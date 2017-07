ACM: alles-in-één-abo's zorgen niet voor concurrentieproblemen

Telecomwaakhond ACM heeft een marktstudie uitgevoerd naar de invloed van alles-in-één-pakketten op de concurrentie op de telecommarkt. De organisatie concludeert dat er nog voldoende concurrentie is, maar dat kleine aanbieders niet mogen verdwijnen.

Volgens ACM zijn er verschillende aanbieders die vaste en mobiele telefonie, internet en televisie in één abonnement aanbieden. Soms komen daar nog extra's bij, zoals gratis films en sportzenders. Er zijn dan ook steeds meer consumenten die voor een dergelijke bundel kiezen, bijvoorbeeld omdat dit bepaalde kortingen met zich meebrengt, aldus de toezichthouder. Momenteel zouden de voordelen voor de consument groter zijn dan de nadelen die voortkomen uit de zogenaamde quad play-aanbiedingen.

Daaraan zijn risico's verbonden, omdat consumenten daardoor minder snel geneigd zouden zijn om over te stappen naar een andere provider. Bovendien kan de toevoeging van extra's ervoor zorgen dat bepaalde content nog maar bij één partij te zien is en dat hogere kosten worden doorberekend aan klanten. Aan de kant van de providers bestaat het risico dat kleinere partijen uit de markt worden gedrukt, omdat zij hogere kosten hebben. Bijvoorbeeld omdat zij zich moeten inkopen op de netwerken van KPN of VodafoneZiggo.

Dat deze verschijnselen zich momenteel niet voordoen, wil volgens ACM nog niet betekenen dat dit niet alsnog kan gebeuren. Daarom voert de toezichthouder momenteel een marktanalyse uit. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan de organisatie beslissen om steunmaatregelen te nemen voor kleine partijen op de markt, zodat zij bijvoorbeeld kunnen blijven concurreren op prijs. ACM zegt dat het belangrijk is dat er genoeg keuzevrijheid voor de consument is. De toezichthouder heeft zijn bevindingen in een rapport gepubliceerd.

ACM heeft onlangs bovendien de resultaten van een onderzoek gepubliceerd naar de toegang tot vaste telecomnetwerken. Daarin concludeert het uitvoerende onderzoeksbureau dat er voldoende toegang is tot de koper-, glas- en kabelnetwerken in Nederland. Daarbij is rekening gehouden met de huidige en verwachte technische ontwikkelingen tot aan 2025. Het zou voor nieuwe partijen dan ook financieel interessant zijn om tot de markt toe te treden. ACM wil in het najaar een ontwerpbesluit nemen ten aanzien van regulering, na het afsluiten van een marktanalyse. De toezichthouder besloot eerder dat KPN zijn glasvezel- en kopernetwerk vanaf 2016 drie jaar lang moet blijven openstellen voor concurrenten.