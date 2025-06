Thunderbird ontving vorig jaar 6,4 miljoen dollar van 300.000 donateurs

Thunderbird kreeg afgelopen jaar ruim 6,4 miljoen dollar van donateurs, een toename van 128 procent ten opzichte van 2021. Moederbedrijf Mozilla wil met het geld de e-mailcliënt moderniseren en in de toekomst een iOS-app uitbrengen.

Het bedrag van 6,4 miljoen dollar, omgerekend ruim 5,8 miljoen euro, dat Thunderbird heeft ontvangen, is te danken aan ongeveer 300.000 dagelijkse gebruikers, meldt het bedrijf. Donateurs gaven gemiddeld 21 dollar. Volgens Thunderbird-manager Ryan Sipes stond Thunderbird een paar jaar geleden nog 'in de overlevingsmodus'. Vanwege de donaties van afgelopen jaren is dat niet meer het geval. Aan het begin van 2022 had Thunderbird 15 mensen in dienst. Inmiddels is dat opgelopen tot een team van 24 vaste medewerkers.

Mozilla, waar Thunderbird als aparte stichting onder valt, had lange tijd weinig aandacht voor de e-mailclient. In 2015 was het bedrijf zelfs van plan het project helemaal af te stoten en bij een ander bedrijf onder te brengen. Veel gebruikers besloten daarop geld te doneren om de software in leven te houden. Inmiddels wordt Thunderbird weer actief onderhouden en krijgt de software constant nieuwe features. Zo maakte het bedrijf een paar maanden geleden bekend de interface van Thunderbird volledig opnieuw op te bouwen om naar eigen zeggen te voldoen aan 'huidige standaarden en verwachtingen'. Mozilla heeft bijvoorbeeld de wens om een iOS-app te bouwen. Op Android is Thunderbird al te gebruiken in de vorm van K-9 Mail.