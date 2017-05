Door Julian Huijbregts, woensdag 31 mei 2017 08:32, 25 reacties • Feedback

Deepcool toont op de Computex zijn MF120 Smart Fan Set, die bestaat uit drie 120mm-ventilators die geen rand hebben. Deepcool gebruikt een constructie van aluminium pootjes die ook van leds zijn voorzien. De set wordt geleverd inclusief een rgb-ledcontroller.

Het randloze ontwerp is met name bedoeld om de ventilators een uniek uiterlijk te geven. Daarnaast stelt Deepcool dat het ontwerp goed in staat is om trillingen op te vangen. De ventilator voelt met zijn aluminium afwerking behoorlijk degelijk aan.

De bladen bestaan uit twee lagen en de pwm-fans draaien tussen 500 en 2200rpm. Vloeistoflagers moeten leiden tot een goede duurzaamheid. In de aluminium pootjes zijn rbg-leds verwerkt en de 120mm-fans moeten aangesloten worden op de meegeleverde controller. Het instellen van de lichteffecten en snelheid van de ventilators kan ook met de GS Control-app.

Deepcool brengt de MF120 Smart Fan Set in juli uit voor een adviesprijs van 90 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat zo'n 97 euro.