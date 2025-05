Mail Nvidia wijst op bestaan Tegra-soc voor mogelijke opvolger Nintendo Switch

Een Reddit-gebruiker is mailverkeer van een Nvidia-werknemer op het spoor gekomen waarin het bestaan van de Nvidia Tegra 239-soc wordt bevestigd. Deze soc zou volgens geruchten in ontwikkeling zijn voor de opvolger van de Nintendo Switch.

Supta Gupta, een medewerker van Nvidia, heeft een mail verzonden naar ontwikkelaars van de Linux-gemeenschap. Daarin heeft hij geschreven dat er "ondersteuning is toegevoegd voor de Tegra239-soc". Naar welke specifieke ondersteuning Gupta in de mail verwijst, is niet duidelijk. Volgens de man bevat de Tegra 239-soc ook acht cores in een enkele cluster. Er werden geen verdere details meegedeeld.

Eerder dit jaar werd de Tegra 239-soc al eens vermeld door de doorgaans betrouwbare Nvidia-leaker kopite7kimi. Die stelde op Twitter dat Nintendo en Nvidia een nieuwe soc aan het ontwikkelen zijn voor Nintendo Switch. Het is daarbij niet duidelijk of het om een geheel nieuwe versie van de console gaat, of een verbeterde versie van de huidige generatie. De Tegra 239-soc zou volgens de leaker gebaseerd zijn op de Tegra 234-soc van de Amerikaanse chipfabrikant. De T234-soc zou een interne Ampere-gpu met 2048 cuda-cores bevatten en cpu met 12 cores. Dat verschilt met de acht cores die vermeldt zijn in het mailverkeer. Volgens nog andere geruchten zou deze chipset ook raytracing en DLSS 2.2 ondersteunen.

Momenteel maakt de Nintendo Switch-console gebruik van de Nvidia Tegra X1. Die soc bevat acht processorkernen waarvan vier Cortex A57-kernen op hoge frequentie en vier A53-kernen die op een lagere frequentie draaien. De GM20B-gpu is gebaseerd op de Maxwell-architectuur en beschikt over 256 cudacores op maximaal 1GHz. Uit documenten blijkt dat Nintendo in het verleden revisies van deze soc heeft gebruikt in de Nintendo Switch. In de zomer van 2021 ontkende het Japanse bedrijf dat er een nieuw model van de Nintendo Switch op de planning stond, buiten het oled-model dat op 8 oktober 2021 op de markt kwam. Nintendo introduceerde de Nintendo Switch in maart van 2017 voor de Belgische en Nederlandse markt.