NASA verliest tijdelijk contact met Voyager 2-ruimtesonde

NASA heeft tijdelijk contact verloren met de Voyager 2-ruimtesonde. De ruimtevaartorganisatie heeft tijdens een geplande commandoserie per ongeluk de antenne verkeerd afgesteld. Naar verwachting wordt het contact later weer hersteld.

Tijdens de geplande commandoserie is de antenne van de Voyager 2-sonde nu twee graden weg van de aarde gepositioneerd, laat NASA weten. Hierdoor is het contact van Voyager 2 met het Deep Space Network op aarde onderbroken. De ruimtesonde kan momenteel geen commando's meer ontvangen en geen data meer versturen naar de aarde.

NASA verwacht dat het contactverlies tijdelijk is. De Voyager 2-sonde is geprogrammeerd om meerdere keren per jaar de positie van zijn antennes te wijzigen. Dat moet ervoor zorgen dat ze gericht blijven op de aarde. De volgende reset vindt plaats op 15 oktober. Naar verwachting wordt het contact met Voyager 2 dan hersteld.

De Voyager 2-sonde is in 1977 gelanceerd en bevindt zich momenteel op bijna 20 miljard kilometer afstand van de aarde. De sonde was bedoeld om onderzoek te doen naar onder meer Uranus en Neptunus, maar heeft inmiddels de interstellaire ruimte bereikt. De sonde heeft ook een gouden plaat aan boord met daarop informatie over de aarde en de mensheid.