De Nederlandse provider Tele2 gaat de voorwaarden voor zijn mobiele abonnementen aanpassen om duidelijk te maken dat tethering niet verboden is. Dinsdag hebben diverse juristen gezegd dat het bestaande verbod op tethering in de voorwaarden in strijd is met de wet.

Volgens woordvoerder Robin Janszen worden de voorwaarden op het punt van fair use policy rondom tethering aangepast om meer duidelijkheid te verschaffen. Volgens Janszen is de huidige bepaling in de voorwaarden niet helder genoeg geformuleerd. Hij zegt dat Tele2 ook voor de aanpassing al niet van plan was om op te treden tegen normaal gebruik van tethering.

De woordvoerder maakt duidelijk dat het Tele2 alleen te doen is om het tegengaan van misbruik. "Mensen kunnen onze Unlimited-service misbruiken door bijvoorbeeld meerdere pc's aan te sluiten. Daarmee worden andere klanten benadeeld. Wij moedigen onze klanten aan om zich onder te dompelen in data inclusief tethering. We gaan onze voorwaarden aanpassen om dit duidelijk te maken, waarbij we ons het recht voorbehouden om klanten op te schorten die de dienst misbruiken."

Het verbod op tethering staat expliciet in de voorwaarden van Tele2-abonnementen, in sectie d van Artikel 7 van de Fair Use Policy. Dit verbod is niet nieuw; het stond in 2014 bijvoorbeeld ook al in de toen geldende voorwaarden van de provider. "Gebruik van de Dienst dat niet als redelijk gebruik wordt aangemerkt is in ieder geval, maar niet uitsluitend: Gebruik in combinatie met aan ander apparaat dat niet door Tele2 als geschikt is bevonden. (...) Gebruik van een mobiele telefoon of “personal digital assistant” (pda) in combinatie met een laptop of computertablet, al dan niet via bluetooth (“tethering”)."

Dinsdag hebben verschillende juristen tegenover Nu.nl verklaard dat Tele2 met het verbod de Europese regels voor netneutraliteit schendt. Janszen gaf toen al aan dat de ophef een storm in een glas water is, omdat Tele2 niets zal doen tegen mensen die bijvoorbeeld hun computer op hun telefoon aansluiten in de trein. Volgens hem zal Tele2 in overleg treden met toezichthouder ACM, zodat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

T-Mobile wijzigde vorig jaar de voorwaarden van zijn abonnement met onbeperkt mobiel internet, waarin een beperking van tethering stond. Dat gebeurde na overleg met de ACM. De beperking voor tethering geldt momenteel niet bij T-Mobile.