Hij mag dan een redelijk tech CEO zijn, van social media heeft hij duidelijk helemaal geen kaas gegeten. Hij snapt totaal niet wat de waarde van twitter was, en dat was een van de eerste dingen die hij onderuit schopte. Hij probeerde geld te vangen van juist die gebruikers die het platform interessant maakte en waarde gaf: de bekende mensen. Hij dacht dat die mensen geld zouden gaan betalen voor hun blauwe vinkje, zich niet realiserende dat die bekende mensen en hun blauwe vinkje de reden was voor de andere gebruikers om gebruik te maken van twitter en daarmee interessant te zijn voor adverteerders.

Ook begrijpt hij het troll ecosysteem niet. mensen gebruiken een platform omdat ze zich er amuseren. maar zodra de ongemodereerde trollen dat plezier in de weg zitten gaan die mensen steeds meer weg, terwijl dat tegelijk ook steeds meer trollen aantrekt omdat ze de vrije hand hebben, daarmee nog meer mensen wegjagend. het kan snel of langzaam gaan maar uiteindelijk zit je met een platform dat alleen trollen bevat (zie 4chan) met null adverteerders interesse.

Hij claimed voor vrijheid van meningsuiting te zijn, maar dat werkt niet op internet zoals het in het echte leven wel werkt, omdat je op internet niet alleen vrijheid van meningsuiting hebt maar volledig gevolgen-vrije meningsuiting. En inmiddels is ook duidelijk dat hij alleen voor zijn vrijheid van meningsuiting is, niet die van mensen met wie hij het niet eens in.

[Reactie gewijzigd door Countess op 22 juli 2024 19:14]

SCIxX @Countess25 juli 2023 08:27
Deze dingen zijn allemaal makkelijk bij te stellen echter. Je kan of praktisch niks doen met Twitter, Tony Fadell noemt dit ook wel een babysitter CEO en je vaart simpelweg de koers door die al gezet is, niemand zal klagen en je neemt geen risico. Of je brengt veranderingen door, en grote veranderingen nemen altijd nadelige gevolgen mee. Bij grote veranderingen kun je of heel lang onderzoek doen en het dan live zetten of je zet het snel live, test de reactie en stelt dan bij. Musk doet duidelijk het laatste.

Of dit de juiste weg is voor Twitter? Tijd zal het leren. Maar laat het duidelijk zijn dan het een stuk makkelijk is om een babysitter CEO te zijn, wat Musk doet zijn maar weinig CEOs goed in, en hierdoor is hij zo succesvol geweest in anderen bedrijven.
Sharky @SCIxX25 juli 2023 09:06
Misschien heb je gelijk en is Twitter/X over 10 jaar meer waard dan Apple. Als we naar de resultaten van nu kijken en de gevolgen van zijn veranderingen, dan ziet het er niet hoopvol uit.
Countess @SCIxX25 juli 2023 13:02
Deze dingen zijn allemaal makkelijk bij te stellen echter.
Dat betwijfel ik ten zeerste. De bekenden mensen die weg zijn zijn weg, en gebruiker die weg zijn krijg je ook niet zomaar terug. Het vertrouwen is weg.
Met één actie heeft hij de gehele toegevoegde waarde van twitter in de fik gezet.
of je zet het snel live, test de reactie en stelt dan bij. Musk doet duidelijk het laatste.
Leuk binnen een tech bedrijf als je het over een prototype hebt. maar als je site gewoon niet meer werkt, juist voor de gebruikers die het meeste gebruik maken van je platform, en dat al de zo veelste uitval was of verslechtering van de dienstverlening, dan jaag je gewoon je gebruikers weg.
casd18 @SCIxX25 juli 2023 07:52
Hij heeft misschien successen geboekt als CEO, hij faalt in mijn ogen als succesvol mens.
SCIxX @casd1825 juli 2023 08:46
Waarom? Omdat hij de transitie naar elektrisch rijden een kickstart heeft gegeven? Of de ruimtevaart heeft vernieuwd?

Als je hem als mens qua karakter niet leuk vindt kan ik best begrijpen. Dit was bij Steve jobs niet ander, met een combinatie van een enorm sterke visie, passie en besluitvaardigheid ga je veel mensen tegen de borst stuiten.

[Reactie gewijzigd door SCIxX op 22 juli 2024 19:14]

casd18 @SCIxX25 juli 2023 13:07
In beiden gevallen zijn ze actief bezig in de organisatie om hem zoveel mogelijk bij het echte werk vandaan te houden omdat ie anders alles loopt te micromanagen. Eer waar eer toekomt, hij heeft daar wel een visie in gehad en daar dan ook zijn geld in gestopt. Dat is zeker slim geweest maar laten we niet doen als Elon eigenhandig alle doorbraken heeft gepionierd. Twitter is de eerste keer dat hij echt solo aan het roer staat en zo denderend gaat het momenteel niet.

En het is inderdaad zijn karakter maar ook zijn gedragingen, zeker de laatste paar jaar. Hij is enorm arrogant, mengt zich in onderwerpen waar hij niet echt iets mee te maken heeft en waar hij ook geen verstand van heeft (Oekraïne bijvoorbeeld). Is enorm snel op zijn teentjes getrapt en gaat dan ook sneue dingen doen om of zijn gelijk te krijgen of wraak te nemen. Dat hij recentelijk op Twitter X meer en meer alt-rechtse accounts promoot is ook niet echt smakelijk.

Jobs was misschien een asshole als baas, zeker als zaken niet gingen zoals hij wilde. Maar naar mijn weten heeft hij nooit een expert in tijd van een crisissituatie publiekelijk voor pedo uitgemaakt en er vervolgens ook een PI op te zetten om het te 'bewijzen'. Om maar iets te noemen.

[Reactie gewijzigd door casd18 op 22 juli 2024 19:14]

omixium654 @SCIxX25 juli 2023 07:02
Ik hoor eigenlijk niemand over het feit, dat zo'n app die alles aanbiedt, in feite niet mag in bijv Europa.

Koppelverkoop.
kabelmannetje @SCIxX25 juli 2023 11:57
Musk is "succesvol" met Twitter? Kan je eens een paar goede bronnen daarvoor geven? De marktwaarde is met 2/3 afgenomen in een jaar, waarom is dat "succesvol"?
majetta @SCIxX25 juli 2023 09:46
De beste CEO's zitten in de tweakers comment Section en af en toe aan de wal.
kabelmannetje @grrfield25 juli 2023 11:58
Wow. Wat een drogreden in 1 zin. Kan je ook inhoudelijk reageren?
jpsch @Verwijderd24 juli 2023 11:40
Waarom zou alles in 1 app ideaal zijn voor de gebruiker?
ari @jpsch24 juli 2023 11:48
Gemak. Of het verstandig is, is een heel ander verhaal.
T-men @ari24 juli 2023 11:58
Welk gemak ?
Ik héb alles al in én app. Die app (ook wel bekend als het 'home-scherm') genereert op mijn telefoon een aantal icoontjes waarmee ik precies kan vertellen welke functionaliteit ik van mijn telefoon verwacht.

Die Everything-app is alleen maar een extra klik om van mijn home-scherm naar de app te komen, om vervolgens alsnog door van allerlei menuutjes te moeten bladeren.

Het enige verschil wat ik zie is dat ik al mijn privacy bij 1 aanbieder leg in ruil voor het gemak dat ik niet overal een account aan hoef te maken.
Oh... en als meneer Musk per ongelijk de pik op mij heeft ben ik mijn account kwijt en daarmee ook alles wat daarmee samenhangt. Als X werkelijk zo groot wordt dan is het verlies van zo'n account iets om héél bang voor te zijn.
Dat scenario bestaat nu al. Bedenk maar eens wat er gebeurt wanneer je je google of je apple account kwijt raakt.
mocean @T-men24 juli 2023 12:02
Omdat het in Azië wel aanslaat?
icecreamfarmer @mocean24 juli 2023 12:27
En wat hebben de regeringen daar veelal gemeen?
Verwijderd @icecreamfarmer24 juli 2023 12:35
gebruiksgemak waardoor iets populair wordt en autoritaire regeringen zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen.

WeChat is inderdaad voornamelijk Chinees, maar Japan en Zuid-Korea gebruiken natuurlijk ook wel andere apps waar je vanalles mee kan.
litebyte
@Verwijderd24 juli 2023 13:09
Ik gebruik WeChat (t.b.v. contact Chinese collega's) en ik gebruik Line voornamelijk voor contact met m'n Japanse collega's. WeChat is denk ik wel uniek als je kijkt naar mogelijkheden/populariteit. Het speelt zeker mee dat de Chinese overheid het ook wel fijn vindt dat alles in 1 omgeving plaatsvindt...van shopping tot aan het delen van foto's en chats.
mocean @icecreamfarmer24 juli 2023 12:30
Weet ik. Ik zeg alleen waarom Musk denkt dat het zal weken, niet de implicaties.
h50herman @icecreamfarmer24 juli 2023 16:35
hier niet of de VS niet? Niet te naïf doen
T-men @mocean24 juli 2023 12:31
Omdat, de laatste keer dat ik keek, Twitter een Amerikaans bedrijf was, Musk een Amerikaan en veruit de meeste gebruikers westerlingen zijn.
Successen in Azië zijn geen garantie voor succes in Europa of Amerika.
(Wat niet wil zeggen dat het niet kan, alleen zie ik meer nadelen dan voordelen.)
Dr. Prozac @mocean24 juli 2023 12:41
Buiten Azie is een everything-app anders ook populair.

Op XDA lees ik heel veel mensen die een root-enabled ROM installeren op hun telefoon en het liefst eentje met GApps of waar GApps gemakkelijk daarna te installeren is.

Welliswaar is GApps niet 1 app, maar het deelt op de telefoon verschillende libraries en maakt gebruik van dezelfde Google servers. Met GApps kan je gebruik maken van Google's mapping & navigatie, contactlijst & kalender, betaling, e-mail, sms & bellen & VoIP, assistent ("Hello Google"), in sommige landen kan je ook digitale tickets en passen oplaan in een app, ...
kabelmannetje @mocean24 juli 2023 12:46
Nee. Omdat in Azië er niks was. Hier hebben we Google, Microsoft, eBay, Amazon, Meta, Visa, Netflix, etc etc. Musk lukt het al niet eens een simpele berichtendienst in de lucht te houden zonder dat het instort.
mareck1 @mocean24 juli 2023 12:58
Het verschil is dat WeChat daar groot is geworden in een andere tijd. De betaalfunctie van WeChat is 10 jaar geleden geïntroduceerd. Er is ondertussen veel veranderd.
Verwijderd @mocean24 juli 2023 13:26
WeChat has been described as China's "app for everything" and a super-app because of its wide range of functions. WeChat provides text messaging, hold-to-talk voice messaging, broadcast (one-to-many) messaging, video conferencing, video games, mobile payment, sharing of photographs and videos and location sharing.
We hebben in het westen Facebook(Meta) waar je ook heel veel in kan doen:
- Delen van foto's, video's, stories, berichten.
- Privéberichten
- Voice berichten
- Videobellen
- Locatie delen
- Groepen / Communities
- Marktplaats
- Events
- Streamen
- Fundraisers
- Spellen spelen

Het enige wat in dit stukje ontbreekt is mobiel betalen via Facebook in (online) winkels, wat je zover ik weet wel met WeChat kan doen.
"In the first quarter of 2023, about 307 million people in Europe used Meta's Facebook on a daily basis."

"The United States of America has at least 186.4 million active Facebook users."
Dus dat het enkel in Azië aanslaat is niet geheel juist, er zijn honderden miljoenen dagelijkse gebruikers in zowel Europa en Amerika.
Testert @Verwijderd25 juli 2023 07:59
Meta, Google en Apple hebben redelijke kaarten. Als dat is wat Musk ambieerde had hij voor een heel andere aanpak gekozen.
Quacko @mocean24 juli 2023 17:17
China heeft een heel andere toegang tot het internet als wij. Ben niet overtuigd dat dat wel te vergelijken valt...
Door de enorme firewall en de must dat de overheid overal in mee kan zien wordt het voor andere apps moeilijker gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Quacko op 22 juli 2024 19:14]

florf @mocean25 juli 2023 01:39
In Azie sloeg het aan omdat Tencent first mover voordeel had. Dat is vrij belangrijk met dit soort bedrijven, dat je er als eerste bij bent. Door het netwerk effect. Dat is ook de reden waarom Musk niet zelf een Twitter clone opzette, maar $44 miljard betaalde voor Twitter.

Ook nogal belangrijk om een chat app te hebben. Twitter heeft maar 100-200 miljoen gebruikers. Facebook met Whatsapp zit in een veel betere positie om een super app te bouwen.

Wat precies is wat ze aan het doen zijn btw, met Meta Pay.

[Reactie gewijzigd door florf op 22 juli 2024 19:14]

marcel20091 @T-men24 juli 2023 14:06
Technisch gezien heb je wel gelijk. Echter ik denk dat het grootste deel van de wereldwijde bevolking daar niet over nadenkt. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld grab in Azië wordt gebruikt (food, taxi, financial services) dan is het gemak. 1 account en 1x je credit card instellen en het werkt. En niet dat ook nog eens bij Uber, gojek, foodpanda etc etc.

In dat opzicht kan deze opzet van het business model zeer succesvol zijn. Er is namelijk al een wereldwijde userbase. En ja daar zal een deel van af vallen en daar zal ook een heel groot deel van blijven. En als mn Musk zo stap voor stap dergelijke functies toevoegt dan zie ik nog wel ruime potentië voor over bv 3 jaar..
Lichtje @T-men24 juli 2023 17:01
Afhankelijk worden van 1 app is inderdaad iets om bang voor te zijn.
Zo is mijn twitter account opgeschort. Ik gebruikte het bijna nooit en heb dan ook geen idee wat er gebeurt is. Pogingen om mijn account weer actief te krijgen stranden snel. Je kan enkel bezwaar maken via een standaard form waarna je (volgens mij) instant een standaard reactie krijgt met "Your account was suspended due to violations of our Terms of Service. After reviewing for reinstatement your account will not be restored."
De exacte reden krijg je dus niet en het is onmogelijk om hierover met iemand in gesprek te komen bij twitter. Opmerkelijk is ook dat je vervolgens je account ook niet meer kan verwijderen of je data kan opvragen.
Het grootste verlies bij mijn google account zou het email adres zijn met alle mail, de rest van de data sla ik ook lokaal op om deze reden.
T-men @Lichtje24 juli 2023 17:16
En hoe zit het met je recovery van 'vergeten wachtwoorden' ? Of 2FA's.
Kun je die nog lezen wanneer je je google account kwijt bent ?
Verwijderd @T-men24 juli 2023 12:27
bang worden voor verlies van account is inderdaad een leuk dingetje, maar dat is nu ook zo met je google-account en je appleid.

Het home-scherm is geen app.
Zoijar @Verwijderd24 juli 2023 12:37
Het home-scherm is geen app.
Uh jawel. Je kan ook gewoon een andere launcher installeren dan de default. Op Android iig. Bv https://play.google.com/s...=com.teslacoilsw.launcher

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 22 juli 2024 19:14]

Verwijderd @Zoijar24 juli 2023 13:37
ja op dat vlak is het misschien een app maar voor de gewone gebruiker is het geen app.
D100 @Verwijderd24 juli 2023 16:09
@Zoijar heeft gelijk wat de inhoud betreft. Home-screen is een app , of vergelijkbaar met een app, op het onderliggende platform van het betreffende apparaat.
Of het door de gewone gebruiker zo ervaren wordt of niet, doet niet terzake.
Verwijderd @D10024 juli 2023 16:57
dat is echter niet het concept van 'everything-apps' zoals WeChat en dus straks ook X.
Semavuur @Verwijderd24 juli 2023 12:37
je kan je home-scherm app gewoon uitzetten, bevriezen, of deïnstalleren zoals elke andere app. er bestaan zelfs ook home-scherm apps die sneller werken, geen bloatware hebben en niet al je acties 1:1 doorzetten naar het (onder mom van bijvoorbeeld productverbetering) spionagebedrijf

[Reactie gewijzigd door Semavuur op 22 juli 2024 19:14]

AW_Bos @Verwijderd24 juli 2023 12:34
Maar het maakt wel duidelijk dat je niet alles gecentraliseerd wilt opslaan bij een of twee partijen.
Daarom is Mastodon ook gedecentraliseerd.
Verwijderd @AW_Bos24 juli 2023 12:36
sommige mensen willen dat, anderen boeit het niet zo en sprongen op de trein naar Mastodon omdat het hot was om weg te gaan bij Twitter.
Ozymandias @Verwijderd24 juli 2023 17:32
En ze keerden net zo hard weer terug. Want chatten met alleen gelijkgestemden is niets aan. En dan kan je niemand doxen en ontslagen laten worden vanwege een tweet uit 2011 wat toch wel de kick was voor veel Twitteraars. }>
Roharas @T-men24 juli 2023 21:51
Nu heb je misschien wel een telefoon met een OS die eenvoudig voor jou alle social media's en welke andere dingen dan ook als handige icoontjes op je home scherm zet maar dat betekent niet dat het een alles in 1 is.

Persoonlijk is voor mij een home-screen op een mobile device of de desktop met de quickbar en de browser met favorites meer dan prima maar het blijft wel zo dat je voor al die verschillende apps bij verschillende bedrijven dan ook verschillende accounts hebt met eventueel verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden.

Mensen die ook maar iets meer moeite steken in veiligheid dan blindelings een wachtwoordje aanmaken hebben doorgaans weinig last daarvan en mensen met een passwordmanager misschien zelfs helemaal niets maar het grootste deel van de internetgangers zal het hebben van 1 account / ww als een geschenk uit de hemel ervaren. Een bijkomstig "voordeel" is dat je dan niet meer iedere keer en in varierende mate gegevens achter hoeft te laten bij al die verschillende platforms maar dat je gewoon bij 1 platform alles 1x in voert. Lekker overzichtelijk ook en makkelijk om de controle te houden dat kan toch alleen maar goed zijn?. Een ander "voordeel" is dat je normaal overal waar je betalingen wilt/moet doen je bank/cc gegevens weer opnieuw moet invoeren.. Hoe "makkelijk" zou het zijn als je die gegevens "gewoon" koppelt aan je X account. Ze zouden zelfs een vet handige feature kunnen toevoegen dat je gewoon een eenvoudig totaal overzichtje hebt val alle betaalde services bij dat account zodat je alles vanaf 1 plek kan beheren.
Bijkomstig "voordeel" zou dan zijn dat je met 1 alles in 1 account wat voor alles goed is ook 1 centraal aanspreekpunt hebt mochten er problemen opspelen. Handig toch?

De meeste sale's pitches gaan deze kant op en veel mensen zijn daar gevoellig voor omdat het inderdaad wel heel practisch kan zijn, dat kan ik niet ontkennen. Wel heb ik zelf zeer grote vraagtekens bij hoe goed dit nu is voor een tal van zaken als concurrentie, privacy, security, en political bias. Musk en daarmee indirect "X" zijn in ieder geval niet een partij waarvan ik verwacht dat ze voor die vragen mijn zorgen weg kunnen nemen.

[Reactie gewijzigd door Roharas op 22 juli 2024 19:14]

grrfield @T-men25 juli 2023 00:55
Zoveel verschillend als Google Threads? We zullen zien!
ari @T-men25 juli 2023 16:28
Het gemak is dat je één account hebt. Geen gedoe met voor elke app weer een apart account, waarbij je elke keer weer je gegevens opnieuw moet invullen. Heel irritant als je verhuist, dan kun je alles overal aanpassen. Heerlijk makkelijk toch als je dat op één plaats doet en de rest vanzelf gaat? Dat als je een auto wilt huren, het huurbedrijf alvast je rijbewijsgegevens heeft? Als je iets wilt kopen, geen gedoe met een creditcard koppelen of wisselen naar een bank-app. Nergens meer een BSN of je naam invullen.

Dát is het potentiële gemak. De argumenten tegen zijn in mijn ogen ook sterker, maar de potentie voor gebruiksgemak is wel enorm. En gemak dient de mens...
Eosus @jpsch24 juli 2023 11:50
Alhoewel ikzelf me niet goed kan voorstellen waarom 1 app beter is. Zoiets bestaat al en werkt erg goed in China met WeChat.

Vermoedelijk hoopt Musk hiermee een groter marktaandeel te krijgen dan wat Twitter nu heeft
Semavuur @Eosus24 juli 2023 12:47
dat WeChat werkt zeker goed voor de Chinese totalitaire staat! ik snap dat zulke macht erg aantrekkelijk is voor Musk. maar hij heeft duidelijk een ander doel
Deadsy @jpsch24 juli 2023 14:28
Meer data verzamelen
jpsch @Deadsy24 juli 2023 17:07
Als gebruiker zie ik dat als een nadeel.
Lamith @jpsch25 juli 2023 12:22
Niet voor de gebruiker, maar uiteraard wel voor het bedrijf. Nu nog zien te verkopen dat je als gebruiker overtuigd wordt van de extra waarde. Het verbaast mij telkens hoeveel mensen FOMO hebben met dit soort dingen en dan als een beer op de honing springen als er iets nieuws komt, zonder ook maar even na te denken of dit wel goed voor ze is.
Brousant @Verwijderd24 juli 2023 11:49
"Ik wacht op de dag dat veel mensen die nu uit boosheid richting Musk weggaan met hangende pootjes terugkomen als de Everything-app toch wel ideaal blijkt."

Je hebt kans dat je dan wel heel lang kunt wachten.
litebyte
@Brousant24 juli 2023 12:49
De everything app kan alleen een groot en vooral snel succes worden als musk veelal zogenaamde bekenden/influencers aan X weet te binden. Grote kans dat het een concurrentieslag gaat worden tussen Musk en Suckerberg en dat er wordt ingezet op veel verdienen....'everyone an influencer'
FreezeXJ @litebyte24 juli 2023 13:38
Het leuke is dat influence gewoon te koop is, bied genoeg geld, en de influencers - en daarmee hun aanhangers - komen wel. Of de nieuwe gebruikers die je zo 'koopt' ook voldoende opleveren om hun aankoopprijs terug te verdienen wordt dan heel erg de vraag. Van de andere kant wordt Facebook (3 miljard gebruikers, omzet 116 miljard) op 750 miljard geschat door de beurs, dus een profieltje is blijkbaar flink geld waard. Microsoft en Google (met vermoedelijk net zoveel gebruikers, of iig binnen de factor 3) zijn nog meer waard (2500 resp 3000 miljard) dus ook daar wordt grif betaald voor data.

[Reactie gewijzigd door FreezeXJ op 22 juli 2024 19:14]

litebyte
@FreezeXJ24 juli 2023 15:17
Mogelijk naief van mij...maar dat hele 'influencer' model moet toch een keer lek kunnen worden geprikt...dat een hele schare aan 'populaire' tienermeisjes- en jongens doen aan productprostitutie, tot het dagelijks (live) volproppen van je eigen snoezelige babykindjes met gesponsorde artikelen..totale idioterie. De hele trieste leegheid hiervan moet toch op een gegeven moment zelfs voor de meest mentaal beperkte gaan vervelen?
A Lurker @litebyte24 juli 2023 18:07
Klopt. Dan groei je op en over dat gedoe heen (of niet) en is het de volgende generatie die eraan verslaafd raakt. Er is een reden waarom kinderen geen alcohol en drugs of naar het casino mogen.

Het geeft allemaal zoveel dopamine vrij dat het zinloos is om te redeneren dat het geen stand zou moeten houden.
mareck1 @Verwijderd24 juli 2023 12:48
Probleem van een everything-app is dat die al bestaat en wij die al allemaal gebruiken: je telefoon.

10 jaar geleden zou een everything app nog zinvol zijn. Maar tegenwoordig is switchen tussen apps en laden van apps veel sneller en eenvoudiger. Dit in combinatie met de eenvoud van inloggen met bijvoorbeeld je Apple id of je gmail account maakt dat je dus al alles hebt wat een everything app zou kunnen bieden.

Het enige wat nog over zou kunnen blijven is dat de communicatie tussen apps in sommige gevallen nog niet ideaal is. Bijv even je winkelwagentje van CoolBlue naar je partner sturen via WhatsApp is iets wat soms handig zou zijn, maar toch niet in 1 stap te doen is.
Verwijderd @mareck124 juli 2023 13:03
daar is een Everything-app dus wel voor bedoeld om dat ideaal te maken.
florf @Verwijderd25 juli 2023 01:43
Probleem is dat het dan door 1 corporatie gecontrolleerd wordt die opper machtig is. Heb liever wat ongemak zo nu en dan met gezondere concurrentie.
Verwijderd @florf25 juli 2023 06:00
dat is met Facebook ook zo.
Of Twitter.
Hoe meer er op 1 platform gedaan kan worden, hoe meer macht 1 corporatie heeft.

Of dat nou Google is of Meta of Microsoft of X.
Mensen zullen het gaan gebruiken.
Mensen die dat niet willen zullen dat niet doen (dat is nu ook al zo) en dat is dan niet de doelgroep van de app.
Timmiejj @Verwijderd25 juli 2023 11:47
Dat is waar het wringt denk ik... IEDEREEN is de doelgroep..

Wat als Metapay over 10 jaar meer betalingsverkeer verwerkt dan banken, en het gross van de mensen ook hun geld uit hun Metapay wallet niet meer naar een bankrekening overmaken want ze kunnen immers alles kopen vanuit het Meta ecosysteem. Banken kunnen niet meer opereren want geen klanten, Metapay word defacto de nieuwe standaard voor betalingen....

Als je zo'n bedrijf maar lang genoeg z'n gang laat gaan bestaat er geen 'Ik wil het niet gebruiken vanwege principe X of Y dus ik doe het niet', dan is het 'Ik betaal mijn brood met Metapay of ik eet niet'

Uiteindelijk willen al deze tokos een 'Evil Corp' uit Mr. Robot zijn. ;(
errieman @Verwijderd24 juli 2023 12:00
Android en iOS zijn zelf al goede "Everything-apps". Waarom zou je apps in een app op een OS willen hebben?

[Reactie gewijzigd door errieman op 22 juli 2024 19:14]

venqwish @errieman24 juli 2023 15:08
1 account maken in de X-app + betalingsmiddel X-card gebruiken bij alle services die de X-app aanbiedt + fee based income op alle transacties = money in the bank.

User convenience als ultieme selling point. Nu moet ik nog in alle apps een aparte account aanmaken, betalingsmiddelen koppelen, ook al pushen Apple en Google overal hun login en betalingsmiddel. Allemaal convergentie.
Steenvoorde @venqwish24 juli 2023 19:31
Nee, de meesten hoeven helemaal geen nieuwe accounts aan te maken in al die verschillende apps, want die hebben ze al lang. Inclusief een workflow, opgebouwde connecties, chat archieven, enz. Alleen voor nieuwe gebruikers is dat eventueel een argument en dat zullen er niet genoeg zijn om van een nieuw platform een succes te maken. Kijk eens naar Whatsapp, iedereen weet dat Meta niet echt bekend staat om hun zorgvuldigheid met gebruikersgegevens en toch heb ik maar een paar mensen in mijn sociale kring op Signal of Telegram. Mensen houden niet van overstappen en als ze het doen moet het echt meerwaarde bieden. Musk heeft slimme dingen gedaan in het verleden, maar ik denk dat hij zichzelf hier ernstig overschat.
wiseger @Verwijderd24 juli 2023 12:23
Everything-app ideaal voor wat is de grote vraag.

In de EU hoeft Elon Musk zich echt niet druk te maken over monopolies voor zijn toekomstig X-app. Hij heeft namelijk nog helemaal niks, nul procent maktaandeel in al die markten die hij nog wil veroveren. Hij moet letterlijk van de grond af beginnen, kantoren opzetten, lobbyisten, legal staf en service medewerkers gaan aannemen, warehouses gaan opzetten, logistieke medewerkers gaan aannemen, contracten met leveranciers gaan afsluiten, chauffeurs aannemen, vrachtwagens en besteltrucks gaan kopen, wellicht bij Tesla. Lokale service organisaties gaan opzetten. En zo kan ik wel doorgaan.

Er moet nog zoveel gebeuren voordat hij überhaupt maar kan dromen van een klein beetje winst met zijn X-app, ik zie het niet gebeuren. Waar haalt hij al die miljarden vandaan die nodig zijn om te investeren, nodig zijn voor de reclame campagnes et cetera?
Mirved @Verwijderd24 juli 2023 13:29
Ik wacht op de dag dat veel mensen die nu uit boosheid richting Musk weggaan met hangende pootjes terugkomen als de Everything-app toch wel ideaal blijkt.
Ik wacht dat deze hele tent instort. En dat zie ik eerder gebeuren dan hetgeen waar jij op wacht.
Verwijderd @Mirved24 juli 2023 13:37
we gaan het zien.
Idleidol89 @Mirved24 juli 2023 17:41
Onderschat elon musk niet. Hij heeft voor hete vuren gestaan met paypal, tesla, spaceX.. en meer. de rede dat we die bedrijven kennen van naam is deze meneer.. je kan t eens zijn of niet met zijn ideologie maar als hij t in zn hoofd heeft gaat het gebeuren.
Mirved @Idleidol8924 juli 2023 21:07
Elon is doorgedraaid en al lang niet meer de goeie zakenman die hij ooit was.
Khrome @Idleidol8925 juli 2023 08:18
Musk heeft zich ingekocht bij Paypal destijds, hij had niets met de ontwikkeling te maken.

Hij is eruit gegooid toen hij er x.com van wilde maken. ;)
field33P @Verwijderd24 juli 2023 14:26
Twitter/X heeft bij lange na niet voldoende gebruikers om de everything-app te worden. Line en WeChat werden dat alleen in hun eigen markten omdat ze daar de sms-vervanger zijn. Welke is dat in het westen? Jawel: WhatsApp. (en iMessage in de VS)
Verwijderd @field33P24 juli 2023 14:29
het is altijd mogelijk dat mensen er wel op over stappen als er interesse ontstaat.
blorf @Verwijderd24 juli 2023 17:42
Wat ze nodig hebben is directe hardware-toegang buiten Android of iOS om. Zouden we na 20 jaar eindelijk ARM-programma's op een ARM telefoon kunnen draaien...
nms2003 @Verwijderd24 juli 2023 19:32
Elon is alle sympathie verloren. Er zijn genoeg alternatieven in ontwikkeling. Twitter zal een langzame dood sterven; van binnenuit uitgevroten door Musk zelf. Hij is simpelweg te geobsedeerd er een verdienmodel aan te koppelen dat niet draait op advertenties, maar op gebruikersabonnementen. Die stap wil hij te snel en zonder concrete meerwaarde zetten. Het gaat niet vliegen. In Amerika zijn mensen Twitter zat en erg blij met Threads als alternatief. Niet, omdat ze zo graag Zuckerberg spul gebruiken, maar omdat ze de fratsen van Musk zat zijn. Ik lees en hoor het zelfs van de grootste Facebook critici.
Verwijderd @Verwijderd24 juli 2023 22:54
Everything app :D hilarisch dat mensen in dat verkooppraatje trappen.
Verwijderd @Verwijderd25 juli 2023 05:58
waarom zou het een verkooppraatje zijn?
Willy89 @Verwijderd25 juli 2023 10:04
Na jaren geen Twitter meer te hebben gehad heb ik zojuist weer een account aangemaakt. We shall see.
UrbanWoodz @m4ikel24 juli 2023 11:28
Zou hij het doen om onder de financiële verplichtingen van Twitter uit te komen? Dat hij dan alles van Twitter onder brengt in bedrijf X en dan het bedrijf Twitter failliet laat verklaren?
Verwijderd @UrbanWoodz24 juli 2023 11:53
Zou hij het doen om onder de financiële verplichtingen van Twitter uit te komen? Dat hij dan alles van Twitter onder brengt in bedrijf X en dan het bedrijf Twitter failliet laat verklaren?
Snap niet waarom je gedownvote word.

Het probleem is, dat je zelfde niet zomaar failliet kunt laten verklaren.

Bij schuldeiser dat een beetje geld heeft, zet direct zijn advocaat erop. En bij de rechtbank word geregeld zo een constructies aangepakt.

Nu, van contracten afkomen, dat is een andere zaak. Want het contract was met de oude bedrijf en dat kan je wel doen. Maar dat hangt ook af van wat er in de contracten staat... Als je het contract stopzet wegen failliet maakt niet uit, want je zet het contract stop en de schade claims dat in het contract stonden, worden schade claims tegenover het failliet bedrijf. Dan is het weeral het eerste punt van advocaten en geld.

Stond er geen schadeclaims in voor contracten, tja, dan ben je er idd vanaf met "enkel" de kosten van gans de operatie.

Het probleem is, je kant Twitter niet failliet laten gaan... Gans de branding zit op die naam. We spreken nog atlijd over Facebook, ondanks dat het Meta is. Ze moeten dan de assets "twitters domain, IP enz" dan verkopen aan X, en dan het bedrijf twitter laten ondergaan, maar weeral, rechtbanken lachen niet als je de resources uit een bedrijf haalt, om verder te zetten onder een andere naam.
litebyte
@Verwijderd24 juli 2023 12:36
Musk heeft al jaren het idee van X gehad (zie zijn oude Tweets en interviews van jaren geleden) X zou een soort WeChat moeten worden, waarbij alels dus in 1 soort van app plaatsvindt. Dus chatten, 'X'en', video & foto's delen, bestanden opslaan, bestellingen doen, shoppen etc.

Als longtime passief (niet posten wel volgen) Twitter gebruiker sinds 2007 zie ik het imago vooral de afgelopen 6 maanden flink worden afgebroken, deels door Musk zelf. Een overgang in X zal mogelijk nog een redding kunnen betekenen - zeker als straks Bluesky volledig publiek gaat.

De vergelijking met Meta gaat volgen mij niet op. Meta blijft bewust de naam facebook houden, Musk wil van de naam Twitter af, het is nu dus gewoon X...we zijn nu aan het X'en op X...niet aan het twitteren op twitter dat onderdeel is van X
Deadsy @litebyte24 juli 2023 14:27
Daarvoor zelfs al, hij wilde de naam van Paypal veranderen naar X.
Hij heeft een soort van fetisch daarmee.

En alles in 1 zal denk ik meer zijn zodat hij meer data kan verzamelen en dus verkopen.
litebyte
@Deadsy24 juli 2023 15:10
En alles in 1 zal denk ik meer zijn zodat hij meer data kan verzamelen en dus verkopen.
Niets anders dan wat Suckerberg al jaren doet binnen het meta framework voor whatsapp/instadamn/facebook/threads.
Alles valt of staat voor Musk met het aantrekken van grote adverteerders en zogenaamde influencers die het moeten gaan pushen...afwachten of die er uberhaupt zin in hebben (mogelijk tegen hele gunstige voorwaarden/betalingen.) Het zal hopelijk betekenen dat Bluesky populair gaat worden voor de meer inhoudelijke (news)org, journalisten en auteurs
hulseman @Verwijderd24 juli 2023 13:49
Links- of rechtsom, je kunt niet zomaar de assets uit een entiteit halen en in een andere entiteit plaatsen en de boel laten klappen om zo van je schuldeisers af te komen. Toch zijn er elk jaar weer klaplopers die denken dat dit wel "even" kan.

In Nederland is hier gewoon een mooie term voor: paulianeus handelen

https://www.rst.nl/insolv...neus-handelen-wat-is-dat/
Jaapvaak @Verwijderd24 juli 2023 14:08
We spreken over Facebook omdat als je naar facebook.com gaat dan kom je op Facebook.
FrankHe @UrbanWoodz24 juli 2023 13:20
Alle activiteiten overhevelen naar een andere onderneming en vervolgens de boel laten klappen, dat ruikt behoorlijk naar faillisementsfraude en daar gaat Musk niet mee weg komen.
LOTG @FrankHe24 juli 2023 14:31
Dat is faillissementsfraude, en dat is ook makkelijk aan te tonen.
Musk heeft 44 miljard voor Twitter betaald, op het moment dat er onderdelen uit Twitter worden gehaald betekend dit dat er op de balans van Twitter ergens moet staan hoeveel dat waard was en wie daar voor betaald.

In dit geval zou X (Holdings?) Corp daar dus voor moeten betalen. Indien dat niet gebeurt is zal elke advocaat wijzen naar de waarde die Twitter had. Waarschijnlijk naar die 44 miljard, maar dat zal dan meteen verlaagd worden naar de reële waarde die het had.
Hoe dan ook, schuldeisers kunnen makkelijk aantonen dat Twitter geld waar was en dat het dus niet zo maar failliet kan zijn zonder dat er assets zijn om te verkopen. En die assets kunnen niet zo maar tegen waarde 0 verdwenen zijn.

Dan word er gewoon bij X Corp gevorderd.
Delgul @FrankHe25 juli 2023 04:24
Hm. Philips doet dit al jaaaaren met succes dus dat gaat prima lukken hoor…
FrankHe @Delgul25 juli 2023 09:11
Ik zie graag een concreet voorbeeld.
Delgul @FrankHe7 augustus 2023 00:21
Beetje laat nu maar LG Philips Displays is een goed voorbeeld. Zoek zelf maar uit hoe dat precies gegaan is, maar het is template voor heel veel 'joint ventures' van Philips: Eerst gedeeltelijke verkoop/overname. Kennisoverdracht van oud Philips onderdeel naar nieuwe (mede) eigenaar. Daarna overhevelen van de nog levensvatbare onderdelen en uiteindelijk blijft er een onhoudbare toko over met een boel (vaak oudere) medewerkers en die laat je dan failliet gaan.
FrankHe @Delgul7 augustus 2023 09:25
Linkjes zouden welkom zijn en uw betoog stevig onderbouwen.
wiseger @UrbanWoodz24 juli 2023 12:17
En als aanvulling op ArconX, geld wordt in de regel alleen uitgeleend tegen onderpand en garantstellingen. Ik weet niet hoe Twitter zijn geld geleend heeft maar het zou zo maar kunnen dat Musk met zijn eigen vermogen garant staat. Als hij gedwongen aandelen Tesla moet verkopen bij een faillissement van Twitter, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de koers van Tesla.
dmantione @wiseger24 juli 2023 17:30
De koers van Tesla wordt deels veroorzaakt door mensen die "groen beleggen". De hoeveelheid groene aandelen is beperkt, maar er is veel vraag naar groene beleggingen. De betreffende fondsen zijn dus bereid om veel geld te betalen voor de aandelen en dat is hoe het aandeel aan een koers-/winstverhouding van 1 op 86 komt. Nu was dat 1 op 1000, dus de situatie is al redelijk genormaliseerd, maar het is nog steeds een krankzinnige verhouding.

Als Musk aandelen moet verkopen, dan zal de koers natuurlijk reageren, maar gezien het zeepbelgehalte van het aandeel, kan het dan best hebben.
IIIIIIIIIIII @UrbanWoodz24 juli 2023 13:24
Nee dat kan niet, anders zou elk bedrijf met veel schulden dit doen.
Boneshock @m4ikel24 juli 2023 18:06
Dit wordt de grootste kapitaalvernietiging in de aardse geschiedenis.
Als Nederlander zou je moeten weten dat de VOC daar de kroon in spant ;)
hrigteri @m4ikel25 juli 2023 02:36
Je zou voor de gein eens wat recente interviews met Elon moeten checken. Elon geeft eerlijk aan dat hij onder de aankoop uit wilde, maar dat toen al bleek dat hij er aan vast zat. Dus ja, Elon heeft zich al gerealiseerd dat hij miljarden aan het verliezen is.
Maar.
Hij is nu hardhandig bezig om Twitter naar een afgeslankte versie terug te brengen en van daaruit weer te gaan opbouwen. Hij is zo extreem eerlijk dat het bijna beangstigend is haha. Ik ben geen fanboy van die halve dictator. Maar als ik naar hem luister in de interviews kan ik alleen maar respect hebben voor zijn manier van dingen doen en tot een succes uitwerken.

Een punt die Elon maakte was dat Twitter nog slechts enkele maanden weg was van een compleet faillissement. Ander punt ging over dat er in maanden en jaren van softwareontwikkeling nauwelijks iets aan verbetering zichtbaar is geworden. De core code van de tijdlijn die uit 700k regels code bestond en na een extreme strip actie nu nog 1/10e (voordeel o.a extreem veel minder server load).
Tja. Ik zou bijna fanboy worden.
PacinoAllstars @m4ikel24 juli 2023 11:47
Nu niet te snel oordelen; er is veel meer aan X dan je denkt. CEO Linda Yaccarino heeft in een reeks tweets onthuld waar we ons op kunnen verheugen. Maak je klaar voor 'transformatie' en zet je schrap voor 'ongelimiteerde interactiviteit' met audio, video, berichten en betalingen. Het wordt als een digitale speeltuin!
supersnathan94
@PacinoAllstars24 juli 2023 12:05
Maar … dat is het internet toch al?
FreezeXJ @PacinoAllstars24 juli 2023 13:23
Dat klinkt als Teams in de dromen van Microsoft. Alles in 1 app/systeem, en alles hangt dan van elkaar af.
Betekent natuurlijk wel dat 1 bedrijf alle info heeft, en de rest niet. Vanuit marketing-oogpunt ideaal, maar het blijft een gok. Ik ben sowieso niet geinteresseerd.
iAR @m4ikel24 juli 2023 11:32
Rich bitch playing with money.
Ik heb al geen Twitter meer en zie geen noodzaak om X te gebruiken.

Daarnaast is ondertussen toch wel bekend dat al dit soort grote platforms er zijn om geld te verdienen over de rug van gebruikers. Wat voor beloftes er ook gemaakt worden.
lighting_ @iAR24 juli 2023 13:33
Dus jij gebruikt geen google of gratis MS producten?
iAR @lighting_24 juli 2023 16:21
Zeer, zeer beperkt. Daarnaast lijkt Google me een stabieler bedrijf dan Elon nu met Twitter overkomt.
lighting_ @iAR24 juli 2023 17:02
Dus je hebt geen android. Gebruikt niet om de haverklap google/bing search, google mail, MS outlook, google/waze navigatie, teams etc
iAR @lighting_25 juli 2023 07:40
Klopt. Klopt/klopt, klopt, voor werk, nee/nee en ja, voor werk. Zoals ik zei: zeer beperkt.
lighting_ @m4ikel24 juli 2023 13:23
Hoe weet je dat zo zeker?
Niemand geloofde in EV of herbruikbare raketten.
Artz @lighting_24 juli 2023 13:36
Niemand geloofde in EV? Van de tweede generatie Priussen zijn er 1.1 miljoen verkocht precies om de reden EV.

Kijk ook de interessante docu “Who killed the electric car” vlak voordat elektrische auto’s een massaal een ding werden.

Musk als profetische helderziende is een mythe en deze afbraak van Twitter bewijst dat hij niet zo briljant is.
lighting_ @Artz24 juli 2023 13:43
Nee idd. Toen tesla met hun EV uitkwam lachten de Duitse producenten ze uit.
Een prius is een hybride en geen EV.

Klopt. GM heeft zijn eigen succes EV in prullenbak verwezen. Het feit dat een auto startup de gevestigde orde vuur aan schenen kan leggen met notabene een EV zegt heel wat

Zelfs concurrenten:
Mercedes/Ford/GM/Volvo hebben een deal met Tesla voor gebruik supercharger en gaan hun plug in implementeren. Noem je dat niet briljant?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

Artz @lighting_24 juli 2023 17:47
“Daimler came to the company's rescue in May of 2009 when they bought a 10% stake for $50 million. The cash infusion gave Tesla a brief respite from a potential disaster.

Soon after, Tesla secured a massive $465 million loan from the U.S. Department of Energy. This gave the company the much-needed capital needed for longer-term survival, and its headquarters relocated to Palo Alto.”

Letterlijk Daimler investeerde in Tesla.
“As part of the agreement, Prof. Herbert Kohler from Daimler joined Tesla's board of directors, symbolizing a shared commitment to accelerating electric vehicle adoption.
Bron: https://yourstory.com/202...-investment-saving-tesla#

En dit was nadat Musk 25% van het personeel had ontslagen. (Waar hebben we dat meer gehoord). En Tesla op sterven na dood was.

Niemand ontkent dat Tesla of Musk iets interessants hebben gedaan. Maar de blinde adoratie is echt niet nodig.
lighting_ @Artz24 juli 2023 17:52
Wat wil je ermee zeggen?
ELK beginnend bedrijf kent diepe dalen
1. Google had zichzelf bijna verkocht aan yahoo
2. Apple kreeg de benodigde investering van MS
3 Netflix lag op sterven na dood

Er is op de forum voornamelijk een hetze gebaseerd op een persoon. Dat is prima maar als je de prestaties naast legt is daar geen ontkennen aan. Alleen voor de anti Musk dan.

https://finance.yahoo.com...ers-global-040000915.html

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

Artz @lighting_25 juli 2023 08:05
Typisch, je negeert weer een belangrijk punt (Daimler gelooft in EV) en verzet daarnaast weer wat piketpaaltje (‘elk beginnend bedrijf kent diepe dalen’).

Ik herhaal het nog een keer voor je want je lijkt een beetje verblind door adoratie. (Bestaat een geinig gifje voor Muskfans zoals jij).
Niemand ontkent dat Tesla of Musk iets interessants hebben gedaan. Maar de blinde adoratie is echt niet nodig.
Artz @lighting_25 juli 2023 08:24
Ik ben inderdaad tegen het type mensen zoals Musk. Ik hou niet van verwende miljonairskinderen met persoonlijkheidsstoornissen die allerlei bedenkelijke figuren en staten onder de aandacht brengt puur voor ophef en interactie voor nog meer geld.
Artz @lighting_25 juli 2023 12:08
Eh nee dat wou ik niet zeggen. Alhoewel Tesla wel over z’n top heen is en heel veel andere autofabrikanten (en vooral Chinese) over Tesla heen knallen ja.
lighting_ @Artz25 juli 2023 14:07
Kom dan met de feiten waarom je dat verwacht. Waar is je mening op gebaseerd.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

Artz @lighting_25 juli 2023 14:34
Waarom vraag je om 'feiten' als je niet overtuigd wil worden? Jij bent de grote Tesla-kenner, dan hou je toch al het nieuws bij over dit bedrijf en de sector?
lighting_ @Artz25 juli 2023 14:37
Ik vraag het omdat ik weet dat je geen antwoord heb. Het zijn ongefundeerde opvattingen nergens op gebaseerd. Jawel. Op de persoon.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

Artz @lighting_26 juli 2023 09:44
Dus je vraagt het en je weet dat ik geen antwoord heb wat jou kan bekoren. Voel je je daardoor dan een stuk beter over jezelf of hoe werkt dat?
Heb er met plezier aan meegewerkt hoor, daar niet van.
lighting_ @Artz26 juli 2023 10:03
Ik vraag nogmaals je onderbouwing.
Dat heet een onderzoek.
Wederom geef je ze niet
Je probeert erom heen te praten.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

Artz @lighting_26 juli 2023 11:55
Zie de vorige reacties en links. Hier laat ik het verder bij.
lighting_ @Artz26 juli 2023 13:51
De degens kruisen op valide of objectieve punten is moeilijk voor sommigen

Pure onderbouwing op subjectiviteit.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

911GT2 @lighting_24 juli 2023 13:56
Mercedes/Ford/GM/Volvo hebben een deal met Tesla voor gebruik supercharger en gaan hun plug in implementeren. Noem je dat niet briljant?
Tenzij musk de plug zelf ontworpen heeft, heeft dat dus niets met hem te maken.

Daarnaast is het slimmer om op een bestaande standaard aan te haken dan zelf een nieuwe te maken, dus dat ze dat in de states doen is een logische zet.

Hier in de EU is de laadpaaldichtheid al zo hoog dat het niet nodig is.
lighting_ @911GT224 juli 2023 14:01
Klopt. De plug is door Tesla ontworpen.
Het is een stuk kleiner dan de formele in US en Europa.

Nog steeds niet briljant?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

911GT2 @lighting_24 juli 2023 14:02
Dus jij denkt dat Musk zelf die plug ontworpen heeft... 8)7
lighting_ @911GT224 juli 2023 14:06
Zo een antwoord had ik wel verwacht. Want je kan natuurlijk niet toegeven dat Tesla goed product in de markt zet en concurrentie overneemt.
Musk is een engineer en goed mogelijk dat hij dit samen met zijn partner heeft mede ontwikkeld.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 19:14]

911GT2 @lighting_24 juli 2023 14:07
Nee JIJ kan niet toegeven. Dat een bedrijf iets slims doet maakt de CEO niet briljant.
911GT2 @lighting_24 juli 2023 14:10
Nee, ik ken de ontwerper van de plug :)
Bender @lighting_24 juli 2023 16:40
https://patents.google.com/patent/USD694188S1/en
InventorJoshua Willard FergusonChristopher Hugo Van Dyke
Bender @lighting_24 juli 2023 17:50
Dus je bent prima zelf in staat iets op te zoeken, ipv een rare reactie te geven? Goed om te weten.
Killah_Priest @lighting_24 juli 2023 15:46
Dat met die plug is alleen in Noord Amerika en dit is omdat het daar simpelweg een bende is mbt laadpalen.
Binnen europa wijzigt er niets: sterker nog, Tesla gebruikt binnen Europa de standaard type2 connector.

Zo knap is dat dus niet.
Killah_Priest @lighting_24 juli 2023 16:37
Zoals ik dus al zei: omdat het daar een bende is mbt de laad infra.
Openbare AC laadpalen bestaan daar bv vrijwel niet, het is daar meestal OF thuis opladen OF DC laden. Electrified America en andere partijen die DC laders aanbieden schenen het nogal af te laten weten daar: slechte dekking en laders die het vaak niet doen. De enige partij daar die de boel op orde heeft mbt een goed werkend en dekkend netwerk is Tesla waardoor meerdere fabrikanten nu dus (terecht) hebben gekozen voor de aansluiting van Tesla.
De enige echte prestatie van Tesla op dit gebied is dus dat zij wél een goed netwerk hebben, de connector is namelijk inferieur aan de type2 icm CCS welke wij in europa gebruiken (en de standaard type1 die men in de VS gebruikt is overigens echt troep, er zit bv geen vergrendeling dmv een pin op enzo)
Killah_Priest @lighting_24 juli 2023 17:31
Ik had het over de type1 stekker die men in de VS gebruikt die uitermate slecht is en bv geen vergrendeling heeft dmv een pin waardoor het logisch is dat de Tesla connector daar beter is en men daar de voorkeur aan geeft.

Binnen europa gebruikt Tesla overigens gewoon de type2 aansluiting ipv hun eigen aansluiting en dat is niet voor niets: binnen Europa is het namelijk gewoon een stuk beter geregeld (plus dat de type2 CCS superieur is aan beide)

[Reactie gewijzigd door Killah_Priest op 22 juli 2024 19:14]

Killah_Priest @lighting_24 juli 2023 17:40
Nee, ik zei dat de type1 connector geen vergrendeling heeft.
Beter lezen voordat je mensen gaat beschuldigen van dingen, met je "probeer het nog eens maar nu met feiten".

JIJ bent degene die mijn bericht niet goed hebt gelezen en loopt mij te beschuldigen van onwaarheden verkondigen?
lighting_ @Killah_Priest24 juli 2023 17:46
Fair point.
walkstyle @m4ikel24 juli 2023 13:40
kapitaalvernietiging? Ik spreek je nog wel als het hem echt lukt om er een super app van te maken zoals WeChat.

Nu stuurt iedereen nog berichtjes, maar als er ook shops en payments bijkomen kan X winstgevend worden.
wiseger @walkstyle24 juli 2023 18:57
En van wie zijn die shops? Gewoon drop shipment shops?
En als er problemen zijn met leveren of garanties, gaat X corp dan dokken? Terwijl ze nauwelijks marges hebben?
casd18 @wiseger25 juli 2023 08:03
Hoe neem ik überhaupt contact met ze op? Ze hebben nog steeds geen communicatie- of PR-afdeling.
himlims_ @m4ikel24 juli 2023 11:12
Nee hoor, dat is 42 miljard voor 0.000036
Vorkie @himlims_24 juli 2023 11:41
Je bedoeld tegen klimaatverandering?

Wat heeft dat te maken met Musk?
CH4OS @Vorkie24 juli 2023 11:53
Het gaat specifiek over kapitaalvernietiging.
FranzFerdiNaN @himlims_24 juli 2023 12:26
> Nee hoor, dat is 42 miljard voor 0.000036

Ja, zo vervelend, een gigantische berg uitstoot wegwerken zodat we veel schonere lucht krijgen, onze huizen kunnen verwarming met een oneindige bron van energie, auto's stiller zijn enzo. Wat een weggegooid geld.
wiseger @FranzFerdiNaN24 juli 2023 12:32
De genoemde 42 miljard is een investering om de Co2 uitstoot terug te dringen. Dat gaat dus om de opwarming van de aarde af te remmen.

Het heeft niets te maken met schonere lucht. Als je schoner lucht wil, dan moet je geen huisvuil uit Italië importeren om hier te verbanden.

Begrijp me goed, ik snap dat de opwarming van de aarde voor problemen zorgt maar het is geen vervuiling.
!null @wiseger24 juli 2023 12:51
Er zit wel wat meer in. Zoals de minder bedeelde lagen van de bevolking helpen in de hoge energieprijzen.
En uberhaupt, waarom zoveel naar Co2 kijken? We kunnen ons ook gewoon een stuk minder afhankelijk van energie uit het buitenland gaan maken, want we hebben gezien hoe slecht dat werkt (gas uit Rusland etc)
Zoijar @m4ikel24 juli 2023 11:31
(mag in de EU niet, maar als het zo'n geweldige app is + marketing budget unlimited) dan komen de gebruikers vanzelf.
Dat blijkt dus keer op keer niet zo te zijn.
Kerfuffle @m4ikel24 juli 2023 12:48
Je kunt het ook zo zien: Iedere keer dat iemand iets opzet dat het moet hebben van een sociaal netwerk, is veruit de lastigste stap het (weg)lokken van voldoende mensen. Met Twitter heeft Musk een soort start "kapitaal" aan sociale connecties voor z'n X concept gekocht.
Artz @Kerfuffle24 juli 2023 13:32
Die er vandoor gaan omdat ze Twitter gebruikten als contentplantform om informatie te delen en te lezen. Niet om ‘alles’ te doen.
pdxnet96 @m4ikel24 juli 2023 16:22
Kuch Kuch Disney
Nimac91 @m4ikel24 juli 2023 16:26
Persoonlijk denk ik dat het misschien wel meevalt. Het feit dat mensen nog via de twitter app of twitter.com bij X terecht komen betekent niet ineens dat men stopt met het gebruik ervan. Elon heeft Twitter gekocht en hij zei dat ie van alles wilde veranderen. Hij doet daarmee dus precies wat ie beloofde en maakt het nu zijn eigen ding ipv wat de community verwacht. Ik denk eigenlijk dat het een goeie zet is om zo duidelijk te maken dat twitter niet langer hetzelfde is en men niet moet blijven verlangen naar de oude twitter.

X.com moet over tijd een platform vergelijkbaar net als wechat worden waar je naast social media in berichten, foto's & video's dus ook gaat chatten en betalingen kan doen. Het zou zogenaamd de one stop for all moeten worden in de ogen van Elon. Ik denk best dat er potentie in zit al had ik misschien nog even gewacht met de name change tot gebruikers weer afhankelijk werden van Twitter. Threads is tot zo ver nog niet succesful maar is zeker in potentie een gevaar voor X.com

Tevens volg ik Elon Musk al sinds de eerste Tesla Roadster uitkwam in 2008. Ik volgde veel interviews van hem en heb nog altijd Tweet meldingen aan staan. Nee ik ben geen musk fanatiekeling of fan.(was ik vroeger wel) maar ik vindt het ook niet bepaald saai, dus hou wel een beetje bij wat er bij hem speelt. X.com was ooit zijn domein. Na verkoop van zijn product is dat dus Paypal geworden. Maar gezien hij toch een soort emotionele binding heeft met x.com heeft hij zo'n 5 jaar geleden de rechten van X.com voor een hoop geld terug gekocht om er ooit in de toekomst iets mee te doen. Ver voordat twitter.com onderdeel van zijn portefeuille was geworden. Ik ben vooral verast dat mensen dit niet zagen aankomen. Ik riep direct na de overname van Twitter al dat waarschijnlijk op termijn X.com twitter zou overnemen.

Het lijkt er dus op dat ik hierin gelijk had. Noem het een fetische van Musk of niet, maar negatieve of positieve aandacht bestaat in zulke dingen niet. Aandacht is aandacht en dat prikkelt benieuwdheid. X.com is niet langer Twitter en de gebruikers zullen dus ook niet langer dezelfde dingen verwachten als het oude twitter.

Vooralsnog zit de userbase nog hier en niet bij Threads of Mastadon. Als Elon snel genoeg is met verbeteringen doorvoeren en dit merk winstgevend te krijgen zie ik het wel als een sterke concurrent op Meta's apps in de toekomst.

Tijd zal het leren, maar onderschat Elon nooit. Tot nu toe veranderd alles in goud wat hij aanraakt. Ik zie geen reden waarom dat niet ook met "X" kan gebeuren als we het genoeg tijd geven.

Voor ons als consument is het gewoon happen en accepteren. Boos zijn omdat we verandering lastig vinden heeft geen zin. Ga dan maar lekker naar Mastadon of Threads. Maar de massa zal bij het platform blijven.
vanEL @m4ikel24 juli 2023 16:39
Ik snap Musk niet
@m4ikelDat lijkt me ook de voornaamste reden waarom het aan Elon is om deze beslissing te nemen en niet aan jou. Wellicht kunnen jullie je trackrecord is naast elkaar leggen.
Verwijderd @m4ikel24 juli 2023 18:04
Toch doet hij het best goed toch ;-)
Dus ook hier zal hij, samen met een groot team vast en zeker ergens vertrouwen hebben in X. We gaan het zien...
Benjamin- @m4ikel24 juli 2023 23:08
Fijne man toch die Musk. Afschuwelijke site Twitter, en hij heeft dit toch wel mooi omzeep geholpen. Oke het kost wat, maar daarmee heeft hij toch weer de wereld een beetje mooier gemaakt.
Als hij nu ook nog Tiktok koopt, dan gaan we een mooie toekomst tegemoet.

Wel jammer dat Twitter niet meer beursgenoteerd is, anders had je hier zo mooi short op kunnen gaan.
all_by_myself 24 juli 2023 10:45
Het ligt misschien aan mij, maar die X is een logo dat ik eerder heb gezien volgens mij...

Ik dacht eerst Xerox Parc, maar dat bleek het toch niet te zijn... Anyone?
emgaron @all_by_myself24 juli 2023 11:19
Mij deed het in eerste instantie denken aan het logo X.org...
https://www.x.org
MadJo80 @emgaron24 juli 2023 11:39
Dat was ook mijn eerste associatie. Het logo lijkt er ook wel heel erg op.
SkySnake @all_by_myself24 juli 2023 14:31
Het wordt nog frappanter: het is eigenlijk gewoon een unicode character. Als je ietwat een font kiest, krijg je letterlijk dat 'logo':

https://www.fontspace.com...l-double-struck-capital-x
MatthiasH @all_by_myself24 juli 2023 15:40
Ook het logo van Dexia Bank van destijds lijkt er erg op:
https://www.istockphoto.c...bank-gm471344875-18832528
Hopelijk voor Musk loopt het met dit bedrijf beter af.
MadJo80 @MatthiasH25 juli 2023 09:35
Gezien het feit dat X.com al eerder een gefaalde venture is van musk, verwacht ik niet veel van deze rare sprong.
RayNbow @all_by_myself24 juli 2023 11:17
Met wat reverse image search kwam ik Kxlider tegen die een zeer lijkend logo gebruikt (SoundCloud, Spotify, Twitter).
al__in__gebruik @all_by_myself24 juli 2023 12:17
Ik denk dat ze op dit moment het logo van x.org gebruiken
Byte @all_by_myself24 juli 2023 15:44
Ik moest ook een beetje aan het nieuwe logo van Jagex denken, de ontwikkelaar van RuneScape.
yinx84 24 juli 2023 09:59
Dat blauwe vogeltje is wellicht het meest iconische social media logo. Zo niet èèn van de meest iconische logos ooit. Typerend dat Elon dit de nek omdraait.
geert1 @yinx8424 juli 2023 10:34
Dit maakt de keuze om Twitter te kopen nog gekker. Alle normale redenen voor het kopen van een bestaand bedrijf zijn hier niet (meer) te vinden:

1. Overname voor de bestaande activiteiten en gebruikers, de toekomstige verdiensten en het verdienmodel. Hier heeft Elon de adverteerders weggejaagd, sommige gebruikers ook weggejaagd, en het platform is nooit een grote winstmaker geweest om te beginnen. Als Elon een WeChat-achtige alleskunner wil maken, dan is Twitter als beginpunt daarvoor ook niet bepaald logisch. Dat concept is zo totaal anders dan Twitter, dat hij dat idee net zo goed vanaf de basis had kunnen laten bouwen.

2. Overname voor de expertise van de medewerkers: die zijn voor een aanzienlijk deel ontslagen en anderen zijn weggejaagd door de verandering van cultuur en stijl. Een goed team aan ingenieurs kun je ook bij elkaar sprokkelen door goed loon en voorwaarden te bieden; dus ook deze reden om Twitter te kopen slaat in Elon's geval nergens op.

3. De bestaande naamsbekendheid en merkbeleving: die wordt nu dus opnieuw gedaan met "X". Twitter is één van de iconen van het sociale media-tijdperk. Als je die koopt dan moet je dat toch haast willen voortzetten? En als je heel iets anders wilt bereiken, waarom dan Twitter kopen?

Het lijkt er steeds meer op dat Musk hierin gerold is zonder een goed plan. De geruchten dat hij Twitter niet echt wilde overnemen maar zich erin heeft laten bluffen, moeten haast wel waar zijn. Want niets hieraan voelt als een gedegen stappenplan.

De man heeft het geld om uiteindelijk alsnog een groot succes te maken van "X", wat het ook wordt. Dat komt omdat je boven een bepaalde nettowaarde niet meer kunt verliezen. Maar de stappen er naartoe zijn op z'n minst bizar te noemen. Elke ondernemer zonder onbeperkte leencapaciteit en een persoonlijkheidscultus zou al duizend keer ten onder zijn gegaan.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 19:14]

FranzFerdiNaN @geert124 juli 2023 12:33
> Dit maakt de keuze om Twitter te kopen nog gekker.

Laten we niet vergeten dat hij Twitter helemaal niet wilde kopen. Hij wilde de aandelen manipuleren, zoals hij wel vaker heeft gedaan. Er moest niet voor niks een rechtszaak komen om te zorgen dat hij zich aan zijn eigen idiote bod hield.
florf @geert125 juli 2023 01:48
Je vergeet de gebruikers en content creators. Netwerk effect. Kip en ei probleem, etc.
Testert @geert125 juli 2023 10:16
De aankoop van Twitter slaat met een normaal brein nergens op inderdaad, mooi uitgelegd. Ben ook heel benieuwd naar de motieven van andere financiers...
https://www.forbes.com/si...cond-largest-shareholder/
Thekilldevilhil @yinx8424 juli 2023 10:10
Ja echt heel vreemd. Ook het begrip tweeten/twitteren wordt dan de nek omgedraaid. Ik kan me niet voorstellen dat mensen het X-en of "crossen(?)" gaan noemen...
haam @yinx8424 juli 2023 10:55
Vraag me af of er zoiets bestaat als logo recht. Ik weet dat bij sommige rechten je het moet gebruiken wil je het recht kunnen behouden.

Dan hebben we over 5 jaar BlueSky met een twitter logo?
as400 @yinx8425 juli 2023 08:21
En maar goed ook dat Elon dit doet : acht jaar geleden reeds? https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU - Stromae - carmen (Official Video)
Bossie 24 juli 2023 10:03
Ik las op nu.nl dat Musk Twitter wil ombouwen naar een westerse variant van WeChat.

Eigenlijk klinkt dat helemaal niet verkeerd.

Edit: staat hier ook, had alleen het artikel gescanned aangezien ik het al eerder had gelezen elders

[Reactie gewijzigd door Bossie op 22 juli 2024 19:14]

M_Rodrigues @Bossie24 juli 2023 10:13
WeChat is voor westerse bedrijven een verleidelijk voorbeeld omdat het veel functies heeft en dus gebruikers data op veel vlakken kan koppelen en zo makkelijker een compleet profiel van de user kan maken. Tja, het maakt me dan eigenlijk niet zoveel uit of de Chinese staat of een westers kapitalistisch bedrijf achter zit. Ik vind dat een heel onaantrekkelijk idee.
PrimusIP @M_Rodrigues24 juli 2023 10:35
Maar vanuit de consument bekeken kan ik niet echt een groot voordeel bedenken van een WeChat achtig platform ten opzichte wat we nu al hebben (versplinterd over verschillende apps). Terwijl ik me wel diverse nadelen kan verzinnen, zoals dat je erg afhankelijk wordt van één bedrijf met iemand aan het hoofd die tot nu toe niet veel stabiliteit en continuïteit brengt...
Cambionn @PrimusIP24 juli 2023 10:54
WeChat is makkelijk. Vanuit de gemakzuchtkant is WeChat echt voor op ons. Je kan vrijwel letterlijk alles met die app, en ze hebben dat tegelijkertijd in een enorm simpele gebruik vriendelijke interface weten te zetten. Zelf je oma kan het, bij wijze van. Als je daarbij neemt dat veel mensen daar enkel mobiel online zijn daar, is dat wel echt winst. Kijk hoe veel dingen hier makkelijker zijn op PC, dat is vaak andersom met Chinees spul. Denk dat de meeste mensen hier zich niet realiseren hoe ver de opties van WeChat gaan naast hebben horen zeggen, gezien men het zelden heeft en als ze het hebben, enkel om contact te onderhouden met.

Zegt niet dat ik graag een westerse WeChat zou willen overigens. Van wie dan ook. Het probleem is namelijk wel dat gemak vrijwel altijd ten kosten gaat van privacy en gepaard gaat met afhankelijkheid van 1 bedrijf. Ben ik zelf niet zo'n fan van, heb zelf om die reden heb dan ook naast LinkedIn (die ik sporadisch eens open in een browser en vooral als digitaal-CV gebruik) en (helaas) Discord (die gaat weg zodra ik paar dingen elders kan vinden) geen BigTech social media. Ik vrees echter dat de gemiddelde mens gemakzucht boven dat zet, ook hier in het westen :') .

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 22 juli 2024 19:14]

n4m3l355 @Cambionn24 juli 2023 11:11
Wechat is natuurlijk wel in een bijzondere markt ontstaan. Whatsapp was nagenoeg op de retour dankzij dat de overheid deze had verbannen. Tencent heeft goed gekeken naar wat wel werkte en had al een sterke base via QQ voor gebruikers. De klap in gebruikers gemak is WechatPay en dat kon wederom enkel ontstaan omdat er geen competitie was/is. De Chinese banken (zelfs vandaag) zijn ongekend slecht en hebben een legacy systeem in combinatie met een overheid die hun tegenhoudt om in de digitale markt te ontwikkelen. Samen met een miljard gebruikers is dat natuurlijk een klap op de vuurpijl.

In het Westen heb je te maken met diverse populaire platforms, diverse talen/culturen, diverse betalingsystemen, diverse regelgevingen.

Je hebt geen ongelijk Wechat is zo makkelijk dat iedereen het kan gebruiken maar de fragmentatie in apps die wij kennen zorgt wel voor een steevast sterkere doorontwikkeling dankzij competitie. Wij hebben misschien geen alomvattende app maar misschien is dat ook wel zo prettig. Want zo is het ook dat Wechat weinig heeft met gebruikers privacy. Een leuk voorbeeld van een marketing bedrijf was dat de sales 3 pagina's aan gebruikers data van mij persoonlijk had, waar ik me bevond, wat ik uitgaf, waaraan ik het uitgaf en met wie. Leuk voor Wechat en marketing mensen (en de overheid) maar tegelijkertijd natuurlijk heel eng. En natuurlijk Meta & Co doen dat ook maar dat gaat echt niet zover zoals hier.
Cambionn @n4m3l35524 juli 2023 11:22
Oh mij hoef je niet te overtuigen hoor ;) . Zoals ik zei ben ik zelf niet zo'n fan van een WeChat-like app en ik ken die nadelen zelf idd ook prima. Ik gebruik nog geen WhatsApp, laat staan dat ik zo iets zou gebruiken. Enige wat ik probeerde aan te katen is dat dat niet voor de gemiddelde persoon geld. Hoe makkelijk het is om een westerse WeChat te maken en van de grond te krijgen ter zijde, vrees ik dat veel mensen ook hier dat gemak verkiezen boven privacy en dergelijke. Want laten we eerlijk zijn, dat gemak is er wel. Daar zit het probleem niet, het zit in de prijs die je betaald voor dat gemak (en daar kom je ook eigenlijk niet snel omheen als je zo iets wil). En dat daarmee de gemiddelde consument er waarschijnlijk (en helaas) juist vooral voordelen in zou zien, als antwoord op de vraag van @PrimusIP .
Stoelpoot @Cambionn24 juli 2023 11:26
Zouden we wat dat betreft kunnen zeggen dat OSen moeten afkijken bij WeChat qua gebruiksgemak, niet 3rd party apps? Eigenlijk klinkt alles wat ik over WeChat hoor alsof het in de praktijk gebruikt wordt zoals we hier Android en iOS gebruiken.
Cambionn @Stoelpoot24 juli 2023 11:42
Wellicht dat het makkelijker te implementeren is op technisch vlak, en tot op zekere hoogte proberen ze dit al (want je Google and Apple account gaan vaak wel veel verder dan die OS'en natuurlijk) maar niet enkel concurentie maar ook wetgeving houd ze tegen. En daar moet je blij om zijn. Een Android of iOS die dit alles doet is net zo eng op privacy gebied als een 3rd party app. Er is best wel een goede reden waarom wij alles scheiden.
Dr. Prozac @Stoelpoot24 juli 2023 12:49
Zouden we wat dat betreft kunnen zeggen dat OSen moeten afkijken bij WeChat qua gebruiksgemak, niet 3rd party apps?
Op Android hebben we GApps. De dependancies die de verschillende GApps hebben met elkaar en met Google's servers, zou je dit ook een soort 'everything-app' kunnen noemen.
Get!em @PrimusIP24 juli 2023 10:46
Maar vanuit de consument bekeken kan ik niet echt een groot voordeel bedenken van een WeChat achtig platform ten opzichte wat we nu al hebben (versplinterd over verschillende apps).
Helaas, dat is voor veel consumenten toch echt een voordeel. Als je binnen 1 app kan blijven en je al je gewenste acties kunt uitvoeren op een intuïtieve manier, zullen veel mensen er direct in blijven hangen dat dit toch echt handiger is.

Ik heb al zoveel mensen moeten helpen met het werken op een mobiel, zeker als er om wat voor reden dan ook geswitched wordt tussen apps, raken velen helemaal in paniek. Ook omdat het terugkomen in de vorige app lastiger is, als je niet weet hoe dat moet (en ook nog eens verschilt bij android en ios).
Voorbeelden:
Email met link erin, opent in browser (welke browser van de 4 op je mobiel?)
Website opent een bijbehorende app
App opent een browser-window
App vraagt permissions, en stuurt je naar je settings app
Website opent betaal link naar ideal met je bank-app
Website opent je DigiD app
App opent je DigiD app

(en dan als die browser-window opent vanuit app/email, zijn ze opeens niet meer ingelogd, want die email app opent niet de default browser, maar een andere, waar gebruiker niet is ingelogd in die website...... PANIEK!)

En nu zijn er technische en security redenen om dat allemaal netjes te scheiden, maar veel gebruikers worden er niet gelukkig van.

[Reactie gewijzigd door Get!em op 22 juli 2024 19:14]

evilution @Get!em24 juli 2023 11:21
Op lange termijn is dit juist een nachtmerrie scenario voor consumenten. Die zogenaamde versnippering biedt de consument juist een keuze in wat ze waarvoor willen gebruiken.
Get!em @evilution24 juli 2023 11:36
Klopt, dat snappen een heel aantal slimme mensen natuurlijk heel goed. Maar dat vergt wel lange termijn denken. En voor de korte termijn moet je dus door wat “onhandige” stappen op je mobiel om die zaken voor elkaar te krijgen.

Beide zaken zijn helaas niet voor iedereen weggelegd.
Cambionn @evilution24 juli 2023 11:53
Dat klopt, maar net zoals de laatste zin van @Get!em worden gebruikers daar (iig nu) niet gelukkig van. Feit is dat menig persoon de problemen niet zo ziet, en vaak ook niet lange termijn denkt hierover (of het uberhaupt niet bevat omdat ze er compleet niet inzitten). Menig persoon wil gewoon dat het werkt, en wel zo makkelijk mogelijk. En voor de rest zal het allemaal wel.

Dat is niet om te zeggen dat het niet problematisch is. Maar dat maakt het wel makkelijker om vanuit de consument aanhang te krijgen voor zulke apps, en lastiger om diezelfde aanhang te krijgen voor de security & privacy groep die zich hier tegen verzet. Men ziet iets wat makkelijk en goed lijkt te werken, en een paar nerds die dat proberen tegen te houden/de nek om te draaien waardoor het allemaal omslachtig moet.

Wat men (nu) wil (of iig denkt te willen), en wat echt een goed idee is (of uberhaupt problemen op de lange termijn tegenhoud), is soms recht tegenover elkaar. En dat is soms heel lastig uit te leggen aan Jan-En-Alleman die er compleet niet mee bezig is.
SunnieNL @evilution24 juli 2023 12:10
Consumenten willen geen versnippering. Consumenten willen geen keuze. Consumenten willen gewoon alles vanaf 1 dienst. Kijk alleen al naar al het commentaar van Tweakers.net lezers bij streaming diensten etc.
Splorky @SunnieNL24 juli 2023 13:58
Zelf heb ik erg graag een all in one platform voor media, geen gedoe of iets nou via provider A B OF C wordt geleverd.

Om met mensen te communiceren zie ik zelf verschillen tussen een SMS, whatsapp bericht, email, video gesprek of bellen (en dan nog het hele sociele geoden van instagram, facebook en andere). Ik ben juist erg blij dat als een service weg valt er nog tal van andere communicatie wegen zijn.

En nog belangrijker, niet overgeleverd zijn aan de grille van één man die nog al ... niet echt vertrouwen wekt als ik zie hoe hij zijn ding doet.
Aardwolf @Splorky24 juli 2023 20:42
Toch is het een aparte verschijning zoals jij het beschrijft. Namelijk zowel een all-in platform wensen (= vorming monopolie door netwerkeffect) en bij falen alternatieven wensen (=misschien al opgeslokt/gestopt door de jarenlange monopolie).

In de basis zou het m.i. beter zijn dat alle communicatieve kanalen gebaseerd zijn op 1 gestandaardiseerd protocol en dat bedrijven slechts een UI als dienst/schil aanbieden. Dan kan een bedrijf zich nog steeds onderscheiden, maar bij overstappen, afstoten van een dienst of populariteitsverlies is er totaal geen probleem om dezelfde berichthistorie te behouden, om een andere schil te kiezen, enz, enz. En dat is nu nog altijd wel het probleem. Mede daarom een beetje anti all-in-one geworden, gewoonweg teveel afhankelijkheid is niet goed en decimeert alternatieven op de termijn.
Dr. Prozac @evilution24 juli 2023 13:00
Die zogenaamde versnippering biedt de consument juist een keuze in wat ze waarvoor willen gebruiken.
Volgens mij heeft een kale Wechat installatie niet zo veel diensten. Je moet add-ons installeren op Wechat om die diensten mogelijk te maken. Die add-ons kunnen net zo goed gemaakt zijn door andere bedrijven.

Zo zou X in de toekomst een app kunnen zijn met twitter-achtige mogelijkheden. Wil je meer, dan kan je add-ons installeren van Booking.com/Klook.com, Uber.com/Grab.com, ING.nl/ABNAMRO.nl, ...

X en Wechat zijn voor bedrijven die niet willen of niet in staat zijn een eigen OS + ecosysteem te bouwen (zoals Google's Android & GApps), en dus proberen ze het met een everything-app met een eigen appstore voor add-ons.

Als de gemiddelde consument geen problemen heeft met Android & GApps, dan zullen ze ook geen problemen hebben met X...
Uiteraard is dit afhankelijk of add-ons (dus services) van andere bedrijven kunnen worden geinstalleerd in X... Ik weet niet of X dit van plan is of niet.

[Reactie gewijzigd door Dr. Prozac op 22 juli 2024 19:14]

Guus... @Get!em24 juli 2023 12:20
De helft van de problemen die je hier beschrijft zijn gewoon pesterijen van Google of app bouwers. Daar is geen alomvattende app voor nodig. Als er een app is die alles doet kan je ook krijgen dat 1 onderdeel van de app slecht functioneert maar iedereen er wel aan vast zit.

Het openen van excel voor een spreadsheet en word voor een worddocument of een link in de browser is geen probleem. Dat werkte altijd al prima. Het probleem is dat bedrijven er alles aan doen om je gevangen te houden in hun app waardoor je dit soort irritante interacties krijgt waar je opeens in de emailbrowser, linkedinbrowser, twitterbrowser, facebookbrowser of googlebrowser zit.
Get!em @Guus...24 juli 2023 14:44
Klopt, dat speelt momenteel ook mee.
En is soms zelfs tegenstrijdig aan elkaar: doordat een <bijv google> dat doet, hopen ze je in 1 omgeving te houden en je het makkelijker te maken, en je een betere gebruikerservaring te geven (is bijv googles argument).
Maar het tegengestelde gebeurt, precies zoals je zegt, en voelt het dus als pesterij.
Dooxed @PrimusIP24 juli 2023 10:43
Ik wil alleen zo'n platform als de governance tenminste gedeeltelijk in handen is van de community.
Anders krijg je gewoon turboroofkapitalisme op basis van data (Meta/FB) of Reddit-achtige capriolen.
Verwijderd @M_Rodrigues24 juli 2023 12:46
Ik heb wel eens gelezen dat WeChat eigenlijk een reactie is op westerse dominantie van de OS markt. (Ongeveer) Alle telefoons draaien op Android of iOS, dit geeft Google en Apple veel macht over hoe we interacteren met tech (over hoe data gebruikt wordt of welke apps een platform krijgen bv). Door WeChat heeft China effectief een soort OS in een OS gecreëerd waar ze veel meer zeggenschap over hebben.

Dat Musk dit ook wel ziet zitten snap ik wel. Maar of hij kan concurreren met Android of iOS betwijfel ik.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

Simyager @Bossie24 juli 2023 10:10
Nu gaan we van de Chinezen kopiëren. Cirkel is rond!

Ik gebruik zowel Twitter als WeChat niet, maar wat ik heb gelezen en gezien van WeChat is dat het veel meer is dan alleen social media. Je kunt zelfs betalingen en andere dingen mee doen.

Op sommige punten is China wel innovatiever en verder dan wat wij hebben. Of dat goed is of slecht mag je zelf invullen. Het is wel zo dat in WeChat elke bericht wordt meegelezen, zelfs de privéberichten.
sfc1971 @Simyager24 juli 2023 10:51
Nou ja, innovatiever. Laten we niet vergeten dat China en India met een enorme achterstand zijn begonnen. Wat wij in Nederland al jaren gebruiken wordt daar net geintroduceerd. Hier hebben ook zat apps het geprobeerd om betaal diensten toe te voegen maar dat is gewoon nooit aangeslagen omdat ons bank systeem ruim voldoet in de behoefte. iDeal voor winkels, bank rekening via internet bankieren of via vele verschillende apps van de banken. Waar is de behoefte dan voor een chatapp die alles bespioneert bij de Nederlander? Meta/facebook wil je graag helpen maar mensen zeggen hier, NEE!

Je kunt abbo's afsluiten via KPN en andere telecoms en betalen met je mobiele telefoon rekening... het komt niet van de grond want de behoefte is er gewoon niet omdat goedkopere en minder privacy gevoelige methods al jaren bestaan.

Vraag je liever af wat er in China aan concurrentie is voor WeChat betalingen en wat voor kosten er in rekening worden gebracht. Het is niet voor niets dat de EU iDeal wil kopieeren. Niet WeChat.
Cambionn @sfc197124 juli 2023 11:58
Vraag je liever af wat er in China aan concurrentie is voor WeChat betalingen en wat voor kosten er in rekening worden gebracht.
Je hebt natuurlijk ook AliPay nog, China's andere super-app ;) . Niet dat dat veel beter is...

Verder heb je gelijk overigens. Maar wou hem wel ff noemen.
Andros @Simyager24 juli 2023 10:22
"We"? Twitter is nog altijd Amerikaans en Musk heeft nooit iets met ons Europeanen te maken gehad. Al lijken sommigen te denken dat West-Europa de 51e staat van de VS is...
The Zep Man
@Andros24 juli 2023 10:34
"We"? Twitter is nog altijd Amerikaans
Twitter is een internationale organisatie die ook gevestigd is in de EU (Dublin).

Verder heb je wel wat met Europeanen te maken al richt je je daarop als gebruikers van je dienst. Bijkomstig daaraan is dat je ook met lokale wetgeving rekening moet houden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:14]

Bulls @Simyager24 juli 2023 10:30
China is innovatief omtrent burgers volgen en sturen. Als ze willen en hun moraal zo laag is kunnen ze ook hier in het westen zoiets optuigen dat je volledig in een digitale gevangenis verkeert. Niets mogelijk zonder een systeem die alles volgt en bepaalt. Daarom ben ik faliekant tegen de CBDC en real-iD. Daar komt niets dan rottigheid van, en eenmaal ingesteld kom je er niet meer onderuit.
andreetje @Bulls24 juli 2023 10:54
Volgens mij is het gebruik van CBDC niet verplicht. Ik bedoel dat niet flauw. Het kan zomaar zijn dat niemand er straks in geïnteresseerd is en het een zachte dood sterft.
namelessness @Simyager24 juli 2023 10:49
dat geld voor amerikaanse, lees FB, Twitter, Google, Gmail zelfde verhaal. PRISM ovproject zorgt ervoor dat de US overheid gewoon mee kan kijken.
florf @Simyager25 juli 2023 01:50
Ik zie niet hoe China innovatiever is door 1 corporatie een groot deel van het betaal verkeer en een groot deel van social media te laten controleren.

Zouden wij er hier beter van worden als Meta, Google, Reddit, Paypal, Apple en Twitter in 1 grote corporatie zouden mergen?
Verwijderd @Bossie24 juli 2023 11:02
Ik las op nu.nl dat Musk Twitter wil ombouwen naar een westerse variant van WeChat.

Eigenlijk klinkt dat helemaal niet verkeerd.
Sorry, maar je weet duidelijk niet wat WeChat is. Intens eng dit en dat mensen dit graag willen. Ik ken geëmigreerde Chinezen die blij zijn dat ze niet meer vastzitten aan WeChat voor dagelijkse communicatie. Je wordt daar constant gemonitord en regelmatig vanaf getrapt als je iets zegt wat niet door de beugel kan bij de lokale overheid. Laat Musk nou niet echt een grote voorstander van het vrije woord zijn.

Iedereen zou hier met een grote boog omheen moeten lopen.
Verwijderd @Verwijderd24 juli 2023 14:09
"Laat Musk nou niet echt een grote voorstander van het vrije woord zijn."

Pardon? Volgens mij is hij juist heel extreem op "freedom of speech" en krijgt hij daar juist enorm veel kritiek op.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

Verwijderd @Verwijderd24 juli 2023 15:12
Goed, hij vertelt een leuk verhaaltje op iets als CNN en mensen zoals jij trappen daar klaarblijkelijk in. Leuzen zoals "digitale town square" worden mensen helemaal hitsig van, maar in de werkelijkheid komt daar niks van terecht.

Even op een rijtje, sinds Musk:
- "free speech" kost nu $8, mensen die niet betalen mogen minder spreken en lezen en relevante informatie die zij posten komt onder betaalde haatspuwerij te staan
- Twitter censureerde Substack links
- Het woord "cisgender/cis" is nu een scheldwoord op Twitter en stelt je open voor een verbanning

"Free speech", ja ja.
Verwijderd @Verwijderd24 juli 2023 15:55
Op zich vind ik het wel begrijpelijk dat hij een paar dollar moet vragen voor premium features om kostendekkend te zijn. Maar je maakt wel een paar terechte kritiekpunten die ik niet wist. Los daarvan, geloof ik wel dat hij freedom of speech wel hoog in het vaandel heeft staan.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

Bossie @Verwijderd24 juli 2023 12:29
Een westerse variant houd ook in dat deze aan westerse regelgeving etc moet voldoen …
Verwijderd @Bossie24 juli 2023 15:04
Dat zou ook moeten gelden voor zaken als Facebook, maar dat doet het in de realiteit niet. Hoe vaak lezen we over een datalek, data die niet verzamelt mocht worden, etc. Hoeveel compensatie heb jij persoonlijk gehad voor al die ongein?

Overtredingen worden afgedaan met boetes die ze met een uurtje winst betalen. Als wij als Europa onze tanden niet durven te laten zien, rolt zo'n Amerikaanse toko gewoon over ons heen. Ik zou liever zien dat herhaaldelijk of expres overtreden van de regelgeving een permanente ban op dit soort platforms zou opleveren en een ontmanteling + verkoop van alle Europese onderdelen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

Guus... @Verwijderd24 juli 2023 12:24
Maar deze keer is je data niet in de handen van de Chinezen maar in de handen van Elon Musk. Sommige mensen willen niets liever dan dat Musk toegang heeft tot hun data in de hoop dat hij het ooit zal bekijken.
Verwijderd @Guus...24 juli 2023 12:25
Het is daadwerkelijk zielig hoeveel mensen op Twitter en zelfs hier op Tweakers graag willen dat papa Elon ze erkent. Zeg maar iets kritisch over hem en binnen een paar uur heb je minnetjes ;(
FrankHe @Bossie24 juli 2023 11:14
Lees je even in op het fenomeen WeChat. Dan praten we daarna weer en gaan we kijken of je dan nog steeds zo enthousiast bent.
FranzFerdiNaN @Bossie24 juli 2023 12:28
Musk kan niet eens simpele functies in Twitter laten bouwen. Laten we alsjeblieft niet doen alsof de door een ketamine binge ingegeven hallucinaties van een miljardair de moeite van het geloven waard zijn.
PacinoAllstars @Bossie24 juli 2023 11:49
Dus, als conclusie, mijn mede Twitterati, houd X in de gaten - het wordt een epische transformatie. We hebben nog niet alle details, maar dat maakt het alleen maar spannender. Laten we eens kijken wat deze 'transformatie' voor ons favoriete platform brengt!
kabelmannetje @Bossie24 juli 2023 12:26
Forget it. Je hebt hier itt in China, partijen als Amazon, eBay, Facebook, Visa, Microsoft, Google, Reddit, Booking, Netflix en wat al niet. Die laten zich echt niet dicteren -laat staan hun businessmodel overnemen- door een zinkend schip als Twitter.
Aiii 24 juli 2023 09:58
Ik weet dat Elon een obsessie heeft met de letter X, maar om een merknaam dat letterlijk onder “Tweet” in het woordenboek staat (in Nederland hebben we zelfs “Twitteren” in de Van Dale) weg te gooien lijkt mij een heel bijzondere zet. Veel sterker kan je merknaam niet zijn, lijkt mij.

Maar goed, moet hij zelf weten, I guess.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 19:14]

FrankoNL @Aiii24 juli 2023 10:13
Hij heeft natuurlijk zijn hele carrière al vrij bijzondere zetten gedaan. Tot nu toe leek alles wat de man aanraakte in goud te veranderen maar in Twitter (X) lijkt hij zich lelijk te hebben verslikt. Kan gebeuren natuurlijk, het moet een keer mis gaan, maar het is wel wat zonde van die 44 miljard.
erwinwernars @FrankoNL24 juli 2023 10:29
zo heel lang heeft hij twitter nog niet, de tesla was ook niet meteen goud. dus wie weet komt dat nog voor project X ;)
SimonMc @erwinwernars24 juli 2023 11:13
Alleen lijkt mij de aankoop van Twitter een uit de hand gelopen grap te zijn? Probeerde hij er niet onder uit te muizen door ineens met het argument te komen dat er te veel bots waren, en dat Twitter maar eerst moest bewijzen dat het onder een bepaald percentage zat?
De man lijkt een obsessie te hebben voor bepaalde "patronen" en drijft het te ver door. Zoals de keer dat hij Tweette dat hij Tesla ging privatiseren als 1 aandeel $420 zou staan...
Tesla was iets waar hij werkelijk in geloofde en moest en zou lukken. Twitter daarentegen... Veranderen van naam, geeft mij het gevoel van iets met een slechte connotatie op die manier op te lossen. Veelal is het echter "oude wijn in nieuwe zakken".
erwinwernars @SimonMc24 juli 2023 23:39
Ja hij wilde Twitter koop toch van de baan gooien en gooide het inderdaad op de bots. Maarja hij kon niet meer terug en moest het dus toch wel kopen. Ben benieuwd wat die ervan gaat maken.
kabelmannetje @erwinwernars24 juli 2023 12:54
Even gemist wat een een totale puinhoop Musk van Twitter gemaakt heeft?
erwinwernars @kabelmannetje24 juli 2023 23:38
Je kijkt op een tijdstip van nog geen jaar. Iets moet groeien. Ik ben heel erg benieuwd waar het eindigd. Failliet of toch een winstgevend onderdeel/bedrijf.
HakanX @erwinwernars25 juli 2023 01:24
Hij veranderd paar keer de logo in één van een alt coin en hij heeft zn verlies weer terugverdiend.
kabelmannetje @erwinwernars25 juli 2023 11:59
Dus een "bedrijf groeien", doe je door de marktwaarde met 2/3 af te laten nemen? Kan je daar meer van vertellen, misschien met geslaagde voorbeelden?
erwinwernars @kabelmannetje25 juli 2023 15:23
Twitter is nooit winstgevend geweest of in elk geval niet wat ik mij kan herinneren, dan is het goed om in je marktaandeel te snijden om je bedrijf wel winstgevend te kunnen maken, zodat je je kan focussen op winstgevende onderdelen van je bedrijf.

dusja de flinke omzetdaling is daarvan het gevolg, maar als hierdoor wel de kosten lager zijn en de inkomsten hoger heb je het bedrijf winstgevend gemaakt en kun je op dat punt weer verder uitbouwen.

Kijk bijvoorbeeld naar Philips, die heeft meerdere onderdelen afgestoten/verkocht om zich te focussen op bepaalde gebieden van een branche die ze belangrijk vonden en waar ze potentieel veel winsten zagen.
kabelmannetje @erwinwernars26 juli 2023 01:14
Bij een bedrijf wiens marktmodel staat of valt bij de schaal van het "network effect", is gebruikers van zich vervreemden met het idee dat ze later wel weer terugkomen, wel een zeer aparte business. Immers, vrijwel alle internetbedrijven die momentum missen, gaan snel richting irrelevantie.

Twitter maakt enorm verlies. Dat buig je niet om door nog meer verlies te maken en ook nog eens de klanten weg te jagen.

Philips verkocht de departementen die niet de groei leverden die de top wilde. Wat stoot Twitter precies af?
Verwijderd @erwinwernars24 juli 2023 11:03
Tesla draait ook op geld van de overheid, dus een heel kundig zakenman is hij niet.

Lees ook:
https://futurism.com/the-...esla-government-money-npr
Rav @Verwijderd24 juli 2023 14:18
Je hebt een vreemde definitie van 'kundig zakenman'. Mijn mening over de beste vent daargelaten, is het maximaal gebruik maken van overheidssubsidies en goedkopen leningen van de overheid een gangbaar onderdeel van een bedrijfsmodel. Er zijn talloze bedrijven die geld van de overheid gebruiken, die kun je echt niet opeens allemaal onkundig noemen.
Je bent dom als bedrijf als je geen gebruik van gemaakt want dan heb je een nadeel ten opzichte van je concurrenten. Bovendien gebruikt de overheid dit als instrument om de markt een bepaalde richting op te sturen.

Dat artikel wat je hebt gelinkt vergelijkt puur het aantal overheidsdollars van Tesla en NPR en doet geen uitlatingen over de 'kundigheid'.
Dat je hem onkundig vind, prima. Maar dat is niet omdat hij subsidies accepteert.
erwinwernars @Verwijderd24 juli 2023 23:35
Kundig genoeg om de overheid voor je te laten werken 😉
wiseger @ChillerBG24 juli 2023 12:29
Je vergeet de opbrengsten verkoop van de groen certificaten mee te tellen. Dat is waar Tesla heel veel geld mee verdiend.
Verwijderd @ChillerBG24 juli 2023 11:13
Staat gewoon in het artikel, als je verder dan de titel leest. Vierde paragraaf.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

Verwijderd @ChillerBG24 juli 2023 11:25
Misschien verwacht ik te veel als ik vraag dat Elon fanboys gaan lezen |:( geen idee ook waarom het uitmaakt dat de NPR geld gebruikt, maar klaarblijkelijk raken we steeds meer Americabrained hier. Het ging mij in de eerste instantie om het feit dat hij uberhaupt gretig gebruik maakt van belastingsgeld, en zelf dus totaal niet kan rondkomen van zijn "genialiteit" in zakendoen.

Titel van artikel:
IT TURNS OUT SPACEX AND TESLA GET WAY MORE GOVERNMENT MONEY THAN NPR

Dit betekent in het Nederlands dat Elon's bedrijven MEER geld van de belastingbetaler gebruiken dan de NPR.
While NPR does receive public grants, they only account for one percent of its revenue
Dit betekent dat 1% van hun inkomen belasting is in het Nederlands.
Along with the money SpaceX has been awarded by the US government, the company requested an $885 million subsidy — about 295 times more than what NPR got last year
Dit betekent in het Nederlands dat SpaceX bijna 300 keer zoveel geld van de overheid kreeg als de NPR. SpaceX trekt nu zo'n 3 miljard binnen, dus een bijdrage van 885 miljoen is 29%.


Dus zowel objectief als relatief, krijgen Musk's ondernemingen veel meer overheidsgeld dan de NPR.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

Jeroenneman @Verwijderd24 juli 2023 11:33
Het staat andere bedrijven toch vrij om deze subsidies ook aan te vragen?

Ik snap niet zo goed wat dat verandert aan het feit dat zowel SpaceX als Tesla goed draaien.
Sinester @Jeroenneman24 juli 2023 13:33
Ik snap niet zo goed wat dat verandert aan het feit dat zowel SpaceX als Tesla goed draaien.
Jij verkoopt auto's, maar bijna je complete winst komt niet van de Auto's af maar van Carbon credits

Persoonlijk kan ik dat niet goed draaien noemen, ja het verdiend geld, maar niet met hun hoofd product waar het bedrijf voor bestaat
Jeroenneman @Sinester24 juli 2023 15:38
Volgens mij in 2022 nog 2% uit regulatory credits.

https://fourweekmba.com/t...20billion%20in%20revenues.
Verwijderd @Jeroenneman24 juli 2023 11:39
Goed, dit is natuurlijk allemaal volgens zijn eigen maatstaven, mij boeit het geen fuck als de Amerikaanse overheid meer geld aan omhooggefaalde rijke mensen wil geven. Musk wilde zelf (again, zie artikel) dat er op zijn platform het expliciet wordt aangegeven dat een bedrijf draait op geld van de overheid.

Dit is op Twitter een label die wordt toegewezen aan onbetrouwbare staatsmedia (Rusland, China). Ergo, hij vindt de NPR geen leuk bedrijf en labelt deze vervolgens als staatspropaganda met als reden dat het 1% aan overheidssubsidies krijgt.

Echter, hij schaart zichzelf dus niet onder staatsgedreven en/of propaganda, wat vreemd is, want een veel groter deel van zijn geld voor zijn ondernemingen komt van de overheid.
Polydeukes @FrankoNL24 juli 2023 10:47
Op zich is het gedrag van Elon niet vreemd, aangezien hij zelf wereldkundig heeft gemaakt dat hij leidt aan het syndroom van Asperger.
Fredi @FrankoNL25 juli 2023 03:49
Eens. Ik vind dat hij de bal volledig misslaat met Twitter. Hij maakt het gewoon kapot en die naam X is totaal belachelijk want niet origineel. Zo'n sterke merknaam verander je niet punt alleen maar omdat Musk zijn eigen naam ermee wil associëren.
Cambionn @Aiii24 juli 2023 10:08
Dat dacht ik dus ook. De merknaam staat in priciepe heel sterk en bekend. Enkel recent nieuws is niet zo positief (ongeacht of je het er mee eens bent). Maarja, tenzij Musk zich opeens heel anders gaat gedragen heeft X straks precies hetzelfde soort nieuwsberichten maar dan zonder de kracht van de merknaam "Twitter". Dat lijkt me geen verbetering PR-technisch.

Als je er dan een alles app van wil maken, zou ik eerder verwachten dat je los een app X opzet die Twitter integreert. Zoals WeChat mini-apps heeft zou je Twitter zo kunnen toevoegen. Of je zou het zelfs op de plek van Moments in WeChat kunnen zetten gezien die vrijwel hetzelfde doet. Dan krijg je een app X die Twitter plus nog meer kan, en kun je Twitter gebruikers proberen X te laten gebruiken uit gemak om zo die app te laten groeien.

Als X dan sterk staat als de default app waarin je o.a. Twitter gebruikt kun je Twitter altijd nog officieel compleet erin opnemen.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 22 juli 2024 19:14]

Zodiac @Cambionn24 juli 2023 12:01
Dat niet alleen, maar ook de "naam" (is een letter een naam?) zelf.

X

Nu kan iemand iets "tweeten". Wat doet deze dadelijk? "X'en"? Of "tweets" zelf - wat zijn dit dan? "X's"?

Zelf gebruik ik geen Twitter dus het zal mij niet raken, maar het is bijzonder hoe deze rare kwast z'n nieuwe aankoop om zeep helpt.
R4gnax @Zodiac25 juli 2023 22:28
Dat niet alleen, maar ook de "naam" (is een letter een naam?) zelf.

X

Nu kan iemand iets "tweeten". Wat doet deze dadelijk?
Jouw digitale pad kruisen.
Zou me niets verbazen als dat het idee achter de X is.

Ik voorzie nu al een nieuw meme:
X marks the spot where it went wrong.
Gwaihir @Aiii24 juli 2023 10:18
De merknaam is ook heel sterk geassocieerd met wat Twitter al 20 jaar is. Wellicht gooien ze met de merknaam óók in één klap heel veel weerstand weg tegen elke verandering. Het is weldra immers iets anders..

Microsoft lijkt ook iets dergelijks te willen communiceren met het weggooien van de naam Office. Ook een sterke, zeer bekende naam. Maar kennelijk moeten we er met 365 allemaal maar aan wennen dat het nu om cloud en abonnementen draait.
HKLM_ @Gwaihir24 juli 2023 10:21
Verschil met Microsoft is dat de naam Office al heel lang de lading niet meer dekt als je kijkt naar hun diensten portfolio.
Gwaihir @HKLM_24 juli 2023 10:25
Die altijd al 365 heet*..

De aloude Office apps zijn er nog hoor. Maar kennelijk plaatst MS die terug in aandacht. Inderdaad na het opbouwen van meer. Twitter doet het klaarblijkelijk al met wat nadruk voor het opbouwen van meer..

* D.w.z. het betreffende deel van de portfolio. Zaken als Azure vallen niet onder 365 en zullen dat ook niet gaan doen, dus ik hoop dat je daar niet naar verwijst.

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 22 juli 2024 19:14]

IStealYourGun @Gwaihir24 juli 2023 12:48
Microsoft stapt niet volledig af van de naam "Office" en ze verkopen nog steeds Office als een pakket of als subscription, alleen zijn die wel beperkt tot pure office en zitten daar geen echte cloud diensten bij, op een teams en OneDrive na.

Die naamsverandering is trouwens tot op heden niet echt succesvol in mijn (professionele) omgeving, want iedereen heeft het nog steeds over O365, ondanks dat we al volledige op M365 zitten.
Cergorach @Aiii24 juli 2023 10:04
Wellicht dat Twitter in de toekomst een andere betekenis krijgt in de Van Dale... "Een andere term voor het verbranden van enorme hoeveelheden geld." ;)
sygys @Cergorach27 juli 2023 19:21
Die vent weet gewoon van gekkigheid niet wat hij met zijn geld moet. Ik zie hem altijd als een kind met een onbeperkte hoeveelheid geld in een snoepwinkel. Dan krijg je ongeveer hetzelfde als waar hij mee bezig is. Het boeit hem helemaal niet als Twitter niks wordt. Alleen al het feit dat hij twitter heeft kunnen kopen en dat hij gewoon zonder blikken of blozen in een week tijd het logo kan veranderen in iets wat helemaal niets betekent bewijst dat. Ik vind het wel geniaal. Misschien probeert hij er juist wel een statement mee te maken.

Het lijkt me ook wel erg als je zoveel geld hebt. Je kunt eigenlijk nergens meer blij mee zijn want je kunt alles kopen. Je hoeft nergens naar uit te kijken want je hebt alles al... Het lijkt me een verdomd zwaar leven. Dus ja wat doe je dan. Dan koop je iets op waar miljoenen dan al niet miljarden mensen gebruiken en maakt er een clown show van. Sta je mooi in de belangstelling en iedereen praat over je

[Reactie gewijzigd door sygys op 22 juli 2024 19:14]

vectormatic @Aiii24 juli 2023 10:23
En dan helemaal naar een term die compleet niet googlebaar is....
Upeletix @Aiii24 juli 2023 10:33
In plaats van "twitteren" zijn mensen binnenkort, of eigenlijk nu al, aan het "x'en" denk ik? 8)7 8)7 8)7
itlee @Aiii24 juli 2023 10:45
t wordt vanaf nu: "ff lekker x'en" .... :9 :P
SaintRick @Aiii24 juli 2023 14:11
Scheelt weer dat het nieuwe 'Twitteren', namelijk 'Exen', ook al in het woordenboek staat ;).

OT: Snap de keuze ook niet. Zijn obsessie met 'X' is heel vreemd.
Travelan @Aiii24 juli 2023 10:21
Een merknaam wat gemeengoed wordt, of zelfs in een woordenboek terecht komt, is nu juist een hele zwakke merknaam! Je kan het niet beschermen en iedereen is vrij om het 'woord' te gebruiken. Dat is ook de reden dat Google zo erg haar best doet om maar niet het woord 'Googlen' in te laten burgeren als alternatief voor online zoeken.
downtime @Travelan24 juli 2023 10:48
Dat is waar zoals bij Google, waar zoeken via Bing of DuckDuckGo door veel mensen nog steeds Googlen wordt genoemd, maar Twitter heeft dat probleem volgens mij niet. Zolang de merknaam alleen maar in combinatie met dat ene bedrijf wordt gebruikt, is het een ijzersterke naam.
Travelan @downtime24 juli 2023 11:30
Hoeveel is een merknaam waard als het legaal is voor Facebook om te zeggen: "Tweet je foto op Facebook"?
downtime @Travelan24 juli 2023 12:01
Maar zover is het nog niet. En zolang dat niet gebeurt, blijft het een sterke merknaam.
sfc1971 @Travelan24 juli 2023 10:53
En jij denkt dat X beter beschermbaar is?
Travelan @sfc197124 juli 2023 11:31
Zeg ik dat?
TheVivaldi
@Aiii24 juli 2023 10:08
Musk is de nieuwe Citroën. :P
Sinester @Jan-Will3m24 juli 2023 13:36
Twitter staat anders ook bomvol met (keiharde) porno... weinig verschil meer tegenwoordig

Sinds Elon Musk aan het roer staat, zijn dat soort accounts echt onploft.. omdat het niet meer tegengehouden word door moderators

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 19:14]

Armselig @Jan-Will3m24 juli 2023 13:45
Hihihi, wat ben jij een deugniet zeg, hohoho :+
litebyte
24 juli 2023 10:15
Dit Musk idee was er al <5 jaar geleden... Maar hoe gaat Twitteren nu heten... X'en...?
H1MSELF1SH @litebyte24 juli 2023 10:41
Ik denk dat het in de volksmond gewoon tweeten of twitteren zal blijven. Als je aan mensen vraagt wie de eigenaar is van WhatsApp en Instagram gaan mensen ook nog Facebook antwoorden, en niet Meta.
litebyte
@H1MSELF1SH24 juli 2023 10:57
Ik vind de vergelijking een beetje krom.. Musk wil X uitwerken als een alles voor 1 app een soort van Wechat...althans als hij bij zijn plannen blijft van jaren geleden

facebook is er onder Meta nog steeds en blijft nog gewoon facebook heten.
bonyuri @litebyte24 juli 2023 12:58
Dit idee was er al ten tijde van PayPal
litebyte
@bonyuri24 juli 2023 13:01
Vandaar ook de > :) ..(typte de verkeerde)
Het juiste moment, Twitter heeft het wel gehad...nu is het voor Musk zien om zo snel en zoveel mogelijk zogenaamde 'influencers' aan zich te binden die X willen gaan uitdragen...kan nog een leuke concurrentiestrijd worden.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 19:14]

Dark Angel 58 @litebyte24 juli 2023 10:24
Dit Musk idee was er al <5 jaar geleden... Maar hoe gaat Twitteren nu heten... X'en...?
Hahaha goede vraag :')
Xavieren? Ik moest net aan Professor Xavier (ook bekend als Professor X van Marvel) denken :P
Lan Mandragoran 24 juli 2023 10:04
Een heel vreemde beslissing. Twitter is een enorm bekende merknaam en twitteren en tweeten is behoorlijk ingeburgerd, ook voor niet-Twittergebruikers. Ik moet het nog maar zien of dat met X wederom gaat gebeuren. Gek om dat zomaar weg te gooien.

Nou is het leuke van Twitter sowieso wel behoorlijk voorbij. Het platform stikt van ruzietjes, complottheorieën, nepnieuws en de ophef van de dag. Het begint steeds meer op het sociale medium van omroep Ongehoord Nederland te lijken, waarbij aan de lopende band verkiezingsuitslagen in twijfel worden getrokken omdat uit zeer representatieve Twitterpolls toch echt blijkt dat FvD minimaal 80% van de stemmen zou moeten halen. En het wordt er niet beter op. Zonde wel.
Coolstart @Lan Mandragoran24 juli 2023 10:22
Heel vreemde beslissing
Maar is Twitter dan zo'n geslaagd project? Ze zijn nooit consistent winstgevenden geweest terwijl er miljarden terugbetaald moesten worden. Iedereen klaagt hier over het soort volk of berichten op Twitter. Waarom dan niet wat veranderen? Van het vriendelijke vogeltje is toch al lang geen sprake meer van. Er moet wat veranderen maar als Musk dan wat veranderd dan schiet iedereen direct in klaagmodus.

Er staat ook niet dat het logo direct aan de deur wordt gezet, er staat op 'termijn'. Voor het zelfde geld blijft alles wat het is en komt er gewoon een X bij zoals Meta bij Facebook. Al heb ik hier wel de indruk dat Musk X wel als consumenten merknaam wil inzetten.

Twitter X slaat op de extra diensten die ze willen aanbieden. Niet op Twitter maar op X. We-chat heeft ook van die mini-apps die de gebruiker extra functionaliteit geeft zoals Bus, Taxi of eten bestellen, wallet betalingen, podcasts streamen, coins beheren etc.

Verandering = onwennig maar niets doen kan fataal zijn. Ik ben er zeker van dat X binnen een paar jaar even bekend is of zelf bekender dan Twitter ooit geweest is want ook niet-twitteraars zullen binnenkort in contact komen met App X net omdat ze meer diensten gaan lanceren via X. Misschien blijft Twitter wel als 'begrip' of onderdeel van de app. Tijd zal het uitwijzen.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 19:14]

wiseger @Coolstart24 juli 2023 10:49
Het grote probleem hier is dat we al bestaande apps hebben. Taxi bestellen? Uber doet dat ook en die heeft het best lastig. Wallet betalingen? Apple Pay en Google Pay doen dat ook. Plus de app van je bank. Eten bestellen? Deliveroo en UberEats hebben het al erg lastig want wie gaat dat eten brengen?

Als je op dit moment nog de markt wil bestormen met een app voor reeds bestaande diensten, dan neem je echt extreme risico's.
Coolstart @wiseger24 juli 2023 11:04
Alles bestaat al, dat is waar maar daar zit net de kracht.

Waarom zou Deliveroo geen X integratie kunnen maken? Veel bank apps hebben nu ook al side-services lopen via partners maar dat is redelijk lokaal en vooral bericht op facturatie.

Ik heb geen idee waar X gaat op inzetten. Mobiliteit lijkt me een kanshebber. Bijvoorbeeld in samenwerking met https://www.skipr.co/. Zo voorkom je dat voor elke aanbieder van mobiliteit een apparte app moet installeren, gebruikersnaam aanmaken etc.

Het zelfde voor homeautomation en de thread standaard. Maar ook job listings zijn een optie. Het kan alles zijn.

Zeker nu er meer concurrentie komt (zoals Thread) lijkt het mij zinvol om een ecosysteem te bouwen rond X. Misschien wordt Twitter dan nog federated zoals Threads.

Ook willen ze meer geverifieerde gebruikers op bots en spammers tegen te gaan. Zodra je ze extra services starten gaan gebruikers zich wel moeten verifiëren.

Ik zie alvast wel logica in de komst van X al is het afwachten op welke manier ze gaan starten.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 19:14]

wiseger @Coolstart24 juli 2023 11:23
Als Deliveroo de levering van de orders gaat doen voor X.com Eats of hoe het ook gaat heten, dan heb je een lacune in je verdien model. Neemt Deliveroo genoegen met een veel lagere fee of worden de kosten voor de klant stuk hoger dan een rechtstreekse bestelling bij Delivroo? En als het mis gaat en de klant reclameert bij x.com om zijn geld terug te krijgen, weegt dat dan op tegen de minimale opbrengsten?

Mobiliteit is leuk echter Uber liep allang tegen de lokale wetgeving aan. Iets wat X.com Ride of hoe het ook gaat heten, ook gaat overkomen. Dan heb je een lokaal kantoor nodig, lokale lobbyisten en advocaten, een lokaal servie center. Noem maar op.

De lokale Twitter kantoren heeft Musk net gesloten, dus hoe krijg je dan X.com kantoren waar klanten terecht kunnen? Van waaruit de gaan lobbyen? De lokale activiteiten gaan ondersteunen?

Diensten uitrollen in bestaande markten, ik geloof er niet in. Het is heel veel werk, het is erg duur qua investeringen en het is maar afwachten of je marktaandeel weet te winnen van de huidige winnaar.
Coolstart @wiseger24 juli 2023 12:40
---> Integraties niet niet hetzelfde als zelf een nieuwe service starten.
wiseger @Coolstart24 juli 2023 12:44
Je kan alleen maar iets integreren wat bestaat. X corporatie heeft geen bestaande Taxi service, verkoopt geen producten, verkoopt geen diensten en levert geen film of muziek streaming noch hebben ze een games platform.

Ze kunnen alleen maar integreren wat ze eerst zelf opzetten. Anders ben je afhankelijk van bestaande spelers en die zijn echt niet genegen jou veel van hun taart te gunnen. En als je maar weinig marge ontvangt, wil je dan wel verantwoordelijk zijn voor het geleverde product of dienst?
Coolstart @wiseger24 juli 2023 13:46
Dat is natuurlijk de kracht van een integratie. Je kan een betaling maken zonder zelf een bank te starten. De marges zijn kleiner maar dat is normaal want je maakt een integratie. Als je mobiliteit wil integreren kan je samenwerken met bijvoorbeeld https://www.skipr.co/.

Skipr is in dit voorbeeld dan de glue tussen allerlei services (Taxi, trein, step of combo) en facturatie. X is dan weer de commerciele partij om die mobiliteits-service voor een breed publiek toegankelijk te maken via de Skipr API. Als je dan eerst een Trein neemt en dan een step kan dat zonder je aan te melden op de trein/step app.

De marges zijn laag maar ze moeten in principe per gebruiker maar een paar euro per jaar verdienen om winstgevend te worden en je hebt geen kosten van de dienstverlening of afhandeling van de klacht want daarvoor betaal je natuurlijk de leverancier.

Again het kan elk mogelijke integratie zijn, afhankelijk van wat X strategisch belangrijk vind om geld met te verdienen. Ze kunnen natuurlijk ook een partij overnemen of zelf een service starten in een App X. Het kan ook zijn dat partners zelf instaan voor de integratie zoals de mini-programs van We-chat. (al denk ik dat die kans kleiner is omdat mini-programs typisch iets is vr China die totale controle wil)

Andere voorbeelden van potentiële commodity-broker-integraties zijn:
- Citizenlab.co --> Communicatie met overheden / democratie.
- PSD2 integratie --> Betaalafhandeling met alle type bank apps.
- June.energy/Energie --> Energy monitoring en snel schakelen tussen energielevenrancier.
- Energie --> Energie van uw zonnepanelen rechtsreeks verkopen aan uw buurman of bedrijf.
- Jobsites--> Google jobs....

Als je je dan afvraagt waarom een partij zou samenwerken met X dan is het simpel: Meer klanten, meer naamsbekendheid, winnen van je concurrent.
wiseger @Coolstart24 juli 2023 14:22
Ik kan je even niet volgen. Skipr is juist een platform dat mobiliteit integreert. Dan wil je nog een extra laagje om Skipr heen bouwen, dus x.com\MyRide integreert Skipr en die integreert dan de RET services en de NS services? En de NS service integreert dan weer de trein en zaken als OV fiets e.d. Dus een hele stack aan integratie die allemaal een stukje marge willen hebben. Geloof nooit dat de NS daar aan meewerkt.

Communicatie overheden? Die zijn juist communicatie via Twitter aan het afbouwen omdat mensen zonder account de informatie niet kunnen zien. Als ze daarop wilde inzetten dan hadden ze niet moeten falen tijdens de storm verleden maand.

PSD2 integratie? Al je bankrekening informatie wil je delen met X.com? Zij krijgen inzicht in al je betalingen die je doet?

June.energy? Verleden jaar zijn veel mensen zich rot geschrokken van de consequentie als je energy leverancier omvalt. Je kan voorgeschoten bedragen kwijtraken en je kan gedwongen worden een peperduur contract bij een ander af te sluiten. De kans dat veel mensen weer in zee willen met een kleine partij, ik geloof er niks van.

Ik geloof er dus niks van dat partijen staan te trappelen om samen te mogen werken met x.com. Veel te veel risico's terwijl de extra opbrengst erg laag zal zijn. Sterker nog, ze moeten zelf marge inleveren en die afdragen aan x.com.
Coolstart @wiseger24 juli 2023 15:40
Skipr is integreerd idd mobiliteit en ze hebben een API waarbij derden de service kunnen integreren. (Zoals X) Wat kan NS het een worst wezen als de tickets nu via bol.com, Skipr of een ride sharing app besteld worden? Skipr is maar en voorbeeld, er zijn nog vele andere bedrijven met die servicelaag waarmee je kan integreren. NS gaat die service laag alvast niet bieden.
PSD2 integratie? Al je bankrekening informatie wil je delen met X.com? Zij krijgen inzicht in al je betalingen die je doet?
PSD2 wordt ook door Mollie gebruikt maar dan om transacties te doen. Dus jij weigert online betalingen via PSD2? PSD2 komt trouwens in lagen afhankelijk van het contract met je leverancier of verkoper.

June.energy is een broker geen leverancier dus jij bepaald zelf welke partij je wil toelaten. Again je probeer heel specifieke dingen aan te vallen terwijl ik in het algemeen de integratie van energie broker wil aanduiden. Het gaat over het concept van de mogelijkheden niet June.energy aan zich.
Communicatie overheden? Die zijn juist communicatie via Twitter aan het afbouwen omdat mensen zonder account de informatie niet kunnen zien. Als ze daarop wilde inzetten dan hadden ze niet moeten falen tijdens de storm verleden maand.
Dus twitter is alles aan het afbouwen en daarom zouden ze wat?
Sorry je klets wat in het rond zonder te weten waarover je het hebt.
Ik geloof er dus niks van dat partijen staan te trappelen om samen te mogen werken met x.com. Veel te veel risico's terwijl de extra opbrengst erg laag zal zijn. Sterker nog, ze moeten zelf marge inleveren en die afdragen aan x.com.
Hoe het juist gaat evolueren is natuurlijk afwachten. Het kunnen eigen services zijn (Video, chat, key pas provider, wallet, AI tools) gecombineerd met externe services ( mobiliteit, internet, energie, gezondheidszorg, jobs, educatie, transparant overheids communicatie,)

En ja X zal natuurlijk niet altijd gratis zijn maar niet duurder dan rechstreeks gaan. Dan kan je met X een taxi of step nemen, inloggen via uw Keypass, medicatie bestellen etc. Met integraties gaat over transactionele vergoedingen zoals Mollie.com dat ook doet.

We weten nog niet of X een narrow Super app zal zijn (bijvoorbeeld focus op mobility, of een heel open super app zoals ik hier beshreef). We weten ook niet of ze branded mini-apps gaan toelaten (zoals Wechat groot is geworden) in een eigen appstore.

Wat we wel weten is dat er een Super App aankomt en dat ze nieuwe services gaan integeren of bijmaken. Ik zou het heeel erg straf vinden dat ze alles zelf gaan ontwikkelen en geen commodities gaan integeren van 3de partijen. Alles kan met Musk maar Twitter is nu niet het bedrijf dat vandaag het warmwater helemaal opnieuw moet uitvinden. Stilstaan en blijven bij berichten is ook geen optie.
wiseger @Coolstart24 juli 2023 16:21
Skipr is maar en voorbeeld, er zijn nog vele andere bedrijven met die servicelaag waarmee je kan integreren. NS gaat die service laag alvast niet bieden
NS biedt die laag al, dat is NS Deur tot deur.

NS zal nimmer toestaan dat derde kaartjes verkopen voor een hogere prijs dan zij zelf vragen. Dus hoe kan X.com dan geld verdienen?

Wat betreft PSD2:

PSD2
De vernieuwde Payment Services Directive (PSD2) is een Europese wet voor betalingsverkeer. Door deze wet kunt u nu ook derde partijen toegang geven tot uw betaalgegevens. Zo bevordert PSD2 innovatie en concurrentie op de betaalmarkt. Maar wat is PSD2 precies? En hoe zorgen we ervoor dat betaalgegevens veilig blijven?
Wat betreft:
Dus twitter is alles aan het afbouwen en daarom zouden ze wat?
Sorry je klets wat in het rond zonder te weten waarover je het hebt.
Je hoeft het niet te willen begrijpen maar het is de overheid die Twitter afbouwt. Na storm Poly bleek dat heel veel Nederlanders de verwijzingen van NL-Alert niet konden lezen omdat ze geen Twitter account hadden. De overheid is nu bezig dit soort diensten van Twitter te halen en zelf op te zetten zodat iedereen de info kan lezen.

De kans dat de overheid nu juist diensten naar Twitter gaan verplaatsen, vergeet het maar. Gezondheidszorg kan je al helemaal vergeten. Die hebben geen vertrouwen (meer) in Twitter voor cruciale infra. En verder is die sector qua gegevens veel te gevoelig.

Kortom, er komt helemaal geen SuperApp aan. Gewoon de gebruikelijke onzin. Waarna het allemaal een stille dood sterft.
mareck1 @Coolstart24 juli 2023 12:37
Deliveroo zou een X integratie kunnen maken, maar hoe gaat dat er uit zien dan? Wat kan je bedenken wat een toevoeging is op hoe het nu werkt via hun eigen app of website?

Waarom zou je in X door het menu gaan om Deliveroo te vinden als je ook gewoon de Deliveroo app op je telefoon kan openen. Ook voor Deliveroo niet zo aantrekkelijk. Ze geven dan namelijk de volledige controle af aan X. Een groot risico voor welke voordeel?

Voor nieuwe bedrijven zou het aantrekkelijk kunnen zijn doordat ze direct de userbase van X kunnen aanspreken. Maar voor bestaande bedrijven is het een groot risico.

Ook het punt van geen nieuwe gebruikersnaam aan te hoeven maken in andere app is niet zo actueel meer. Dat gaat tegenwoordig razendsnel. En als je daar toch geen zin in hebt kan je via je Apple ID of google inloggen.

Het is gewoon 10 jaar te laat voor een omni app, of hoe je het ook wil noemen.
Coolstart @mareck124 juli 2023 17:01
1. Apple ID is niet goed genoeg om contracten te tekenen of een deelstep te nemen.
2. Ik zeg niet dat Deliveroo daar een voordeel aan heeft mss wel een andere speler. Je haakt in in een nieuwe userbase. Het komt er gewoon bij. Simpel toch? Parallel met je eigen app, X-miljoen potentiële gebruikers erbij.
3. X is een integrator via een API dus je doet gewoon zaken met een 3de service partner.
4. De markt voor Super apps ligt nog open en is nog pril. Denk aan Thread home automation standaard. PSD2 toepassingen, crypto wallets, tientallen soorten vervoerssystemen ter vervanging van een eigen auto. Voor elke lamp , slot, stofzuiger of dienst een aparte app? nee tuurlijk niet. Zo evolueren we niet.

Ik zeg niet dat X dat allemaal gaat implementeren, dat kunnen ook andere apps doen. Ik heb geen idee waar X exact gaat op inzitten en wat de details zijn maar Elon Musk kennende wil hij fundamentals = commodities = vervoer + Food + transactions.

Ik zou er niet van verschieten moest er in de App een easter egg zitten om een ticket naar Mars te kopen.

Voorbeeldje van een super app: https://www.grab.com/sg/ (ik zeg niet dat het deze toer op gaat gaan, maar zo'n apps bestaan wel degelijk in andere werelddelen)

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 19:14]

mareck1 @Coolstart25 juli 2023 00:00
1. Wat voor contracten? Ik hoef nooit contracten te tekenen. Ja toevallig 2 jaar geleden voor het huis wat ik kocht. Deelstep heb ik nooit gedaan, wel ooit zo'n deelfiets, kon gewoon via de app.
2. Ik zie het onderscheid niet tussen het aanbieden van je dienst via X of via de app store. Waarom zou de zichtbaarheid in X groter zou moeten zijn dan in een app store?
3. Als integrator is X hoe dan ook een extra partij tussen de gebruiker en de aanbieder. 1 die niet nodig is als de gebruiker gewoon de app van de aanbieder gebruikt.
4. De markt voor super apps is ingehaald door de technologie. Je telefoon is al de super app. Door de opkomst van AI binnenkort nog meer dan ooit. AI is perfect om als de lijm tussen verschillende systemen te dienen.

Van alle potentiële dingen die ik heb gezien die X zou moeten kunnen gaan doen zie ik er geen die een bestaand probleem oplost of een nieuwe toepassing creert.
kabelmannetje @Coolstart24 juli 2023 12:53
En waarom zouden Microsoft, Google, Über, Booking, Netflix, Visa, Meta en wie al niet, hun lucratieve businessmodel vrijwillig afstaan aan een bewezen kluns als Musk? Hij kan immers al niet eens een simpele berichtendienst fatsoenlijk beheren. Die kans is precies 0.
sjaak80 @Coolstart24 juli 2023 11:54
Consistent winstgevend waren ze niet, maar het echt geld bloeden gebeurde pas nadat musk er in het zadel zat. En als je nu leest hoe dingen gingen bij paypal, spacex, en tesla, zie ik niet gebeuren dat X (wat een oubollige naam trouwens!) iets succesvols voort gaat brengen. Maar we gaan het zien.
FranzFerdiNaN @Coolstart24 juli 2023 12:29
> terwijl er miljarden terugbetaald moesten worden

Dat hoeft pas sinds Musk het heeft overgenomen tegen hele slechte voorwaarden. En hij is zo briljant dat hij zijn advertentie inkomsten heeft laten crashen met zijn voorliefde voor extreem-rechtse meningen en Twitter nu moet leven van de crypto, dropshipping en andersoortige scams.
n4m3l355 @Lan Mandragoran24 juli 2023 10:14
Voor een CEO die vreemde claims maakt varierend van "privatiseren van Tesla" of het negeren van de SEC of mensen van Twitter te verwijderen omdat ze gemeen zijn, verbaast me dit gewoon niets.

Hij is van Paypal verwijdert voor precies hetzelfde idee, om het te hernoemen naar X en nu doet hij het gewoon weer. Nadat hij een kleine 20 miljard aan market value heeft verbrand en blijkbaar zo door blijft gaan. Het mooie is, Twitter zit op een ongekende berg schuld waarvan een deel van andere mensen komt. Mensen zoals Alwaleed en Elison die stuk voor stuk miljarden in Twitter hebben gestoken zien nu hoe een mafkees als een Musk die berg centen in de fik steekt. Dus buiten dat hij een mafkees is, maakt hij ook goede vrienden met een hoop miljardairs.
ggj87 24 juli 2023 10:12
Ceo Yaccarino schrijft in iets over 'transformatie', 'ongelimiteerde interactiviteit rondom audio, video, berichten en betalingen', 'een marktplaats voor ideeën' en 'potentieel vervullen', maar concrete voorbeelden van hoe het platform in de toekomst verandert, ontbreken. Musk heeft in het verleden gezegd dat Twitter een 'everythingapp' zou moeten worden, met beschrijvingen die de app doen laten lijken op een versie van WeChat.
Wordt dit nou helemaal over het hoofd gezien? Ik vind dit veel belangrijker (of enger om eerlijk te zijn) dan die naamsverandering. Straks hebben we dus ook zo'n spy app als WeChat in China hier. Moeten we dat willen? Het enige wat dan nog mist zijn de sociale credits 8)7
vectormatic @ggj8724 juli 2023 10:26
Elon wou toch ook weer terug naar company towns, waar de drones in company huisjes wonen en alles uit de company store kopen? Of was dat een andere megalomaniak?
wiseger @ggj8724 juli 2023 10:30
Kom op, die Spy app hebben we allang, die heet Facebook. Geïntegreerd in bijna alle sites via zijn welbekende pixel en trekt je telefoon leeg via WhatsApp.
FranzFerdiNaN @ggj8724 juli 2023 12:39
> Wordt dit nou helemaal over het hoofd gezien? Ik vind dit veel belangrijker (of enger om eerlijk te zijn) dan die naamsverandering. Straks hebben we dus ook zo'n spy app als WeChat in China hier. Moeten we dat willen? Het enige wat dan nog mist zijn de sociale credits 8)7

Musk kan Twitter amper laten functioneren en dan moeten we geloven dat hij wel een nieuwe WeChat kan maken? Dit is gewoon de zoveelste mooie belofte van Musk, net zoals zijn zelfrijdende auto en Mars koloniseren dat is.
litebyte
@ggj8724 juli 2023 22:51
We hebben natuurlijk al fscebook (schuilnaam meta) dat allang zou zijn verboden als het niet uit de VS kwam.
shredder 24 juli 2023 10:14
Ik vraag me meer af hoe hij aan x.com komt. Ik dacht dat domeinen met een enkel karakter niet konden op .com?
DevWouter @shredder24 juli 2023 10:33
Dat is een regel sinds 1 december 1993 en laat dat domein op 2 april 1993 aangemaakt zijn.

Bronnen:
- https://www.whatsmydns.net/domain-age?q=x.com
- https://en.wikipedia.org/...etter_second-level_domain
croc @shredder24 juli 2023 11:20
Het domein heeft zelfs een eigen wiki pagina :
https://en.wikipedia.org/wiki/X.com
bonyuri @shredder24 juli 2023 12:57
Hij wilde ooit PayPal ook hernoemen naar X.
Daar hebben ze toen een stokje voor gestoken en Elon buiten gewerkt.
Wody 24 juli 2023 10:42
Ik ben benieuwd wat er nu met X gebeurt. Nee, niet nieuwe X, maar X oftewel het X Window System van X.org, wat al tientallen jaren X wordt genoemd.
NMN1665 @Wody24 juli 2023 11:42
Door wie?
MaestroMaus @Wody24 juli 2023 14:50
Inderdaad; en of hij hierdoor problemen krijgt vanwege naamrechten.
scholtnp @Wody24 juli 2023 11:03
Dat X11-logo was ook mijn eerste associatie. Erg origineel is het allemaal niet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.