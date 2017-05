Door Joris Jansen, woensdag 31 mei 2017 08:31, 44 reacties • Feedback

De Nederlandse minister Kamp van Economische Zaken heeft in schriftelijke antwoorden op vragen van SP-Kamerlid Hijink gezegd dat hij voorbereidingen zal treffen om de Telecommunicatiewet aan te passen zodat het categorisch verbod op zero-rating eruit wordt gehaald.

Hijink heeft vragen aan de minister gesteld over de rechterlijke uitspraak van 20 april, waarin is bepaald dat de Datavrije Muziek-dienst van T-Mobile buiten de databundel mag blijven vallen, omdat de Nederlandse Telecommunicatiewet op het punt van het verbod op zero-rating onverbindend is. Dit komt doordat de Europese verordening, die ook over netneutraliteit gaat, geen algeheel verbod op zero-rating bevat. Daardoor is de Nederlandse bepaling in strijd met deze Europese regels.

De minister heeft op basis van de uitspraak van 20 april besloten om het categorisch verbod op prijsdiscriminatie in de Telecommmunicatiewet te schrappen. Hiertoe gaat hij de benodigde voorbereidingen treffen. Kamp heeft hiertoe besloten omdat de ACM op 23 mei besloot zich neer te leggen bij de rechterlijke uitspraak. De minister zegt deze beslissing van de ACM te respecteren; volgens Kamp moet een minister zich niet mengen in individuele handhavingszaken waar een onafhankelijke toezichtshouder over gaat. Daarbij wijst hij op het door de ACM gestarte onderzoek waarin de toezichthouder gaat bekijken of de Datavrije Muziek-dienst van T-Mobile al dan niet in strijd is met de Europese Verordening.

De minister heeft ook aangegeven dat eventueel overleg met de Europese Commissie over de gevolgen voor het Nederlandse netneutraliteitsbeleid niet zal leiden tot wijzigingen, omdat de Commissie niet bevoegd is het rechterlijk oordeel ter zijde te stellen. Kamp heeft gezegd dat hij wel nog altijd de mening is toegedaan dat een vrij en open internet gebaat is bij het voorkomen van alle vormen van discriminatie tussen soorten data die via het internet worden verstuurd.

SP-Kamerlid Hijink is niet blij met de antwoorden van de minister. "Het is slecht nieuws dat de Nederlandse Telecomwet in één lijn met de Europese Verordening wordt gebracht, omdat hiermee de deur wordt opengezet voor andere providers om ook met zero-ratingdiensten te gaan komen. De ene gebruiker gaat straks dus betalen voor data die voor anderen in een soort 'all you can eat'-pakket wordt aangeboden. Die vorm van prijsdiscriminatie is op de lange termijn ongunstig, omdat het de ene klant voorrang geeft op de andere."

T-Mobile introduceerde zijn Datavrije Muziek-dienst in oktober 2016. Het bedrijf claimt diensten voor streaming muziek toe te voegen op verzoek van aanbieders en klanten. T-Mobile haalt de data die gebruikers van Datavrije Muziek mobiel verbruiken, niet van hun bundel af. Deze vorm van zero-rating was volgens de ACM in strijd met de Nederlandse wet. De toezichthouder vindt dat zero-rating schadelijk kan zijn voor de concurrentie bij diensten die op internet worden aangeboden, vooral voor diensten die veel data verbruiken, zoals Spotify en YouTube. De dienst voor oneindige muziek lijkt volgens de ACM sympathiek, maar zou de internetter beïnvloeden in zijn keuzes. Bovendien zouden andere diensten daardoor juist duurder kunnen worden.