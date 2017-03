Door Joris Jansen, woensdag 1 maart 2017 08:29, 12 reacties • Feedback

De ACM heeft de eventuele negatieve gevolgen voor de concurrentie door de bundeling van telecomdiensten en content geanalyseerd. De ACM zegt dat er nog geen concurrentieverstoring is, maar verwacht wel dat de komst van quadplay de concurrentieverhoudingen sterk zal beïnvloeden.

De toezichthouder zegt dat het voordelig kan zijn als consumenten meerdere telecomproducten in één bundel afnemen, maar stelt ook dat dit het voor gebruikers moeilijker maakt om over te stappen naar een andere aanbieder. Mogelijk kan dit de positie van kleinere aanbieders verzwakken. Ook is het aanbod van gratis films en series of sportuitzendingen, zoals Ziggo Sport, mogelijkerwijs concurrentieverstorend, omdat er op termijn minder keus kan overblijven en het financiële voordeel voor de consument zal verminderen. Dat blijkt uit een voorlopige analyse van de toezichthouder.

De ACM noemt drie mogelijke marktverstoringen als gevolg van quadplay. Allereerst zou de bundeling van vast en mobiel kunnen leiden tot minder transparantie, omdat het door de bundels met verschillende producten steeds lastiger wordt om de prijzen te vergelijken. Daarnaast zou het overstappen worden bemoeilijkt doordat overstappers meer tijd en moeite moeten investeren om een ander geschikt aanbod te vinden, wat zou leiden tot 'zoekkosten'. Ook moet een consumenten voor een vast-mobiel aanbod bij een overstap twee contracten beëindigen, wat de drempel hoger zou maken om daadwerkelijk over te stappen. Tot slot is er het risico dat kleinere partijen van de markt worden gedrukt.

Uit de analyse blijkt dat de aanbieders aan de ACM hebben bevestigd dat de introductie van quadplay het overstappen van klanten heeft verminderd. De vast-mobiele bundeling wordt specifiek ingezet om overstapgedrag te ontmoedigen. Hiermee kunnen machtige aanbieders, zoals VodafoneZiggo en KPN, in feite de toetreding van nieuwkomers tot de markt beperken en zodoende concurrenten uitsluiten. De ACM stelt dat er op dit moment door toegangsregulering nog geen sprake is van een partij met een machtspositie die zich onafhankelijk van concurrenten en afnemers kan gedragen. Wel ziet de toezichthouder een risico voor partijen die afhankelijk zijn wholesaletoegang, zoals Tele2 en T-Mobile, omdat zij geen eigen netwerk hebben en in het algemeen lagere marges hebben dan KPN of Ziggo.

Een officieel onderzoek naar de mededingingsbeperkende effecten en een specifieke gerichtheid op een of meer aanbieders is nog niet aan de orde. De ACM heeft een voorlopige analyse gemaakt en vraagt betrokkenen om input te leveren over welke kansen en risico’s zij zien. Tot 11 april kunnen betrokkenen reageren op consultatievragen uit de analyse. Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk. Er zou een onderzoek kunnen worden gestart vanuit de vraag of de huidige praktijk van quadplay van bijvoorbeeld Ziggo of KPN valt onder de wettelijke definitie van misbruik van een economische machtspositie, wat in de Nederlandse Mededingingswet en het EU-Werkingsverdrag is verboden.