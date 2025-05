Thunderbird krijgt in juli ondersteuning voor Microsoft Exchange-protocol

Mozilla Thunderbird krijgt in juli native ondersteuning voor het e-mailprotocol van Microsoft Exchange. Later moet er ook ondersteuning voor de agenda en het adresboek bijkomen. Het is voor het eerst dat Mozilla een nieuw protocol aan zijn e-mailclient toevoegt.

Het team achter de opensourceclient voor e-mails schrijft dat het begonnen is met de integratie van Rust-componenten in de codebasis van Thunderbird. Momenteel bestaat de mailclient grotendeels uit oude C++-code, waardoor het volgens de ontwikkelaars niet mogelijk was om de Microsoft Exchange Web Services-api te integreren. Door de programmeertaal Rust te gebruiken moet dat wel kunnen.

Het is de bedoeling dat Exchange-ondersteuning in de volgende stabiele release van Thunderbird wordt toegevoegd. Die wordt naar verwachting in juli uitgebracht. Het team schrijft dat het een behoorlijke onderneming is om een nieuw protocol toe te voegen, waardoor er in eerste instantie alleen ondersteuning voor Exchange-e-mails wordt toegevoegd. Het is de bedoeling dat de agenda en het adresboek op een latere datum ook worden ondersteund.

Via een add-on van een derde partij was het wel al mogelijk om Exchange-accounts via Thunderbird te gebruiken, maar ondersteuning was nog niet native in de client ingebouwd. Overigens stopt Microsoft per 1 oktober 2026 met de Exchange Web Services-api voor Exchange Online en Office 365. Dat betekent dat de Exchange-ondersteuning in Thunderbird over twee jaar niet meer werkt voor Exchange-accounts die door Microsoft gehost worden, maar alleen nog voor Exchange-servers die organisaties zelf beheren. Het is niet duidelijk of het Thunderbird-team voor die tijd overstapt naar de Graph-api, waarmee dat wel moet kunnen.