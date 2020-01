Mozilla brengt Thunderbird onder bij dochteronderneming om meer winst te maken

Mozilla brengt Thunderbird onder bij een van zijn dochterondernemingen. Via MZLA Technologies hoopt het bedrijf in de toekomst meer geld te verdienen met de e-mailclient. Volgens het bedrijf kan de software zo gratis blijven, maar wel meer geld opleveren.

Thunderbird wordt op dit moment voornamelijk ondersteund met donaties van gebruikers. Mozilla wil dat het programma net als browser Firefox, door samenwerkingen met andere bedrijven, financieel niet meer afhankelijk is van zo'n kleine groep gebruikers. Momenteel valt Thunderbird onder de Mozilla Foundation. Mozilla verandert dat in MZLA Technologies Corporation, een dochteronderneming van het bedrijf. Het blijft voor gebruikers nog steeds mogelijk om te doneren.

Mozilla schrijft in een blogpost dat deze manier van financieren beter is voor de toekomst van de software. "Door Thunderbird naar MZLA Technologies te verplaatsen krijgt het project meer flexibiliteit. Bovendien stelt het ons in staat om nieuwe gebruikersproducten en -diensten aan te bieden die niet mogelijk waren onder de Mozilla Foundation." Mozilla schrijft ook dat de nieuwe constructie ervoor zorgt dat er omzet kan worden gehaald uit samenwerkingsverbanden en 'niet-liefdadige donaties'.

Mozilla had lange tijd weinig aandacht voor de e-mailclient. In 2015 was het bedrijf zelfs van plan het project helemaal af te stoten en bij een ander bedrijf onder te brengen. Veel gebruikers besloten daarop geld te doneren om de software in leven te houden. Inmiddels wordt Thunderbird weer actief onderhouden en krijgt de software constant nieuwe features.