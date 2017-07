KPN verliest beroep tegen ACM-besluit over openstellen eigen netwerken

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft zich uitgesproken over het beroep van KPN tegen een besluit van toezichthouder ACM uit 2015. Daarin werd bepaald dat KPN zijn netwerk moet blijven openstellen voor concurrenten. De rechter ging niet mee met de KPN-argumenten.

In de maandag gepubliceerde uitspraak gaat het om het besluit van ACM dat KPN zijn glasvezel en kopernetwerk vanaf 2016 drie jaar lang moet openstellen voor concurrenten. Hiertegen had onder meer provider KPN beroep aangetekend. Een woordvoerder van KPN laat hierover aan Tweakers weten: "Het ging KPN in deze zaak erom dat er helemaal geen regulering nodig is, omdat er zelfstandige afspraken zijn gemaakt met wholesalepartijen." De rechter ging niet akkoord met de meer dan twintig beroepsgronden van KPN en die van andere partijen.

Onlangs maakte ACM naar aanleiding van een onderzoek bekend dat er, rekening houdend met huidige en toekomstige technische ontwikkelingen, nog voldoende toegang is tot de vaste netwerken in Nederland. Het zou dan ook voor nieuwe partijen financieel interessant zijn om toe te treden tot de telecommarkt. T-Mobile reageerde eveneens op de huidige uitspraak en stelde dat deze goed is voor de consument, omdat het belangrijk is dat er meer keuze is dan twee aanbieders. Daarbij doelt de provider op KPN en VodafoneZiggo, dat het kabelnetwerk beheert.