Thunderbird waarschuwt Microsoft 365-klanten voor gewijzigde autorisatiemethode

Mozilla waarschuwt zakelijke Office 365-klanten die Thunderbird gebruiken. Vanaf versie 102 gebruikt de e-mailclient een gewijzigde autorisatiemethode en hebben sommige Office 365-klanten ondersteuning van een administrator nodig om de e-mailclient te kunnen blijven gebruiken.

Mozilla schrijft in een blogpost dat het wijzigingen heeft doorgevoerd in de manier waarop Thunderbird versie 102 OAuth2-autorisaties uitvoert bij Office 365-accounts. Microsoft vereist volgens Mozilla immers dat er bij dergelijke accounts gebruik wordt gemaakt van een nieuwe Azure-applicatie en dat er een nieuwe application-ID wordt geregistreerd. Om deze wijzigingen door te voeren, is bij Office 365-accounts die beheerd worden door een organisatie echter ondersteuning van een IT-administrator nodig.

Om versie 102 van de e-mailclient te kunnen blijven gebruiken, dienen Office 365-gebruikers Thunderbird bètaversie 107.0b3 of later te downloaden en via deze bètaversie van de e-mailclient in te loggen. Tijdens het inloggen dient een zakelijke Office 365-gebruiker vervolgens voor de OAuth2-inlogmethode te kiezen. Als er een melding op het scherm verschijnt waarin wordt gevraagd naar goedkeuring van de IT-administrator, dient deze te worden gecontacteerd. De IT-administrator kan de client-ID van Mozilla Thunderbird dan goedkeuren zodat Office 365-klanten versie 102 van de e-mailclient en later zonder problemen kunnen blijven gebruiken.