'Nintendo Switch-opvolger krijgt lcd-scherm en verschijnt in tweede helft 2024'

Nintendo wil de opvolger van de Switch-console in de tweede helft van 2024 uitbrengen. Dat schrijft Video Games Chronicle op basis van gesprekken met ingewijden. De console krijgt volgens de site mogelijk een lcd-scherm mee om de kosten lager te houden.

Nintendo wil de console in de tweede helft van 2024 uitbrengen om er zeker van te zijn dat er op de releasedag genoeg voorraad is, schrijft VGC. Hiermee zou het Japanse bedrijf tekorten zoals bij de release van de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-consoles willen voorkomen. De 'belangrijke partners' van Nintendo hebben al developmentkits van de next-gen console ontvangen, beweert de site.

Het zou net als de huidige Switch om een hybride console gaan en dus ook als handheldapparaat gebruikt kunnen worden. Volgens twee bronnen van VGC krijgt de console een lcd-scherm, in plaats van een oledscherm zoals het geval is bij het 2021-model van de Nintendo Switch. Hiermee zou Nintendo de kosten willen drukken, schrijft de site.

De console zou daarnaast een hogere interne opslagcapaciteit krijgen dan de 32GB van het eerste Switch-model, al wordt niet genoemd hoeveel geïntegreerde opslagruimte het nieuwe systeem precies krijgt. Verder biedt de Switch-opvolger net als de huidige console naar verluidt ondersteuning voor fysieke games door middel van cartridges. Verdere details, zoals of de console in staat is om games van de huidige Nintendo Switch te spelen, zijn volgens VGC nog onduidelijk.