Pico kondigt nieuwe VR-bril Pico 4 aan

Pico Interactive kondigt de Pico 4 aan. De VR-bril moet vanaf 18 oktober verkrijgbaar zijn en krijgt een adviesprijs van 430 euro. De Pico 4 is de opvolger van de Pico Neo 3 Link die eerder dit jaar verscheen.

Pico Interactive brengt voor de tweede keer dit jaar een nieuwe VR-headset uit. De Pico 4 krijgt een Qualcomm Snapdragon XR2-soc. Het 2,56"-lcd-scherm van de bril heeft een resolutie van 2160x2160 pixels per oog. De verversingssnelheid kan worden ingesteld op maximaal 90Hz en het field of view is 105°. Daarmee zit de Pico 4 wat betreft de specificaties iets boven de Pico Neo 3 van eerder dit jaar. Ook het geheugen is met 8GB ram wat vergroot ten opzichte van de voorganger.

De VR-bril kost 430 euro met 128GB opslagruimte. Voor de versie met 256GB moet 500 euro worden neergelegd. De headset kan draadloos gebruikt worden en is uitgerust met een 5300mAh-accu. Bij de VR-bril worden twee controllers geleverd. Pico heeft zijn eigen besturingssysteem voor zijn VR-brillen: Pico OS. Ook de Pico 4 zal draaien op dit besturingssysteem.

De Pico 4 heeft camera's aan de voorzijde van de bril die bewegingen van de drager detecteren. Op die manier hoeven er geen aparte camera's of basestations te worden neergezet om de bewegingen van de drager te registeren. Via deze camera's kan ook tijdens het dragen van de VR-bril de omgeving worden bekeken als dat nodig is. Daarnaast kunnen hiermee augmented reality-toepassingen worden gebruikt.

Pico Interactive werd in 2021 overkocht door ByteDance. Het moederbedrijf is voornamelijk bekend van videoplatform TikTok, maar wil zich op meer markten richten. Met de Pico-headsets wil het bedrijf direct de concurrentie aangaan met de Quest-VR-brillen van Meta.