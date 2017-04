Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 15:27, 78 reacties • Feedback

Nederland had geen strengere bepalingen over netneutraliteit mogen opnemen in de Telecommunicatiewet. Dat zegt de rechtbank in Rotterdam. Daarmee is de Nederlandse regelgeving rondom netneutraliteit niet meer van toepassing.

De rechtbank in Rotterdam zegt in de zaak van T-Mobile tegen toezichthouder ACM dat de Europese verordening niet mag worden aangepast. "Het staat de wetgever daarom niet vrij om datgene wat de netneutraliteitsverordening regelt, ook door middel van nationale wet- of regelgeving te regelen", aldus de rechter in de uitspraak.

De uitspraak van de rechtbank in Rotterdam geldt als jurisprudentie in toekomstige zaken. Als aanbieders nu diensten willen aanbieden die volgens de soepelere Europese regels wel mogen en volgens de strengere Nederlandse regels rondom netneutraliteit niet, dan zullen rechters kijken naar de uitspraak in deze zaak en veelal concluderen dat de Europese regels gelden.

Dat is zo, omdat het gaat om een Europese verordening. Lidstaten moeten die onverkort doorvoeren. Als het was gegaan om een richtlijn, dan had Nederland strengere regels mogen opleggen. De zaak waarover de rechtbank in Rotterdam zich boog, was die van T-Mobile om het buiten de databundel laten vallen van data die muziekstreamingdiensten verbruiken. T-Mobile kreeg gelijk in die zaak.

De ACM zegt in een korte reactie tegen Tweakers dat de toezichthouder de volledige uitspraak van de rechtbank eerst wil bestuderen. "We zijn in elk geval blij met duidelijkheid", aldus woordvoerster Pauline Gras.