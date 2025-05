Mozilla test functie om geopende tabbladen op andere apparaten te bekijken

Mozilla test de nieuwe functie Firefox View in de testbuilds van zijn browser. De functie voegt een knop toe aan Firefox, waarmee pas geopende of gesloten tabbladen op andere apparaten kunnen worden geopend.

De nieuwe functie is ontdekt door Ghacks in een recente testbuild van Firefox. Met Firefox View lijkt Mozilla het makkelijker te maken om tabbladen te delen tussen verschillende apparaten. Het is al mogelijk om bladwijzers te delen tussen apparaten als gebruikers inloggen met een Firefox-account, maar Firefox View gaat nog een stapje verder.

Met Tab Pickup kunnen onlangs geopende tabbladen op ander apparaat worden geopend. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld een tabblad op hun desktop openen dat ze eerst op hun telefoon hebben bekeken. Daarnaast worden er pas afgesloten tabbladen getoond. Hierbij wordt ook de specifieke tijd getoond waarop een tabblad werd gesloten.

Firefox View is beschikbaar in de Beta-, Developer- en Nightly-build van de webbrowser. Mozilla heeft de functie nog niet aangekondigd, dus het is ook niet bekend wanneer we Firefox View kunnen verwachten in de liveversie van Firefox.