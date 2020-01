Consumenten houden vanaf zomer zes maanden toegang tot e-mailadres bij overstap

Nederlandse consumenten behouden vanaf de komende zomer bij een overstap naar een andere internet-, telefonie- en tv-aanbieder voor de duur van een half jaar toegang tot hun oude e-mailadressen.

Deze afspraak binnen de sector is het gevolg van maatregelen die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft genomen. Het doel hiervan is om het overstappen naar een andere provider aantrekkelijker en eenvoudiger te maken voor consumenten en mkb'ers.

Het ministerie zegt dat uit onderzoek blijkt dat de angst van consumenten om toegang tot hun e-mail te verliezen bij een overstap, een drempel is om van aanbieder te wisselen. Momenteel hebben consumenten na een overstap voor de duur van een maand nog toegang tot hun e-mail. Daarnaast wordt in de wet vastgelegd dat providers er zorg voor moeten dragen dat internet, telefonie en televisie niet langer dan een enkele werkdag wordt onderbroken. Ook dat is een angst bij consumenten, wat hen kan weerhouden om te kiezen voor een andere aanbieder.

Keijzer stelt vast dat er ook een andere reden is waarom consumenten niet zo snel overstappen op een andere aanbieder: "Bijvoorbeeld omdat ze steeds vaker een combinatie van internet, tv, mobiele/vaste telefonie en bijvoorbeeld muziekstreaming afnemen. Ik wil graag toe naar een situatie waar meer aanbieders een kans krijgen en consumenten bewuster zijn van keuzemogelijkheden." De ACM stelde eerder al dat door de toename van gebundelde diensten klanten minder snel geneigd zijn over te stappen. De gedachte is dat een wettelijke regeling daarbij kan helpen, door overstappen laagdrempeliger te maken.

Verder heeft de staatssecretaris voorstellen bij de Tweede Kamer ingediend voor de wijziging van de Telecommunicatiewet. Daar zit een voorstel bij dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor een overstap naar een andere provider, ook als ze een telefonisch aanbod hebben gekregen. Volgens het ministerie wordt hiermee lijnkaping of slamming voorkomen. Dat is de situatie waarin een zakelijke klant, al dan niet door misleiding, te maken krijgt met een overstap naar een andere aanbieder zonder dat hij daar bewust mee heeft ingestemd of om heeft gevraagd.