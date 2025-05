Apple laat rebrand Twitter-app naar X toe in de App Store

De Twitter-app op iOS is officieel hernoemd naar X. Het socialemediaplatform wilde die naamswijziging eerder al doorvoeren, maar dat was niet mogelijk op iOS. Apple laat normaliter geen appnamen van een enkel teken toe, maar lijkt een uitzondering te hebben gemaakt.

De Twitter-app op iOS is op maandag hernoemd naar X, merkte TechCrunch op. Het bedrijf veranderde eerder al het logo van de iOS-app naar een X, maar had de app zelf nog niet hernoemd. Volgens ontwikkelaars komt dat omdat ze in de App Store Connect-portal minimaal twee tekens moeten gebruiken voor een appnaam.

Apple lijkt het voormalige Twitter hierop een uitzondering te hebben gegeven; de app is nu zichtbaar als 'X' in de Apple App Store voor iOS. Apple heeft hier nog niet op gereageerd. De app was eerder al hernoemd op Android. Het platform heeft ook de tagline van de X-app veranderd van 'Let's talk' naar 'Blaze your glory'.

Elon Musk kondigde de Twitter-rebrand naar X vorige week aan. Het bedrijf zou de Twitter-merknaam uitfaseren en het logo vervangen door de letter X. Inmiddels zijn 'tweets' en 'retweets' ook hernoemd naar 'posts' en 'reposts'. Het bedrijf is volgens Techcrunch ook bezig met het hernoemen van zijn Twitter Blue-abonnement naar X Blue.